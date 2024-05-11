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Новини Війна
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Латвія передаватиме Україні дрони власного виробництва, - посол Куцевол

Латвія передаватиме Україні дрони власного виробництва

Латвія планує передавати Україні безпілотники та радіолокаційні системи захисту власного виробництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив посол України в Латвії Анатолій Куцевол в інтерв'ю Укрінформу.

"Ми ніколи не забуваємо, що Латвія взяла на себе координацію в межах коаліції дронів для України. Тут йдеться і про військово-технічну співпрацю українських і латвійських бізнесів. Гадаю, з часом ми матимемо більше медійних повідомлень про передавання Україні вироблених у Латвії дронів і радіолокаційних систем захисту", - зазначив посол.

За його словами, розвивається також коаліція 155-мм снарядів, "є й інші сфери співпраці, але їх зараз не можна називати з погляду безпеки".

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Допомога з пораненими захисниками України

Крім того, наголосив Куцевол, Україна вдячна Латвії за прийняття поранених військових.

"Програма-мінімум – забезпечити таку ж кількість воїнів, що поїхали на лікування, як і раніше. Але є домовленість, зокрема з міністром охорони здоров’я, про те, що ми шукаємо можливості збільшити цю кількість. Тепер обговорюємо, чи можна було б прийняти від 150 до 200 українських військових на рік", - додав він.

"Латвія на максимальний відсоток підтримує Україну у всіх її починаннях", - додав дипломат.

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Автор: 

Латвія (1344) допомога (8308) дрони (4641)


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11.05.2024 15:50 Відповісти
Дякуємо!
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11.05.2024 16:01 Відповісти
Федоров великий брехун зеленого кодла як завжди припише їх до своїх здобутків.
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11.05.2024 16:05 Відповісти
Угу, на кухні зібрав....власноруч..
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11.05.2024 16:12 Відповісти
Дякуємо браття...Але і просимо вибачення...якого *** це повинні робити Ви, а не бути закуплені за статки наших олігархів...
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11.05.2024 17:03 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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11.05.2024 17:32 Відповісти
а наші виробники жаліються, що замовлень від МО нема
тому мусять припиняти виробництво дронів які вже пройшли випробування в військах та користуються попитом.
ось така муйня, малята
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11.05.2024 17:59 Відповісти
Зато нелох може відосік гундаснявий викенууть від дерьмака, а кошти вони усі п. Здять
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11.05.2024 18:42 Відповісти
 
 