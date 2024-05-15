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Новини Війна
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У Латвії випустили буклет із рекомендаціями у разі окупації

У Латвії випустили буклет із рекомендаціями на випадок окупації

Міноборони Латвії опублікувало буклет під назвою "Що робити в разі війни", в якому дали поради, як діяти під час бойових дій та ймовірної окупації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

У буклеті на 93 сторінки є різні теми, пов'язані із діями у разі війни.

Так, громадянам дають поради, що робити під час обстрілів, як поводитися в зоні бойових дій, як підготуватися до облоги ворога. Також там розповідають, як практично допомогти обороні держави.

Рекомендації про дії під час окупації

"Уникайте контактів із солдатами окупаційних сил і не наражайте своє життя на небезпеку провокативною поведінкою, наприклад, відкритою зйомкою або фотографуванням, прицілом зі схожого на зброю предмета, публічним проявом непокори", - цитує одну із рекомендацій видання.

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Експерти радять не довіряти інформації у ЗМІ, яку транслюватимуть окупанти, оскільки ця пропаганда буде створена з метою поширення неправдивої інформації та залякування. Натомість слід переконатися, що доступні перевірені джерела інформації.

У буклеті Міноборони зазначається, що допомогти покласти край окупації можна, використовуючи методи ненасильницького опору, організованого та систематичного протистояння ворогу.

Міністерство радить не співпрацювати з окупантами, не дозволяти використовувати себе як додаткову робочу силу при будівництві оборонних об'єктів тощо.

Також радять не давати інтерв'ю представникам окупаційної влади, не дозволяти себе знімати на фото чи відео.

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Автор: 

Латвія (1342) окупація (6657)


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Топ коментарі
+4
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15.05.2024 12:18
+4
І що,немає рекомендації красти все що бачиш? Дивно.
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15.05.2024 12:18
+4
Без шашликів...
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15.05.2024 12:26
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15.05.2024 12:18 Відповісти
І що,немає рекомендації красти все що бачиш? Дивно.
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15.05.2024 12:18 Відповісти
Різати кацапів-це ознака відвертої непокори?
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15.05.2024 12:22 Відповісти
Нехай автори цих "рекомендацій" з'їздять на ТОТ України і самі спробують "не співпрацювати... не дозволяти... не давати" Джерело:
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15.05.2024 12:25 Відповісти
Без шашликів...
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15.05.2024 12:26 Відповісти
Какие предусмотрительные.Союзники, б-дь.
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15.05.2024 12:29 Відповісти
ото ж бо й воно,що вони краще реагують,ніж наша влада
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15.05.2024 12:43 Відповісти
Якої ще окупації ? НАТа там геть подуріла, чи шо?
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15.05.2024 12:48 Відповісти
Мабуть латиши в неї не вірять ...
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15.05.2024 13:03 Відповісти
Як можна не вірити у всемогутній альянс, який і був створений для захисту та демонстрації сили. Не розумію, для чого вони вже здаються та готують для покори людей.
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15.05.2024 13:05 Відповісти
Для того,щоби передбачувати будь-який варіант розвитку подій
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15.05.2024 13:14 Відповісти
Я не бучу тут ніяких інших варіантів, окрім підкорення окупанту.

Це погана мотивація місцевого населення до спротиву.
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15.05.2024 13:36 Відповісти
пропонуйте ваші варіанти
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15.05.2024 13:38 Відповісти
Влада повинна запевняти місцеве населення у тому, що забезпечить усіх бажаючих зброєю. А кожна вулиця та кожна будівля буде захищена силами альянсу. А про окупацію взагалі не повинно бути мови.
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15.05.2024 14:02 Відповісти
і зброєю теж треба забезпечувати.А наші янукович і зеленський не вели мову про окупацію,і в результаті населення виявилося до неї не готовим
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15.05.2024 14:04 Відповісти
Та що ви порівнюєте!? Ми - не країна НАТО! Нам навіть небо не хотіли закривати, а у допомогу з Німеччини пропонували шоломи та пледи. А наше населення дуже швидко відреагувало та не допустило окупацію столиці без будь-якої допомоги. Тому не треба недооцінювати людей.

До окупації ніколи та нїхто не буде готовий. Бути в окупації у кацапів - це теж саме, що припинити жити.
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15.05.2024 14:29 Відповісти
Не хотіли--закрий сама,якщо вважаєш,нібито це легко
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15.05.2024 16:00 Відповісти
Після фрази «закрий сама» - розмову закінчено.

Йди броди.
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15.05.2024 17:20 Відповісти
так бродити чи закривати,ти вже визначайся
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15.05.2024 18:38 Відповісти
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15.05.2024 19:04 Відповісти
У Швейцарії саме так, у всіх зброя та ледь не у кожному сараї гармати ...і щось не бачу бажаючих напасти ...
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15.05.2024 15:52 Відповісти
У буклеті Міноборони зазначається, що допомогти покласти край окупації можна, використовуючи методи ненасильницького опору, організованого та систематичного протистояння ворогу.
==========
Когда ****** введет член в жопу толераста то жопой надо делать разнообразніе движени, чтобі чурка кончил и ушел
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15.05.2024 13:20 Відповісти
Такі рекомендації появляться у всіх Європейських країнах. В останньому пункті напишуть після століття окупації вони втомляться і ми повернемо незалежність.
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15.05.2024 13:25 Відповісти
ти й додай і сам готуйся,бажаю тобі дожити до 100
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15.05.2024 13:35 Відповісти
Готуються
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15.05.2024 13:44 Відповісти
Якась дивна влада! Могла би просто, одним реченням: ,,Шановні громадяни Латвії! Війни не буде, жарте шашлики на свята!"
А вони на 90 сторінок текст розписали... Далеко їм до нашого ПреЗЕдента!
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15.05.2024 14:36 Відповісти
во-во
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15.05.2024 16:02 Відповісти
Як то так видали брошур! Там же така паніка зараз почнеться! + Всі інвестори повтікають!
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15.05.2024 15:23 Відповісти
Латиші і загалом балтійці добре пам"ятають 1940 рік ,коли іхні тодішні союзники подарували їх Сталіну , і зробили висновки що надіятись на НАТО нічого. І до речі, зробили висновки і з нашого досвіду ,а саме "публічний прояв непокори " як наші патріоти бігали по Херсону з українськими прапорами а потім потрапили до кацапської буцигарні ,до речі ,багатьох здали кацапам своі ж колаборанти.
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15.05.2024 17:16 Відповісти
 
 