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Новини
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За вступ до лав армії РФ Кремль обіцяє майбутнім загарбникам по 2 гектари окупованої землі на Донеччині та Херсонщині, - Центр нацспротиву

Кремль обіцяє загарбникам по 2 гектари окупованої української землі

Кремль знайшов ще один спосіб, як заохотити своє населення йти воювати проти України. Тепер кожному загарбнику обіцяють дати по 2 гектари окупованої української землі у Донецькій та Херсонській областях.

Про це пише Центр національного спротиву у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначають у ЦНС, нещодавно на тимчасово окупованих українських територіях запрацювали "державні житлові інспекції". Вони займаються виявленням порожніх квартир, а також жител, чиї власники покинули окуповані території. Після цього окупанти оголошують такі квартири "безгосподарчими" та "націоналізують" їх.

У Центрі нацспротиву повідомляють, що захоплені квартири українців рашистам продають за чималі гроші, а не роздають безкоштовно. Теж саме стосується і земельних ділянок.

"У Кремлі дуже добре знають, що тривалість життя російського м’яса не перевищує восьми тижнів", - пояснюють у ЦНС.

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Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях України загарбники конфісковують у жителів автомобілі за нібито "порушення комендантської години".

Автор: 

армія рф (17264) земля (1674) Центр національного спротиву (812)


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Топ коментарі
+12
Обіцянка - цяцянка, а от ЗСУ ГАРАНТУЄ вам землю довжина 2 метрі, ширина - 1 метр та глибиною 1,5 метра. ГАРАНТУЄ!
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13.05.2024 16:29
+11
2 x 1.5 метра
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13.05.2024 16:27
+9
І полізе туди різноманітна кацапська нечисть з боліт.Як це було віками....
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13.05.2024 16:27
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2 x 1.5 метра
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13.05.2024 16:27 Відповісти
Тільки пакети
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13.05.2024 16:33 Відповісти
Та добрив вже вистачає, нехай вовки, лисички, свинки теж внесуть свій вклад ...
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13.05.2024 17:08 Відповісти
І полізе туди різноманітна кацапська нечисть з боліт.Як це було віками....
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13.05.2024 16:27 Відповісти
Замануха сильна - і ше ж гроші дають
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13.05.2024 16:28 Відповісти
Якби у дибілів був розум, то знали б, що їхня влада їх тупо наїбе та й усе. Але не були б вони тоді кацапами...
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13.05.2024 18:16 Відповісти
Обіцянка - цяцянка, а от ЗСУ ГАРАНТУЄ вам землю довжина 2 метрі, ширина - 1 метр та глибиною 1,5 метра. ГАРАНТУЄ!
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13.05.2024 16:29 Відповісти
ну і в разі полону - медичний догляд, м'яке ліжко, нормальні харчі й охорона
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13.05.2024 16:29 Відповісти
Цікаво, а чи слуги ведуть активну контрпропаганду серед ординців, ласих на земельку, квартири, пояснюючи, що одночасно з очищенням території України їх всіх до одного виженуть?
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13.05.2024 16:33 Відповісти
Оце вам легендарний "клаптик землі і два раба". Абсолютно всю гидоту, яку кацапи витворяють самі вони приписують українцям.
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13.05.2024 16:35 Відповісти
а зараз всі подумали про 2 метри, коли прочитали заголовок новини?
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13.05.2024 16:35 Відповісти
Хм, а у нас "клаптик землі і два раба" ще в силі?
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13.05.2024 16:39 Відповісти
а тепер питання! за який час парашник може засрати 2 га родючого чорнозему, перетворивши його в знайомий їм з дитинства гібрид болота, помийки, ізби покритою саломой, та "удобства во дварє"? ))
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13.05.2024 16:40 Відповісти
тільки 2 метра і то вглуб
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13.05.2024 16:52 Відповісти
Своїй землі ради не можуть дати, а тут ще на чужу зазіхають.
Ще б дабавили два раба-хохла на додачу..
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13.05.2024 16:54 Відповісти
Насіння беріть! Відразу і посієте, суки
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13.05.2024 17:25 Відповісти
И 1000 гектаров на Луне.
И 1000 инопланетянок-девственниц.
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13.05.2024 17:30 Відповісти
Мрії окупантів.
Тільки хай перед цім послухають пісню гурту Пирятин - "Арта", там про землю для москаля все по полицях розкладено.
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13.05.2024 17:43 Відповісти
Гітлер теж обіцяв своїм солдатам шмат совєцької землі вкупі з рабами.

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13.05.2024 17:45 Відповісти
Ехал русский убивать, а его убили.

Плачет ноет его мать:

Что же происходит в мире?

Ведь непонятно за что?

По какой причине?

Он ведь ехал убивать, а его убили?
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13.05.2024 18:32 Відповісти
Патаму чё мосх мардвы в жопе и серит мыссями.
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13.05.2024 23:23 Відповісти
Якщо запропонують Полтавщину, то відбою від мобіків не буде "от маскви до самих до акраін"...
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13.05.2024 19:06 Відповісти
 
 