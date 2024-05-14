Латвія надасть 10 млн євро на чеську ініціативу з закупівлі боєприпасів для України, а також відправить Києву партію дронів, - міністр оборони Спрудс

Латвія виділить 10 мільйонів євро на чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів Україні. На ці гроші передбачається придбати понад три тисячі великокаліберних 155-міліметрових снарядів.

Про це пише портал Delfi, передає Цензор.НЕТ.

Рішення про виділення 10 млн євро на закупівлю артилерійських боєприпасів для України уряд Латвії ухвалив на закритому засіданні у вівторок, 14 травня.

Крім цього, як розповів міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, влітку Київ також отримає нову партію дронів. Вони надійдуть в Україну в межах Коаліції дронів, яку, як відомо, Латвія очолює разом з Великою Британією.

Спрудс нагадав, що нещодавно Латвія вже відправила Україні приблизно 100 безпілотників. Цього разу планують передати приблизно 1000 бойових дронів різної потужності. Країни-учасниці Коаліції заявили про фінансування в розмірі понад півмільярда євро на закупівлю БПЛА.

Також міністр оборони Латвії повідомив, що упродовж 2024 і в наступні два роки його країна надасть Україні військову підтримку у розмірі 0,25% від свого ВВП. Зокрема, цьогоріч ця сума становитиме 112 млн євро.

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Допомога Україні від Латвії

Нагадаємо, що латвійський уряд активно допомогає Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ. За два роки від повномасштабної війни в Україні Латвія направила на підтримку Києва 650 млн євро.

На початку квітня 2024 року Україна та Латвія підписали безпекову угоду: Рига щороку надаватиме військову допомогу на 0,25% ВВП.

Крім цього, згадана Коаліція дронів, ініційована Латвією, вже зібрала майже 500 мільйонів євро для Збройних сил України.

Також нещодавно Латвія анонсувала передачу Україні нової партії військової допомоги, до якої увійдуть, серед іншого, зенітні гармати близької дальності та безпілотники для спостереження.

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