Латвія передаватиме Україні дрони власного виробництва, - посол Куцевол

Латвія планує передавати Україні безпілотники та радіолокаційні системи захисту власного виробництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив посол України в Латвії Анатолій Куцевол в інтерв'ю Укрінформу.

"Ми ніколи не забуваємо, що Латвія взяла на себе координацію в межах коаліції дронів для України. Тут йдеться і про військово-технічну співпрацю українських і латвійських бізнесів. Гадаю, з часом ми матимемо більше медійних повідомлень про передавання Україні вироблених у Латвії дронів і радіолокаційних систем захисту", - зазначив посол.

За його словами, розвивається також коаліція 155-мм снарядів, "є й інші сфери співпраці, але їх зараз не можна називати з погляду безпеки".

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Допомога з пораненими захисниками України

Крім того, наголосив Куцевол, Україна вдячна Латвії за прийняття поранених військових.

"Програма-мінімум – забезпечити таку ж кількість воїнів, що поїхали на лікування, як і раніше. Але є домовленість, зокрема з міністром охорони здоров’я, про те, що ми шукаємо можливості збільшити цю кількість. Тепер обговорюємо, чи можна було б прийняти від 150 до 200 українських військових на рік", - додав він.

"Латвія на максимальний відсоток підтримує Україну у всіх її починаннях", - додав дипломат.

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