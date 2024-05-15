В Латвии выпустили буклет с рекомендациями на случай оккупации
Минобороны Латвии опубликовало буклет под названием "Что делать в случае войны", в котором дали советы, как действовать во время боевых действий и вероятной оккупации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
В буклете на 93 страницы есть разные темы, связанные с действиями в случае войны.
Так, гражданам дают советы, что делать во время обстрелов, как вести себя в зоне боевых действий, как подготовиться к осаде врага. Также там рассказывают, как практически помочь в обороне государства.
Рекомендации о действиях во время оккупации
"Избегайте контактов с солдатами оккупационных сил и не подвергайте свою жизнь опасности провокационным поведением, например, открытой съемкой или фотографированием, прицелом из похожего на оружие предмета, публичным проявлением неповиновения", - цитирует одну из рекомендаций издание.
Эксперты советуют не доверять информации в СМИ, которую будут транслировать оккупанты, поскольку эта пропаганда будет создана с целью распространения ложной информации и запугивания. Вместо этого следует убедиться, что доступны проверенные источники информации.
В буклете Минобороны отмечается, что помочь положить конец оккупации можно, используя методы ненасильственного сопротивления, организованного и систематического противостояния врагу.
Министерство советует не сотрудничать с оккупантами, не позволять использовать себя как дополнительную рабочую силу при строительстве оборонных объектов и тому подобное.
Также советуют не давать интервью представителям оккупационной власти, не позволять себя снимать на фото или видео.
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Це погана мотивація місцевого населення до спротиву.
До окупації ніколи та нїхто не буде готовий. Бути в окупації у кацапів - це теж саме, що припинити жити.
Йди броди.
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Когда ****** введет член в жопу толераста то жопой надо делать разнообразніе движени, чтобі чурка кончил и ушел
А вони на 90 сторінок текст розписали... Далеко їм до нашого ПреЗЕдента!