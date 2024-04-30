Латвия объявила о новой партии военной помощи Украине

Латвия анонсировала передачу Украине новой партии военной помощи, в которую войдут, среди прочего, зенитные пушки ближней дальности и беспилотники для наблюдения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".

"Правительство только что утвердило поставку зенитных пушек NBS (вероятно, речь идет о NBS MANTIS - Ред.), тактических беспилотных систем наблюдения и другого важного оборудования и технических средств для Вооруженных сил Украины. Это поможет улучшить и противовоздушную защиту, и разведывательные способности Украины", - сообщила премьер страны Эвика Силиня в своем Twitter (X).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвия передала Украине трансформатор и другое энергетическое оборудование

Она добавила, что Латвия выделяет на поддержку Украины около 0,25% своего ВВП в год.

Какую помощь Латвия оказала Украине?

В начале апреля 2024 года Украина и Латвия подписали соглашение по безопасности: Рига ежегодно будет предоставлять военную помощь на 0,25% ВВП.

Коалиция дронов, инициированная Латвией, уже собрала почти 500 миллионов евро для Вооруженных сил Украины.

За два года от полномасштабной войны в Украине Латвия направила на поддержку Киева 650 млн евро.

В 2024 году Латвия направит 5 млн евро на восстановление Черниговщины