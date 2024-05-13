За вступление в ряды армии РФ Кремль обещает будущим захватчикам по 2 гектара оккупированной земли в Донецкой и Херсонской областях, - Центр нацсопротивления

Кремль нашел еще один способ, как поощрить свое население идти воевать против Украины. Теперь каждому захватчику обещают дать по 2 гектара оккупированной украинской земли в Донецкой и Херсонской областях.

Об этом пишет Центр национального сопротивления в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечают в ЦНС, недавно на временно оккупированных украинских территориях заработали "государственные жилищные инспекции". Они занимаются выявлением пустых квартир, а также жилищ, чьи владельцы покинули оккупированные территории. После этого оккупанты объявляют такие квартиры "бесхозными" и "национализируют" их.

В Центре нацсопротивления сообщают, что захваченные квартиры украинцев рашистам продают за немалые деньги, а не раздают бесплатно. То же самое касается и земельных участков.

"В Кремле очень хорошо знают, что продолжительность жизни российского мяса не превышает восьми недель", - объясняют в ЦНС.

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Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Украины захватчики конфискуют у жителей автомобили за якобы "нарушение комендантского часа".