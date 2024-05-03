Латвія запропонувала додати у новий пакет санкцій ЄС проти РФ марганцеву руду та оксид алюмінію
Латвія висунула пропозицію до 14-го пакету санкцій Європейського союзу проти Росії - заборонити постачання марганцевої руди та оксиду алюмінію.
Про це повідомив міністр фінансів Арвілс Ашераденс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Міністр окремо зазначив, що країни-учасниці ЄС проведуть консультації для максимально швидкого затвердження пакету.
Латвія ще у квітні запропонувала доповнити 14-й пакет санкцій ЄС забороною на експорт і транзит марганцевої руди й оксиду алюмінію - сировини, яка може бути використана у російському військовому виробництві. Представники МЗС балтійської країни тоді наголосили, що Латвія вважає рішення рівня ЄС найефективнішим інструментом для обмеження товаропотоку, а відтак і потенціалу країни-агресора у війні з Україною.
З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну різко зросли постачання до Росії марганцевої руди, необхідної для військової промисловості. РФ майже повністю залежить від її імпорту. За попередніми даними, у 2023 році країна-агресор імпортувала 2 млн тонн марганцевої руди, що є рекордним показником. Марганцева руда використовується у виробництві високоякісної сталі, необхідної для виготовлення стволів зброї, бронемашин та гусениць для них.
За даними естонського видання Postimees, із двох млн тонн марганцевої руди, експортованої до РФ минулого року, майже 90% було перевантажено через Естонію та Латвію. Більшість вантажів перевалювалася в портах Риги та Вентспілса, а з минулого року марганцева руда також перевалюється в естонському порту Сілламяе.
Латвійське державне залізничне підприємство LDz Loģistika – одна з кількох латвійських компаній, що беруть участь у транспортуванні марганцевої руди до РФ. З 2018 року компанія почала приймати судна з марганцевою рудою з Африки. Після вторгнення Росії обсяг таких перевезень різко зріс. Через попит ціна на марганцеву руду зросла зі 150 доларів (до повномасштабної війни) до 300-350 доларів за тонну.
Як відомо, в середині квітня віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс (Латвія) заявив, що Європейський Союз готує 14-й пакет санкцій проти Росії.
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Хто зараз заробляє на крові?
Ау, ларьочник фсб-й!
https://youtu.be/5ap5Su7o2ns?t=113 Чей титан использует РФ для ракет?
от тоді і звітуйте.
поки щє мівіна на вуха..