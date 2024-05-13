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За вступление в ряды армии РФ Кремль обещает будущим захватчикам по 2 гектара оккупированной земли в Донецкой и Херсонской областях, - Центр нацсопротивления

Кремль обіцяє загарбникам по 2 гектари окупованої української землі

Кремль нашел еще один способ, как поощрить свое население идти воевать против Украины. Теперь каждому захватчику обещают дать по 2 гектара оккупированной украинской земли в Донецкой и Херсонской областях.

Об этом пишет Центр национального сопротивления в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечают в ЦНС, недавно на временно оккупированных украинских территориях заработали "государственные жилищные инспекции". Они занимаются выявлением пустых квартир, а также жилищ, чьи владельцы покинули оккупированные территории. После этого оккупанты объявляют такие квартиры "бесхозными" и "национализируют" их.

В Центре нацсопротивления сообщают, что захваченные квартиры украинцев рашистам продают за немалые деньги, а не раздают бесплатно. То же самое касается и земельных участков.

"В Кремле очень хорошо знают, что продолжительность жизни российского мяса не превышает восьми недель", - объясняют в ЦНС.

Читайте также: К 9 мая оккупанты завезли очередную партию пропагандистской литературы на ВОТ, - Центр нацсопротивления

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Украины захватчики конфискуют у жителей автомобили за якобы "нарушение комендантского часа".

Автор: 

кремль (725) оккупация (10130) рашисты (22)


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Топ комментарии
+12
Обіцянка - цяцянка, а от ЗСУ ГАРАНТУЄ вам землю довжина 2 метрі, ширина - 1 метр та глибиною 1,5 метра. ГАРАНТУЄ!
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13.05.2024 16:29
+11
2 x 1.5 метра
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13.05.2024 16:27
+9
І полізе туди різноманітна кацапська нечисть з боліт.Як це було віками....
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13.05.2024 16:27
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2 x 1.5 метра
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13.05.2024 16:27 Ответить
Тільки пакети
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13.05.2024 16:33 Ответить
Та добрив вже вистачає, нехай вовки, лисички, свинки теж внесуть свій вклад ...
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13.05.2024 17:08 Ответить
І полізе туди різноманітна кацапська нечисть з боліт.Як це було віками....
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13.05.2024 16:27 Ответить
Замануха сильна - і ше ж гроші дають
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13.05.2024 16:28 Ответить
Якби у дибілів був розум, то знали б, що їхня влада їх тупо наїбе та й усе. Але не були б вони тоді кацапами...
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13.05.2024 18:16 Ответить
Обіцянка - цяцянка, а от ЗСУ ГАРАНТУЄ вам землю довжина 2 метрі, ширина - 1 метр та глибиною 1,5 метра. ГАРАНТУЄ!
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13.05.2024 16:29 Ответить
ну і в разі полону - медичний догляд, м'яке ліжко, нормальні харчі й охорона
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13.05.2024 16:29 Ответить
Цікаво, а чи слуги ведуть активну контрпропаганду серед ординців, ласих на земельку, квартири, пояснюючи, що одночасно з очищенням території України їх всіх до одного виженуть?
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13.05.2024 16:33 Ответить
Оце вам легендарний "клаптик землі і два раба". Абсолютно всю гидоту, яку кацапи витворяють самі вони приписують українцям.
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13.05.2024 16:35 Ответить
а зараз всі подумали про 2 метри, коли прочитали заголовок новини?
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13.05.2024 16:35 Ответить
Хм, а у нас "клаптик землі і два раба" ще в силі?
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13.05.2024 16:39 Ответить
а тепер питання! за який час парашник може засрати 2 га родючого чорнозему, перетворивши його в знайомий їм з дитинства гібрид болота, помийки, ізби покритою саломой, та "удобства во дварє"? ))
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13.05.2024 16:40 Ответить
тільки 2 метра і то вглуб
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13.05.2024 16:52 Ответить
Своїй землі ради не можуть дати, а тут ще на чужу зазіхають.
Ще б дабавили два раба-хохла на додачу..
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13.05.2024 16:54 Ответить
Насіння беріть! Відразу і посієте, суки
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13.05.2024 17:25 Ответить
И 1000 гектаров на Луне.
И 1000 инопланетянок-девственниц.
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13.05.2024 17:30 Ответить
Мрії окупантів.
Тільки хай перед цім послухають пісню гурту Пирятин - "Арта", там про землю для москаля все по полицях розкладено.
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13.05.2024 17:43 Ответить
Гітлер теж обіцяв своїм солдатам шмат совєцької землі вкупі з рабами.

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13.05.2024 17:45 Ответить
Ехал русский убивать, а его убили.

Плачет ноет его мать:

Что же происходит в мире?

Ведь непонятно за что?

По какой причине?

Он ведь ехал убивать, а его убили?
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13.05.2024 18:32 Ответить
Патаму чё мосх мардвы в жопе и серит мыссями.
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13.05.2024 23:23 Ответить
Якщо запропонують Полтавщину, то відбою від мобіків не буде "от маскви до самих до акраін"...
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13.05.2024 19:06 Ответить
 
 