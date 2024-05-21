10 українських військових завершили навчання з обслуговування F-16 у Нідерландах

Українські військові у Нідерландах завершили навчання з обслуговування винищувачів F-16, які Україна має отримати найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міноборони країни.

"10 українських військових пройшли навчання в Нідерландах з обслуговування винищувачів F-16. Нідерланди погодилися надати Україні щонайменше 24 F-16", - йдеться в повідомленні.

Так, військові вправлялися в обслуговуванні всіх важливих для пілота винищувача частин, йдеться про шолом, кисневі системи та парашути на борту.

Навчання також включало в себе складання та перевірку аварійно-рятувального пакета. Це дозволяє пілоту вижити протягом декількох днів після аварійної посадки. У ньому, зокрема, їжа та медикаменти.

Це навчання готує до всіх можливих ризиків під час польотів на F-16. Це зрештою також забезпечить кращий захист українських пілотів.

F-16 для України

За даними західних ЗМІ, перші винищувачі F-16 прибудуть в Україну до липня 2024 року.

На початку травня у Повітряних силах заявили, що частина українських пілотів вже завершує навчатися на F-16.

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