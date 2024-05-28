Пора пересмотреть ограничения по применению Украиной западного оружия против целей в РФ, - президент Латвии Ринкевичс

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал западных союзников снять ограничения на применение Украиной переданного оружия по военным целям на территории России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью CNN.

"То, что мы видим, - следствие нашей неспособности предоставить Украине оружие и наложения ограничений на то, как Украина может его применять - для ударов по территории России. Мы говорим не о гражданских, а о легитимных военных целях", - сказал Ринкевичс.

Ринкевичс отметил, что согласен со словами генсека НАТО относительно того, что пришло время пересмотреть возложенные на Украину ограничения по применению Киевом предоставленного ей оружия.

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Он подчеркнул, что не видит "ни одной прагматической рациональной причины не позволить Украине использовать предоставленное оружие против России способом, который будет наиболее эффективным".

"Оценки, что Россия в ответ может начать какую-то эскалацию, основываются на не очень четких оценках реальной ситуации. Почему? Потому что Россия уже начала эскалацию", - сказал президент Латвии, добавив, что его страна не накладывает ограничений по применению оружия, которое передает Украине.

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Удары западным оружием по территории РФ

Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным поражение Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.

Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.

В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.

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