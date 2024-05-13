За вступ до лав армії РФ Кремль обіцяє майбутнім загарбникам по 2 гектари окупованої землі на Донеччині та Херсонщині, - Центр нацспротиву

Кремль знайшов ще один спосіб, як заохотити своє населення йти воювати проти України. Тепер кожному загарбнику обіцяють дати по 2 гектари окупованої української землі у Донецькій та Херсонській областях.

Про це пише Центр національного спротиву у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначають у ЦНС, нещодавно на тимчасово окупованих українських територіях запрацювали "державні житлові інспекції". Вони займаються виявленням порожніх квартир, а також жител, чиї власники покинули окуповані території. Після цього окупанти оголошують такі квартири "безгосподарчими" та "націоналізують" їх.

У Центрі нацспротиву повідомляють, що захоплені квартири українців рашистам продають за чималі гроші, а не роздають безкоштовно. Теж саме стосується і земельних ділянок.

"У Кремлі дуже добре знають, що тривалість життя російського м’яса не перевищує восьми тижнів", - пояснюють у ЦНС.

Читайте також: До 9 травня окупанти завезли чергову партію пропагандистської літератури на ТОТ, - Центр нацспротиву

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях України загарбники конфісковують у жителів автомобілі за нібито "порушення комендантської години".