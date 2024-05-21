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10 украинских военных завершили обучение по обслуживанию F-16 в Нидерландах

f16

Украинские военные в Нидерландах завершили обучение по обслуживанию истребителей F-16, которые Украина должна получить в ближайшее время.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

"10 украинских военных прошли обучение в Нидерландах по обслуживанию истребителей F-16. Нидерланды согласились предоставить Украине не менее 24 F-16", - говорится в сообщении.

Так, военные упражнялись в обслуживании всех важных для пилота истребителя частей, речь идет о шлеме, кислородных системах и парашютах на борту.

Обучение также включало в себя составление и проверку аварийно-спасательного пакета. Это позволяет пилоту выжить в течение нескольких дней после аварийной посадки. В нем, в частности, еда и медикаменты.

Это обучение готовит ко всем возможным рискам во время полетов на F-16. Это в конечном итоге также обеспечит лучшую защиту украинских пилотов.

F-16 для Украины

По данным западных СМИ, первые истребители F-16 прибудут в Украину до июля 2024 года.

В начале мая в Воздушных силах заявили, что часть украинских пилотов уже завершает обучение на F-16.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получит первые истребители F-16 до июля 2024 года, - СМИ

Автор: 

Нидерланды (1573) военные учения (3457) F-16 (549)


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Топ комментарии
+5
Добра новина!
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21.05.2024 12:37
+4
Дорого коштує знищення своєї авіації, а тепер то що, чекайте коли навчаться..
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21.05.2024 12:47
+3
Бляха, цілих 10!!!(((
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21.05.2024 12:24
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Надо было еще фамилии перечислить. И где находятся.
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21.05.2024 12:23 Ответить
Бляха, цілих 10!!!(((
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21.05.2024 12:24 Ответить
не скавчи!
перших десять
бо пілоти то не котята, щоб швидко родитись
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21.05.2024 12:42 Ответить
А що якщо 30 зразу готувати, Голандія збанкротує
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21.05.2024 13:16 Ответить
читати навчись невіглас, не пілоти!)))
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21.05.2024 14:33 Ответить
Під цих 10 вже напевно підготовлено основне, вся інфраструктура-аеродроми, ППО, технічний персонал, техніки, логістика тощо... Пілоти це 30 % ефективної роботи ВПС ...!
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21.05.2024 12:44 Ответить
Все готово...

Слова в перемісь з половою....

Готові експери...

Готові скрізь...

Готові боти, щоб -

Експертів зтерти...
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21.05.2024 13:01 Ответить
вже забули як перед війною масово звільнялись пілоти ЗСУ через малу зарплату ?

то тепер сьорбайте те ЗЄльоне гівно, яке наварили у квітні 2019-го !
👿
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21.05.2024 12:54 Ответить
10??? півтора роки минуло, а ми маємо аж 10?
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21.05.2024 12:25 Ответить
тянгуть як можуть... бо більше 10 - то може бути ескалація
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21.05.2024 12:27 Ответить
Скадається таке враження, що пілотів набирали десь на вулиці. Типу: чи бажаєшь бути пілотом? Так ми тебе відправимо за кордон, там навчать.
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21.05.2024 12:33 Ответить
"Обслуговування" - це не пілоти, це технарі...
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21.05.2024 12:40 Ответить
"Хороша ложка - к обеду"(с), а літаки F-16 потрібні були ЗСУ ще рік тому у травні 2023-го.
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21.05.2024 12:28 Ответить
...ще у лютому 2022
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21.05.2024 12:36 Ответить
чому ж НЕ за Пороха тоді голосували?

бо Порох миру з рашкою не обіцяв
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21.05.2024 12:45 Ответить
Вже і літуни підготовлені і техніки пройшли навчання а літаків нема і не відоммо чи колись будуть. До сраки така допомога, " Дорога ложка до обіду".
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21.05.2024 12:36 Ответить
Добра новина!
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21.05.2024 12:37 Ответить
Вони точно персонал з обслуговування готували, напевно крім англійської мови вивчали ще єврит та латинь.
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21.05.2024 12:39 Ответить
может 100?
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21.05.2024 12:41 Ответить
Якиись сховок для літаків приготовили?
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21.05.2024 12:44 Ответить
Оце надважливо!

Бо "мєня мучают смутні сомнєнія" якби бункери для F-16 не виявились купою залізобетонних конструкцій як на 100% готові фортифікації у Харківщині та Сумщині купками зубів дракона обобіч дороги
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21.05.2024 12:49 Ответить
Бережи вас Господь, соколики
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21.05.2024 12:45 Ответить
Дорого коштує знищення своєї авіації, а тепер то що, чекайте коли навчаться..
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21.05.2024 12:47 Ответить
Аж десять! Потужно, тепер переможемо. Але це не точно.
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21.05.2024 12:50 Ответить
Цікаво ,а хто такий бред придумує...люди навіть уяви не мають про шо пишуть...далекі від авіації як ще ми ля від сонця....
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21.05.2024 17:46 Ответить
 
 