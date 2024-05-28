Пора пересмотреть ограничения по применению Украиной западного оружия против целей в РФ, - президент Латвии Ринкевичс
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал западных союзников снять ограничения на применение Украиной переданного оружия по военным целям на территории России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью CNN.
"То, что мы видим, - следствие нашей неспособности предоставить Украине оружие и наложения ограничений на то, как Украина может его применять - для ударов по территории России. Мы говорим не о гражданских, а о легитимных военных целях", - сказал Ринкевичс.
Ринкевичс отметил, что согласен со словами генсека НАТО относительно того, что пришло время пересмотреть возложенные на Украину ограничения по применению Киевом предоставленного ей оружия.
Он подчеркнул, что не видит "ни одной прагматической рациональной причины не позволить Украине использовать предоставленное оружие против России способом, который будет наиболее эффективным".
"Оценки, что Россия в ответ может начать какую-то эскалацию, основываются на не очень четких оценках реальной ситуации. Почему? Потому что Россия уже начала эскалацию", - сказал президент Латвии, добавив, что его страна не накладывает ограничений по применению оружия, которое передает Украине.
Удары западным оружием по территории РФ
Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным поражение Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.
Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.
В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.
Пожалуйста, подождите...
було неначасі.
час, от тільки настає.
ще пару років обговорення, і нам можливо дозволять. а, там нові вибори в сша.
Що ви бажаєте почути???
Ось вам оружиє -бийте по мацкалям!!-таке??
жоден політик такого не скаже..просто треба брати та бити..
Це як купити машину та в салоні запитати-
а можна мені їхати зі швидькістью 150 км/годину..
Україні також заборонено використовувати західну ППО проти атак російських літаків. Їй доводиться чекати, доки бомбардувальники випустять свої крилаті ракети і вони вже пролетять над українською територією, щоби боротися з ними".
Коли двоє билися, навколо стояв натовп, кричав "дай йому, дай", та підсовував якісь знаряддя.
Воно ж так цікаво - ДИВИТИСЯ як бьються.
Може краще потім вибачитись (сказати, що випадково... і так 100500 разів), аніж чекати дозволу, ховаючи захисників?
Якось так звучала цитата (здається) Голди Меїр і я з цим згоден на 100%