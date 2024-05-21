10 українських військових завершили навчання з обслуговування F-16 у Нідерландах
Українські військові у Нідерландах завершили навчання з обслуговування винищувачів F-16, які Україна має отримати найближчим часом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міноборони країни.
"10 українських військових пройшли навчання в Нідерландах з обслуговування винищувачів F-16. Нідерланди погодилися надати Україні щонайменше 24 F-16", - йдеться в повідомленні.
Так, військові вправлялися в обслуговуванні всіх важливих для пілота винищувача частин, йдеться про шолом, кисневі системи та парашути на борту.
Навчання також включало в себе складання та перевірку аварійно-рятувального пакета. Це дозволяє пілоту вижити протягом декількох днів після аварійної посадки. У ньому, зокрема, їжа та медикаменти.
Це навчання готує до всіх можливих ризиків під час польотів на F-16. Це зрештою також забезпечить кращий захист українських пілотів.
F-16 для України
За даними західних ЗМІ, перші винищувачі F-16 прибудуть в Україну до липня 2024 року.
На початку травня у Повітряних силах заявили, що частина українських пілотів вже завершує навчатися на F-16.
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перших десять
бо пілоти то не котята, щоб швидко родитись
Слова в перемісь з половою....
Готові експери...
Готові скрізь...
Готові боти, щоб -
Експертів зтерти...
то тепер сьорбайте те ЗЄльоне гівно, яке наварили у квітні 2019-го !
👿
бо Порох миру з рашкою не обіцяв
Бо "мєня мучают смутні сомнєнія" якби бункери для F-16 не виявились купою залізобетонних конструкцій як на 100% готові фортифікації у Харківщині та Сумщині купками зубів дракона обобіч дороги