В Латвии выпустили буклет с рекомендациями на случай оккупации

Минобороны Латвии опубликовало буклет под названием "Что делать в случае войны", в котором дали советы, как действовать во время боевых действий и вероятной оккупации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

В буклете на 93 страницы есть разные темы, связанные с действиями в случае войны.

Так, гражданам дают советы, что делать во время обстрелов, как вести себя в зоне боевых действий, как подготовиться к осаде врага. Также там рассказывают, как практически помочь в обороне государства.

Рекомендации о действиях во время оккупации

"Избегайте контактов с солдатами оккупационных сил и не подвергайте свою жизнь опасности провокационным поведением, например, открытой съемкой или фотографированием, прицелом из похожего на оружие предмета, публичным проявлением неповиновения", - цитирует одну из рекомендаций издание.

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Эксперты советуют не доверять информации в СМИ, которую будут транслировать оккупанты, поскольку эта пропаганда будет создана с целью распространения ложной информации и запугивания. Вместо этого следует убедиться, что доступны проверенные источники информации.

В буклете Минобороны отмечается, что помочь положить конец оккупации можно, используя методы ненасильственного сопротивления, организованного и систематического противостояния врагу.

Министерство советует не сотрудничать с оккупантами, не позволять использовать себя как дополнительную рабочую силу при строительстве оборонных объектов и тому подобное.

Также советуют не давать интервью представителям оккупационной власти, не позволять себя снимать на фото или видео.

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