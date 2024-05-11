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Новости Война
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Латвия будет передавать Украине дроны собственного производства, - посол Куцевол

Латвія передаватиме Україні дрони власного виробництва

Латвия планирует передавать Украине беспилотники и радиолокационные системы защиты собственного производства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол в интервью Укринформу.

"Мы никогда не забываем, что Латвия взяла на себя координацию в рамках коалиции дронов для Украины. Здесь речь идет и о военно-техническом сотрудничестве украинских и латвийских бизнесов. Думаю, со временем мы будем иметь больше медийных сообщений о передаче Украине произведенных в Латвии дронов и радиолокационных систем защиты", - отметил посол.

По его словам, развивается также коалиция 155-мм снарядов, "есть и другие сферы сотрудничества, но их сейчас нельзя называть с точки зрения безопасности".

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Помощь с ранеными защитниками Украины

Кроме того, подчеркнул Куцевол, Украина благодарна Латвии за принятие раненых военных.

"Программа-минимум - обеспечить такое же количество воинов, поехавших на лечение, как и раньше. Но есть договоренность, в частности с министром здравоохранения, о том, что мы ищем возможности увеличить это количество. Теперь обсуждаем, можно ли было бы принять от 150 до 200 украинских военных в год", - добавил он.

"Латвия на максимальный процент поддерживает Украину во всех ее начинаниях", - добавил дипломат.

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Латвия (1330) помощь (7770) дроны (3857)


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11.05.2024 15:50 Ответить
Дякуємо!
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11.05.2024 16:01 Ответить
Федоров великий брехун зеленого кодла як завжди припише їх до своїх здобутків.
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11.05.2024 16:05 Ответить
Угу, на кухні зібрав....власноруч..
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11.05.2024 16:12 Ответить
Дякуємо браття...Але і просимо вибачення...якого *** це повинні робити Ви, а не бути закуплені за статки наших олігархів...
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11.05.2024 17:03 Ответить
Дякуємо, друзі.
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11.05.2024 17:32 Ответить
а наші виробники жаліються, що замовлень від МО нема
тому мусять припиняти виробництво дронів які вже пройшли випробування в військах та користуються попитом.
ось така муйня, малята
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11.05.2024 17:59 Ответить
Зато нелох може відосік гундаснявий викенууть від дерьмака, а кошти вони усі п. Здять
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11.05.2024 18:42 Ответить
 
 