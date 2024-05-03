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Новини Санкції проти Росії
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Латвія запропонувала додати у новий пакет санкцій ЄС проти РФ марганцеву руду та оксид алюмінію

латвія

Латвія висунула пропозицію до 14-го пакету санкцій Європейського союзу проти Росії - заборонити постачання марганцевої руди та оксиду алюмінію.

Про це повідомив міністр фінансів Арвілс Ашераденс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Міністр окремо зазначив, що країни-учасниці ЄС проведуть консультації для максимально швидкого затвердження пакету.

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Латвія ще у квітні запропонувала доповнити 14-й пакет санкцій ЄС забороною на експорт і транзит марганцевої руди й оксиду алюмінію - сировини, яка може бути використана у російському військовому виробництві. Представники МЗС балтійської країни тоді наголосили, що Латвія вважає рішення рівня ЄС найефективнішим інструментом для обмеження товаропотоку, а відтак і потенціалу країни-агресора у війні з Україною.

З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну різко зросли постачання до Росії марганцевої руди, необхідної для військової промисловості. РФ майже повністю залежить від її імпорту. За попередніми даними, у 2023 році країна-агресор імпортувала 2 млн тонн марганцевої руди, що є рекордним показником. Марганцева руда використовується у виробництві високоякісної сталі, необхідної для виготовлення стволів зброї, бронемашин та гусениць для них.

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За даними естонського видання Postimees, із двох млн тонн марганцевої руди, експортованої до РФ минулого року, майже 90% було перевантажено через Естонію та Латвію. Більшість вантажів перевалювалася в портах Риги та Вентспілса, а з минулого року марганцева руда також перевалюється в естонському порту Сілламяе.

Латвійське державне залізничне підприємство LDz Loģistika – одна з кількох латвійських компаній, що беруть участь у транспортуванні марганцевої руди до РФ. З 2018 року компанія почала приймати судна з марганцевою рудою з Африки. Після вторгнення Росії обсяг таких перевезень різко зріс. Через попит ціна на марганцеву руду зросла зі 150 доларів (до повномасштабної війни) до 300-350 доларів за тонну.

Як відомо, в середині квітня віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс (Латвія) заявив, що Європейський Союз готує 14-й пакет санкцій проти Росії.

Автор: 

Латвія (1343) санкції (11769) алюміній (85)


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Топ коментарі
+3
А наша "незламна" влада жене на експорт через Державне! підприємство титанову руду, з якої московіти роблять літачки для бомбардувань українців(
Хто зараз заробляє на крові?
Ау, ларьочник фсб-й!
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03.05.2024 22:30
+3
от коли від запропоновувань до діла дійде,
от тоді і звітуйте.
поки щє мівіна на вуха..
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03.05.2024 22:41
+2
ну ти фуфлижник... на:

https://youtu.be/5ap5Su7o2ns?t=113 Чей титан использует РФ для ракет?
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04.05.2024 00:19
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і дві упаковки махорки.
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03.05.2024 22:13 Відповісти
Санкції проти касапів та ***** буде неможливо запровадити без санкцій на Орбана та мад'ярів.
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03.05.2024 22:25 Відповісти
А наша "незламна" влада жене на експорт через Державне! підприємство титанову руду, з якої московіти роблять літачки для бомбардувань українців(
Хто зараз заробляє на крові?
Ау, ларьочник фсб-й!
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03.05.2024 22:30 Відповісти
Наша титанова руда потрапляє у рашку через Європу та їх посередників і їх же схеми. Так що твоє фуфло не зараховано.
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03.05.2024 22:39 Відповісти
ну ти фуфлижник... на:

https://youtu.be/5ap5Su7o2ns?t=113 Чей титан использует РФ для ракет?
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04.05.2024 00:19 Відповісти
Фуфлижник, ти або вус приклей або прапорці під якими висиш у порядок приведи. А своїм Швецем іди за рузьким кораблем.
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04.05.2024 00:53 Відповісти
от коли від запропоновувань до діла дійде,
от тоді і звітуйте.
поки щє мівіна на вуха..
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03.05.2024 22:41 Відповісти
нафуя в аптеках марганцовку заборонили?
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03.05.2024 22:53 Відповісти
Нарколиги щось варять
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03.05.2024 23:12 Відповісти
то вони шприцами ширяють собі у вени , тещо варять. тоді чому шприці не забороняють? марганцовка копійочний засіб від багатьох хвороб. але оптеки повинні впарювати мудрим українцям дорогі продукти міжнародних корпорацій
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03.05.2024 23:18 Відповісти
На базарах продают марганцовку в пластиковых пакетиках.
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04.05.2024 05:51 Відповісти
дякую за науку . спитав . на базарі 3 гр -100 гр. раніше у вільному доступі вона коштувала в аптеках в переводі на сьгодняшні ціни 5 грам 60 гривень. найобують як хочуть
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04.05.2024 16:03 Відповісти
Сапфир - диоксид алюминия...
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03.05.2024 23:02 Відповісти
Просьба добавить запрет на поставку в накаазлабадию обогащенной титановой руды, всех пяти мастей. Зебилы до сих пор продают нарабсее титановую руду, через словацко-венгерско-польские прокладки. Кацапы из нашей руды изготавливают титан и загоняют Штатам на космическую галузь. Также делают компоненты для ракет, которыми обстреливают Украину, убивая мирных жителей. За такое, дайошь петицию, мол , главзеба - на кичу.
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04.05.2024 05:50 Відповісти
 
 