Латвия предоставит 10 млн евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины, а также отправит Киеву партию дронов, - министр обороны Спрудс

Латвия выделит 10 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины. За эти деньги предполагается приобрести более трех тысяч крупнокалиберных 155-миллиметровых снарядов.

Об этом пишет портал Delfi, передает Цензор.НЕТ.

Решение о выделении 10 млн евро на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины правительство Латвии приняло на закрытом заседании во вторник, 14 мая.

Кроме этого, как рассказал министр обороны Латвии Андрис Спрудс, летом Киев также получит новую партию дронов. Они поступят в Украину в рамках Коалиции дронов, которую, как известно, Латвия возглавляет вместе с Великобританией.

Спрудс напомнил, что недавно Латвия уже отправила Украине примерно 100 беспилотников. На этот раз планируют передать примерно 1000 боевых дронов различной мощности. Страны-участницы Коалиции заявили о финансировании в размере более полумиллиарда евро на закупку БПЛА.

Также министр обороны Латвии сообщил, что в течение 2024 г и в последующие два года его страна предоставит Украине военную поддержку в размере 0,25% от своего ВВП. В частности, в этом году эта сумма составит 112 млн евро.

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Помощь Украине от Латвии

Напомним, что латвийское правительство активно помогает Украине с начала полномасштабного вторжения РФ. За два года от полномасштабной войны в Украине Латвия направила на поддержку Киева 650 млн евро.

В начале апреля 2024 года Украина и Латвия подписали соглашение по безопасности: Рига ежегодно будет предоставлять военную помощь на 0,25% ВВП.

Кроме этого, упомянутая Коалиция дронов, инициированная Латвией, уже собрала почти 500 миллионов евро для Вооруженных сил Украины.

Также недавно Латвия анонсировала передачу Украине новой партии военной помощи, в которую войдут, среди прочего, зенитные пушки ближней дальности и беспилотники для наблюдения.

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