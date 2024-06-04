Це законна мета, - посол Латвії Клява про удари України західною зброєю по території Росії

Україна має повне право завдавати ударів по військових цілях на території Росії, оскільки це законна мета.

Таку позицію в інтерв'ю РБК-Україна висловив посол Латвії в Україні Ілгварс Клява, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дипломат наголосив, що кожна держава-партнер, яка надає Україні своє озброєння, має свої національні інтереси та міркування. Він нагадав, що Латвія уже висловлювала свою позицію щодо права України завдавати ударів по території РФ. За словами Кляви, Київ має повне право вражати військові цілі на території Росії.

"Є національні інтереси США та інших країн-постачальників основних систем озброєння, вони мають свої національні міркування. Що стосується нас, ми повністю все розуміємо. Я маю на увазі, що законні військові цілі є законними військовими цілями", - зазначив посол.

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Крім цього, Клява зауважив, що у Латвії не бачили, щоб Україна свідомо атакувала цивільні об'єкти, будинки чи щось подібне на території РФ, як це свідомо роблять російські загарбники у Харкові, Одесі та інших українських містах і населених пунктах.

"І тому говорити Україні: ні-ні, не робіть цього, це погано, не атакуйте це, або не атакуйте те… Військова ціль - це військова ціль. Якщо країна Росія перебуває у стані війни з країною Україна, то якщо це законна військова мета, вона може бути вражена", - наголосив дипломат.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Латвії Байба Браже заявляла, що Латвія не ставить перед Україною жодних обмежень щодо використання її зброї. Однак відправку своїх військ до України Рига наразі не обговорює.

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