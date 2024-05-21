10 украинских военных завершили обучение по обслуживанию F-16 в Нидерландах
Украинские военные в Нидерландах завершили обучение по обслуживанию истребителей F-16, которые Украина должна получить в ближайшее время.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.
"10 украинских военных прошли обучение в Нидерландах по обслуживанию истребителей F-16. Нидерланды согласились предоставить Украине не менее 24 F-16", - говорится в сообщении.
Так, военные упражнялись в обслуживании всех важных для пилота истребителя частей, речь идет о шлеме, кислородных системах и парашютах на борту.
Обучение также включало в себя составление и проверку аварийно-спасательного пакета. Это позволяет пилоту выжить в течение нескольких дней после аварийной посадки. В нем, в частности, еда и медикаменты.
Это обучение готовит ко всем возможным рискам во время полетов на F-16. Это в конечном итоге также обеспечит лучшую защиту украинских пилотов.
F-16 для Украины
По данным западных СМИ, первые истребители F-16 прибудут в Украину до июля 2024 года.
В начале мая в Воздушных силах заявили, что часть украинских пилотов уже завершает обучение на F-16.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
перших десять
бо пілоти то не котята, щоб швидко родитись
Слова в перемісь з половою....
Готові експери...
Готові скрізь...
Готові боти, щоб -
Експертів зтерти...
то тепер сьорбайте те ЗЄльоне гівно, яке наварили у квітні 2019-го !
👿
бо Порох миру з рашкою не обіцяв
Бо "мєня мучают смутні сомнєнія" якби бункери для F-16 не виявились купою залізобетонних конструкцій як на 100% готові фортифікації у Харківщині та Сумщині купками зубів дракона обобіч дороги