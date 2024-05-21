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10 українських військових завершили навчання з обслуговування F-16 у Нідерландах

f16

Українські військові у Нідерландах завершили навчання з обслуговування винищувачів F-16, які Україна має отримати найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міноборони країни.

"10 українських військових пройшли навчання в Нідерландах з обслуговування винищувачів F-16. Нідерланди погодилися надати Україні щонайменше 24 F-16", - йдеться в повідомленні.

Так, військові вправлялися в обслуговуванні всіх важливих для пілота винищувача частин, йдеться про шолом, кисневі системи та парашути на борту.

Навчання також включало в себе складання та перевірку аварійно-рятувального пакета. Це дозволяє пілоту вижити протягом декількох днів після аварійної посадки. У ньому, зокрема, їжа та медикаменти.

Це навчання готує до всіх можливих ризиків під час польотів на F-16. Це зрештою також забезпечить кращий захист українських пілотів.

F-16 для України

За даними західних ЗМІ, перші винищувачі F-16 прибудуть в Україну до липня 2024 року.

На початку травня у Повітряних силах заявили, що частина українських пілотів вже завершує навчатися на F-16.

Також читайте: Україна вже влітку почне отримувати F-16. Перші відправить Данія, - міністерка оборони Нідерландів Оллонгрен

Автор: 

Нідерланди (1560) військові навчання (2775) F16 F-16 (673)


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Топ коментарі
+5
Добра новина!
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21.05.2024 12:37
+4
Дорого коштує знищення своєї авіації, а тепер то що, чекайте коли навчаться..
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21.05.2024 12:47
+3
Бляха, цілих 10!!!(((
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21.05.2024 12:24
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Надо было еще фамилии перечислить. И где находятся.
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21.05.2024 12:23 Відповісти
Бляха, цілих 10!!!(((
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21.05.2024 12:24 Відповісти
не скавчи!
перших десять
бо пілоти то не котята, щоб швидко родитись
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21.05.2024 12:42 Відповісти
А що якщо 30 зразу готувати, Голандія збанкротує
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21.05.2024 13:16 Відповісти
читати навчись невіглас, не пілоти!)))
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21.05.2024 14:33 Відповісти
Під цих 10 вже напевно підготовлено основне, вся інфраструктура-аеродроми, ППО, технічний персонал, техніки, логістика тощо... Пілоти це 30 % ефективної роботи ВПС ...!
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21.05.2024 12:44 Відповісти
Все готово...

Слова в перемісь з половою....

Готові експери...

Готові скрізь...

Готові боти, щоб -

Експертів зтерти...
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21.05.2024 13:01 Відповісти
вже забули як перед війною масово звільнялись пілоти ЗСУ через малу зарплату ?

то тепер сьорбайте те ЗЄльоне гівно, яке наварили у квітні 2019-го !
👿
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21.05.2024 12:54 Відповісти
10??? півтора роки минуло, а ми маємо аж 10?
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21.05.2024 12:25 Відповісти
тянгуть як можуть... бо більше 10 - то може бути ескалація
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21.05.2024 12:27 Відповісти
Скадається таке враження, що пілотів набирали десь на вулиці. Типу: чи бажаєшь бути пілотом? Так ми тебе відправимо за кордон, там навчать.
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21.05.2024 12:33 Відповісти
"Обслуговування" - це не пілоти, це технарі...
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21.05.2024 12:40 Відповісти
"Хороша ложка - к обеду"(с), а літаки F-16 потрібні були ЗСУ ще рік тому у травні 2023-го.
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21.05.2024 12:28 Відповісти
...ще у лютому 2022
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21.05.2024 12:36 Відповісти
чому ж НЕ за Пороха тоді голосували?

бо Порох миру з рашкою не обіцяв
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21.05.2024 12:45 Відповісти
Вже і літуни підготовлені і техніки пройшли навчання а літаків нема і не відоммо чи колись будуть. До сраки така допомога, " Дорога ложка до обіду".
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21.05.2024 12:36 Відповісти
Добра новина!
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21.05.2024 12:37 Відповісти
Вони точно персонал з обслуговування готували, напевно крім англійської мови вивчали ще єврит та латинь.
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21.05.2024 12:39 Відповісти
может 100?
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21.05.2024 12:41 Відповісти
Якиись сховок для літаків приготовили?
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21.05.2024 12:44 Відповісти
Оце надважливо!

Бо "мєня мучают смутні сомнєнія" якби бункери для F-16 не виявились купою залізобетонних конструкцій як на 100% готові фортифікації у Харківщині та Сумщині купками зубів дракона обобіч дороги
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21.05.2024 12:49 Відповісти
Бережи вас Господь, соколики
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21.05.2024 12:45 Відповісти
Дорого коштує знищення своєї авіації, а тепер то що, чекайте коли навчаться..
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21.05.2024 12:47 Відповісти
Аж десять! Потужно, тепер переможемо. Але це не точно.
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21.05.2024 12:50 Відповісти
Цікаво ,а хто такий бред придумує...люди навіть уяви не мають про шо пишуть...далекі від авіації як ще ми ля від сонця....
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21.05.2024 17:46 Відповісти
 
 