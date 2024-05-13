За вступление в ряды армии РФ Кремль обещает будущим захватчикам по 2 гектара оккупированной земли в Донецкой и Херсонской областях, - Центр нацсопротивления
Кремль нашел еще один способ, как поощрить свое население идти воевать против Украины. Теперь каждому захватчику обещают дать по 2 гектара оккупированной украинской земли в Донецкой и Херсонской областях.
Об этом пишет Центр национального сопротивления в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечают в ЦНС, недавно на временно оккупированных украинских территориях заработали "государственные жилищные инспекции". Они занимаются выявлением пустых квартир, а также жилищ, чьи владельцы покинули оккупированные территории. После этого оккупанты объявляют такие квартиры "бесхозными" и "национализируют" их.
В Центре нацсопротивления сообщают, что захваченные квартиры украинцев рашистам продают за немалые деньги, а не раздают бесплатно. То же самое касается и земельных участков.
"В Кремле очень хорошо знают, что продолжительность жизни российского мяса не превышает восьми недель", - объясняют в ЦНС.
Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Украины захватчики конфискуют у жителей автомобили за якобы "нарушение комендантского часа".
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Ще б дабавили два раба-хохла на додачу..
И 1000 инопланетянок-девственниц.
Тільки хай перед цім послухають пісню гурту Пирятин - "Арта", там про землю для москаля все по полицях розкладено.
Плачет ноет его мать:
Что же происходит в мире?
Ведь непонятно за что?
По какой причине?
Он ведь ехал убивать, а его убили?