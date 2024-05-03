Латвія запропонувала додати у новий пакет санкцій ЄС проти РФ марганцеву руду та оксид алюмінію

Латвія висунула пропозицію до 14-го пакету санкцій Європейського союзу проти Росії - заборонити постачання марганцевої руди та оксиду алюмінію.

Про це повідомив міністр фінансів Арвілс Ашераденс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Міністр окремо зазначив, що країни-учасниці ЄС проведуть консультації для максимально швидкого затвердження пакету.

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Латвія ще у квітні запропонувала доповнити 14-й пакет санкцій ЄС забороною на експорт і транзит марганцевої руди й оксиду алюмінію - сировини, яка може бути використана у російському військовому виробництві. Представники МЗС балтійської країни тоді наголосили, що Латвія вважає рішення рівня ЄС найефективнішим інструментом для обмеження товаропотоку, а відтак і потенціалу країни-агресора у війні з Україною.

З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну різко зросли постачання до Росії марганцевої руди, необхідної для військової промисловості. РФ майже повністю залежить від її імпорту. За попередніми даними, у 2023 році країна-агресор імпортувала 2 млн тонн марганцевої руди, що є рекордним показником. Марганцева руда використовується у виробництві високоякісної сталі, необхідної для виготовлення стволів зброї, бронемашин та гусениць для них.

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За даними естонського видання Postimees, із двох млн тонн марганцевої руди, експортованої до РФ минулого року, майже 90% було перевантажено через Естонію та Латвію. Більшість вантажів перевалювалася в портах Риги та Вентспілса, а з минулого року марганцева руда також перевалюється в естонському порту Сілламяе.

Латвійське державне залізничне підприємство LDz Loģistika – одна з кількох латвійських компаній, що беруть участь у транспортуванні марганцевої руди до РФ. З 2018 року компанія почала приймати судна з марганцевою рудою з Африки. Після вторгнення Росії обсяг таких перевезень різко зріс. Через попит ціна на марганцеву руду зросла зі 150 доларів (до повномасштабної війни) до 300-350 доларів за тонну.

Як відомо, в середині квітня віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс (Латвія) заявив, що Європейський Союз готує 14-й пакет санкцій проти Росії.