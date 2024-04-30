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Новости Война
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Латвия объявила о новой партии военной помощи Украине

латвія

Латвия анонсировала передачу Украине новой партии военной помощи, в которую войдут, среди прочего, зенитные пушки ближней дальности и беспилотники для наблюдения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".

"Правительство только что утвердило поставку зенитных пушек NBS (вероятно, речь идет о NBS MANTIS - Ред.), тактических беспилотных систем наблюдения и другого важного оборудования и технических средств для Вооруженных сил Украины. Это поможет улучшить и противовоздушную защиту, и разведывательные способности Украины", - сообщила премьер страны Эвика Силиня в своем Twitter (X).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвия передала Украине трансформатор и другое энергетическое оборудование

Она добавила, что Латвия выделяет на поддержку Украины около 0,25% своего ВВП в год.

Какую помощь Латвия оказала Украине?

В начале апреля 2024 года Украина и Латвия подписали соглашение по безопасности: Рига ежегодно будет предоставлять военную помощь на 0,25% ВВП.

Коалиция дронов, инициированная Латвией, уже собрала почти 500 миллионов евро для Вооруженных сил Украины.

За два года от полномасштабной войны в Украине Латвия направила на поддержку Киева 650 млн евро.

В 2024 году Латвия направит 5 млн евро на восстановление Черниговщины

Автор: 

Латвия (1330) помощь и поддержка (865)


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Варто було б навзаєм передати досвід та технології по дронам.
За їх допомогою навіть невелика за розмірами країна може загальмувати навалу русні.
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30.04.2024 16:35 Ответить
Основне завдання, країн Балтії, в разі нападу рашистів на них, це протриматся їм своїми силами максимум 1-2 доби. Це все.
Далі, за ці 1-2 доби, почне надходити допомога по НАТО військами та вогневою підтримкою.
Максимум, дві доби, а далі розгортання військ контингенту НАТО на Балтиці...
Витримати перші години , а дал іудари по рашці всім потенціалом НАТО, в першу чергу військами США у Європі, а також Великобританії, Франції, Польші, ітд.
Це основне.
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30.04.2024 16:53 Ответить
Далеко не факт!

Принаймі жодним офіційним документом НАТО не передбачається безумовний вступ у бойові дії у випадку агресії проти країни НАТО.
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30.04.2024 18:27 Ответить
Щира подяка Латвійцям за постійну допомогу нашій країні 👍🏼🙏🏼❤️
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30.04.2024 16:42 Ответить
 
 