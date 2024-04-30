Латвія оголосила про нову партію військової допомоги Україні

Латвія анонсувала передачу Україні нової партії військової допомоги, до якої увійдуть, серед іншого, зенітні гармати близької дальності та безпілотники для спостереження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда".

"Уряд щойно затвердив передбачу зенітних гармат NBS (ймовірно, йдеться про NBS MANTIS – Ред.), тактичних безпілотних систем спостереження та іншого важливого обладнання і технічних засобів для Збройних сил України. Це допоможе покращити і протиповітряний захист, і розвідувальні спроможності України", – повідомила прем’єрка країни Евіка Сіліня у своєму Twitter (X).

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Вона додала, що Латвія виділяє на підтримку України близько 0,25% свого ВВП на рік.

Яку допомогу Латвія надала Україні?

На початку квітня 2024 року Україна та Латвія підписали безпекову угоду: Рига щороку надаватиме військову допомогу на 0,25% ВВП.

Коаліція дронів, ініційована Латвією, вже зібрала майже 500 мільйонів євро для Збройних сил України.

За два роки від повномасштабної війни в Україні Латвія направила на підтримку Києва 650 млн євро.

У 2024 році Латвія спрямує 5 млн євро на відбудову Чернігівщини