Латвия объявила о новой партии военной помощи Украине
Латвия анонсировала передачу Украине новой партии военной помощи, в которую войдут, среди прочего, зенитные пушки ближней дальности и беспилотники для наблюдения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".
"Правительство только что утвердило поставку зенитных пушек NBS (вероятно, речь идет о NBS MANTIS - Ред.), тактических беспилотных систем наблюдения и другого важного оборудования и технических средств для Вооруженных сил Украины. Это поможет улучшить и противовоздушную защиту, и разведывательные способности Украины", - сообщила премьер страны Эвика Силиня в своем Twitter (X).
Она добавила, что Латвия выделяет на поддержку Украины около 0,25% своего ВВП в год.
Какую помощь Латвия оказала Украине?
В начале апреля 2024 года Украина и Латвия подписали соглашение по безопасности: Рига ежегодно будет предоставлять военную помощь на 0,25% ВВП.
Коалиция дронов, инициированная Латвией, уже собрала почти 500 миллионов евро для Вооруженных сил Украины.
За два года от полномасштабной войны в Украине Латвия направила на поддержку Киева 650 млн евро.
В 2024 году Латвия направит 5 млн евро на восстановление Черниговщины
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Далі, за ці 1-2 доби, почне надходити допомога по НАТО військами та вогневою підтримкою.
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Витримати перші години , а дал іудари по рашці всім потенціалом НАТО, в першу чергу військами США у Європі, а також Великобританії, Франції, Польші, ітд.
Це основне.
Принаймі жодним офіційним документом НАТО не передбачається безумовний вступ у бойові дії у випадку агресії проти країни НАТО.