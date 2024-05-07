Латвія передала Україні обладнання зв’язку на 100 тис. євро в межах ІТ-коаліції

Латвія в межах ініціативи ІТ-коаліція передала Україні комунікаційне обладнання вартістю близько 100 тисяч євро. Це має забезпечити бригади ЗСУ зв’язком на тактичному рівні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Нова партія обладнання від Латвії допоможе у налагодженні зв’язку на лінії фронту, наголосили у міністерстві.

Раніше Латвія вже передавала ноутбуки в межах ІТ-коаліції для модернізації процесів логістичного забезпечення та розгортання системи на базі SAP.

"Латвія підтримує Україну, і ми постійно шукаємо нові шляхи допомоги нашому союзнику. Остання партія критично важливого ІТ-обладнання, необхідного для бойових підрозділів – наш внесок в межах ІТ-коаліції. Наша військова підтримка України цього року та наступних двох років становитиме 0,25% ВВП. Крім цього, ми передаємо українському війську різні види озброєннями, зокрема безпілотники, артилерією та системи ППО", – зазначив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 500 млн євро зібрала Коаліція дронів для України, - міністр оборони Латвії Спрудс

Довідка:

ІТ-коаліція — це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України ("формат Рамштайн") під керівництвом Естонії та Люксембургу, яка зосереджена на наданні підтримки Міністерству оборони України та Збройним силам України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки. У межах ІТ-коаліції вже вдалося зібрати фінансових та матеріальних внесків на понад 36 млн євро. Внески у розмірі понад 23 млн євро ще очікуються