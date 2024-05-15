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Новости Война
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В Латвии выпустили буклет с рекомендациями на случай оккупации

У Латвії випустили буклет із рекомендаціями на випадок окупації

Минобороны Латвии опубликовало буклет под названием "Что делать в случае войны", в котором дали советы, как действовать во время боевых действий и вероятной оккупации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

В буклете на 93 страницы есть разные темы, связанные с действиями в случае войны.

Так, гражданам дают советы, что делать во время обстрелов, как вести себя в зоне боевых действий, как подготовиться к осаде врага. Также там рассказывают, как практически помочь в обороне государства.

Рекомендации о действиях во время оккупации

"Избегайте контактов с солдатами оккупационных сил и не подвергайте свою жизнь опасности провокационным поведением, например, открытой съемкой или фотографированием, прицелом из похожего на оружие предмета, публичным проявлением неповиновения", - цитирует одну из рекомендаций издание.

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Эксперты советуют не доверять информации в СМИ, которую будут транслировать оккупанты, поскольку эта пропаганда будет создана с целью распространения ложной информации и запугивания. Вместо этого следует убедиться, что доступны проверенные источники информации.

В буклете Минобороны отмечается, что помочь положить конец оккупации можно, используя методы ненасильственного сопротивления, организованного и систематического противостояния врагу.

Министерство советует не сотрудничать с оккупантами, не позволять использовать себя как дополнительную рабочую силу при строительстве оборонных объектов и тому подобное.

Также советуют не давать интервью представителям оккупационной власти, не позволять себя снимать на фото или видео.

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Автор: 

Латвия (1329) оккупация (10108)


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Топ комментарии
+4
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15.05.2024 12:18
+4
І що,немає рекомендації красти все що бачиш? Дивно.
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15.05.2024 12:18
+4
Без шашликів...
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15.05.2024 12:26
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Зняти тапці і видертися на лавочку в ознаку протесту
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15.05.2024 12:18 Ответить
І що,немає рекомендації красти все що бачиш? Дивно.
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15.05.2024 12:18 Ответить
Різати кацапів-це ознака відвертої непокори?
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15.05.2024 12:22 Ответить
Нехай автори цих "рекомендацій" з'їздять на ТОТ України і самі спробують "не співпрацювати... не дозволяти... не давати" Джерело:
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15.05.2024 12:25 Ответить
Без шашликів...
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15.05.2024 12:26 Ответить
Какие предусмотрительные.Союзники, б-дь.
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15.05.2024 12:29 Ответить
ото ж бо й воно,що вони краще реагують,ніж наша влада
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15.05.2024 12:43 Ответить
Якої ще окупації ? НАТа там геть подуріла, чи шо?
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15.05.2024 12:48 Ответить
Мабуть латиши в неї не вірять ...
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15.05.2024 13:03 Ответить
Як можна не вірити у всемогутній альянс, який і був створений для захисту та демонстрації сили. Не розумію, для чого вони вже здаються та готують для покори людей.
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15.05.2024 13:05 Ответить
Для того,щоби передбачувати будь-який варіант розвитку подій
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15.05.2024 13:14 Ответить
Я не бучу тут ніяких інших варіантів, окрім підкорення окупанту.

Це погана мотивація місцевого населення до спротиву.
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15.05.2024 13:36 Ответить
пропонуйте ваші варіанти
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15.05.2024 13:38 Ответить
Влада повинна запевняти місцеве населення у тому, що забезпечить усіх бажаючих зброєю. А кожна вулиця та кожна будівля буде захищена силами альянсу. А про окупацію взагалі не повинно бути мови.
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15.05.2024 14:02 Ответить
і зброєю теж треба забезпечувати.А наші янукович і зеленський не вели мову про окупацію,і в результаті населення виявилося до неї не готовим
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15.05.2024 14:04 Ответить
Та що ви порівнюєте!? Ми - не країна НАТО! Нам навіть небо не хотіли закривати, а у допомогу з Німеччини пропонували шоломи та пледи. А наше населення дуже швидко відреагувало та не допустило окупацію столиці без будь-якої допомоги. Тому не треба недооцінювати людей.

До окупації ніколи та нїхто не буде готовий. Бути в окупації у кацапів - це теж саме, що припинити жити.
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15.05.2024 14:29 Ответить
Не хотіли--закрий сама,якщо вважаєш,нібито це легко
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15.05.2024 16:00 Ответить
Після фрази «закрий сама» - розмову закінчено.

Йди броди.
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15.05.2024 17:20 Ответить
так бродити чи закривати,ти вже визначайся
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15.05.2024 18:38 Ответить
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15.05.2024 19:04 Ответить
У Швейцарії саме так, у всіх зброя та ледь не у кожному сараї гармати ...і щось не бачу бажаючих напасти ...
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15.05.2024 15:52 Ответить
У буклеті Міноборони зазначається, що допомогти покласти край окупації можна, використовуючи методи ненасильницького опору, організованого та систематичного протистояння ворогу.
==========
Когда ****** введет член в жопу толераста то жопой надо делать разнообразніе движени, чтобі чурка кончил и ушел
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15.05.2024 13:20 Ответить
Такі рекомендації появляться у всіх Європейських країнах. В останньому пункті напишуть після століття окупації вони втомляться і ми повернемо незалежність.
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15.05.2024 13:25 Ответить
ти й додай і сам готуйся,бажаю тобі дожити до 100
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15.05.2024 13:35 Ответить
Готуються
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15.05.2024 13:44 Ответить
Якась дивна влада! Могла би просто, одним реченням: ,,Шановні громадяни Латвії! Війни не буде, жарте шашлики на свята!"
А вони на 90 сторінок текст розписали... Далеко їм до нашого ПреЗЕдента!
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15.05.2024 14:36 Ответить
во-во
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15.05.2024 16:02 Ответить
Як то так видали брошур! Там же така паніка зараз почнеться! + Всі інвестори повтікають!
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15.05.2024 15:23 Ответить
Латиші і загалом балтійці добре пам"ятають 1940 рік ,коли іхні тодішні союзники подарували їх Сталіну , і зробили висновки що надіятись на НАТО нічого. І до речі, зробили висновки і з нашого досвіду ,а саме "публічний прояв непокори " як наші патріоти бігали по Херсону з українськими прапорами а потім потрапили до кацапської буцигарні ,до речі ,багатьох здали кацапам своі ж колаборанти.
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15.05.2024 17:16 Ответить
 
 