У Латвії випустили буклет із рекомендаціями у разі окупації

Міноборони Латвії опублікувало буклет під назвою "Що робити в разі війни", в якому дали поради, як діяти під час бойових дій та ймовірної окупації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

У буклеті на 93 сторінки є різні теми, пов'язані із діями у разі війни.

Так, громадянам дають поради, що робити під час обстрілів, як поводитися в зоні бойових дій, як підготуватися до облоги ворога. Також там розповідають, як практично допомогти обороні держави.

Рекомендації про дії під час окупації

"Уникайте контактів із солдатами окупаційних сил і не наражайте своє життя на небезпеку провокативною поведінкою, наприклад, відкритою зйомкою або фотографуванням, прицілом зі схожого на зброю предмета, публічним проявом непокори", - цитує одну із рекомендацій видання.

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Експерти радять не довіряти інформації у ЗМІ, яку транслюватимуть окупанти, оскільки ця пропаганда буде створена з метою поширення неправдивої інформації та залякування. Натомість слід переконатися, що доступні перевірені джерела інформації.

У буклеті Міноборони зазначається, що допомогти покласти край окупації можна, використовуючи методи ненасильницького опору, організованого та систематичного протистояння ворогу.

Міністерство радить не співпрацювати з окупантами, не дозволяти використовувати себе як додаткову робочу силу при будівництві оборонних об'єктів тощо.

Також радять не давати інтерв'ю представникам окупаційної влади, не дозволяти себе знімати на фото чи відео.

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