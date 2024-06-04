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Латвія (1291) НАТО (6215) росія (63594)

Латвія захищена як ніколи раніше. Однак ми не можемо сказати, що на 100% готові до війни з РФ, - посол країни Клява

Латвія готується до вторгнення РФ

У сьогоднішніх умовах Латвія, як член НАТО, є більш захищеною у військовому плані, ніж будь-коли раніше. Однак країна не готова на сто відсотків до російської агресії.

Про це заявив посол Латвії в Україні Ілгварс Клява в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Латвія не вважає, що ризик вторгнення з боку Росії є дуже високим. Водночас, країна, як член НАТО, постійно співпрацює зі своїми союзниками та інвестує значні ресурси в оборону та армію.

"Справа в тому, що це процес. Не можна казати, що ми готові на 100%. Жодна країна у світі не готова. Завжди є технологічні вдосконалення, зміни на сучасному полі бою, зміни у військовій тактиці, техніці, технологіях тощо", - зауважив Клява.

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Водночас, як член Північноатлантичного альянсу, Латвія робить все можливе, щоб мінімізувати будь-яку загрозу.

"І це саме те, що ми робимо. І частиною цієї підготовки є інформування суспільства про те, що необхідно робити, щоб уникнути воєнного конфлікту. Або якщо таке станеться, то бути готовими як індивіди, як члени суспільства діяти відповідно до тієї ситуації, яка створюється, чи то військове протистояння, чи якісь гібридні погрози", - додав посол.

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Авжеж, Латвія маленька.
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04.06.2024 11:22 Відповісти
Я вас прошу , ви порівняно з Україною просто топи ! Відразу відсіяли етнічних підарів з паспортами, взяли вірний курс на Європу , в НАТО , молодь вже не розуміє нарєчіє ....
Я просто заздрю вам по білому ...
А коли дивлюсь на нас , хочеться навіть плакати , при таких ресурсах , при такій землі , в підсумку бути в такій сраці
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04.06.2024 11:57 Відповісти
А з середини захищені???? довийобуєтесь своєю дєрмократією...цілі регіони ватні і мери ватні..кацапомона ******* нападає на людей...
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04.06.2024 12:12 Відповісти
маленькое село , а не республика, нужно сидеть тихонько и не рыпаться, чтоб в водоворот не затянуло
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04.06.2024 12:15 Відповісти
 
 