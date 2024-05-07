Латвия передала Украине оборудование связи на 100 тыс. евро в рамках ІТ-коалиции

Латвия в рамках инициативы ІТ-коалиция передала Украине коммуникационное оборудование стоимостью около 100 тысяч евро. Это должно обеспечить бригады ВСУ связью на тактическом уровне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Новая партия оборудования от Латвии поможет в налаживании связи на линии фронта, отметили в министерстве.

Ранее Латвия уже передавала ноутбуки в рамках ІТ-коалиции для модернизации процессов логистического обеспечения и развертывания системы на базе SAP.

"Латвия поддерживает Украину, и мы постоянно ищем новые пути помощи нашему союзнику. Последняя партия критически важного ІТ-оборудования, необходимого для боевых подразделений - наш вклад в рамках ІТ-коалиции. Наша военная поддержка Украины в этом году и следующих двух лет составит 0,25% ВВП. Кроме этого, мы передаем украинской армии различные виды вооружениями, в частности - беспилотники, артиллерией и системы ПВО", - отметил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

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Справка:

ІТ-коалиция - это специальная группа государств в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины ("формат Рамштайн") под руководством Эстонии и Люксембурга, которая сосредоточена на оказании поддержки Министерству обороны Украины и Вооруженным силам Украины в сфере ІТ, связи и кибербезопасности. В рамках ІТ-коалиции уже удалось собрать финансовые и материальные взносы на более 36 млн евро. Взносы в размере более 23 млн евро еще ожидаются.