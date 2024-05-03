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Новости Санкции против России
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Латвия предложила добавить в новый пакет санкций ЕС против РФ марганцевую руду и оксид алюминия

латвія

Латвия выдвинула предложение к 14-му пакету санкций Европейского союза против России - запретить поставки марганцевой руды и оксида алюминия.

Об этом сообщил министр финансов Арвилс Ашераденс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Министр отдельно отметил, что страны-участницы ЕС проведут консультации для максимально быстрого утверждения пакета.

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Латвия еще в апреле предложила дополнить 14-й пакет санкций ЕС запретом на экспорт и транзит марганцевой руды и оксида алюминия - сырья, которое может быть использовано в российском военном производстве. Представители МИД балтийской страны тогда подчеркнули, что Латвия считает решение уровня ЕС эффективным инструментом для ограничения товаропотока, а затем и потенциала страны-агрессора в войне с Украиной.

С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину резко возросли поставки в Россию марганцевой руды, необходимой для военной промышленности. РФ почти полностью зависит от ее импорта. По предварительным данным, в 2023 году страна-агрессор импортировала 2 млн тонн марганцевой руды, что является рекордным показателем. Марганцевая руда используется в производстве высококачественной стали, необходимой для изготовления стволов оружия, бронемашин и гусениц для них.

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По данным эстонского издания Postimees, из двух млн тонн марганцевой руды, экспортированной в РФ в прошлом году, почти 90% было перегружено через Эстонию и Латвию. Большинство грузов переваливалось в портах Риги и Вентспилса, а с прошлого года марганцевая руда также переваливается в эстонском порту Силламяэ.

Латвийское государственное железнодорожное предприятие LDz Loģistika - одна из нескольких латвийских компаний, участвующих в транспортировке марганцевой руды в РФ. С 2018 года компания начала принимать суда с марганцевой рудой из Африки. После вторжения России объем таких перевозок резко вырос. Из-за спроса цена на марганцевую руду выросла со 150 долларов (до полномасштабной войны) до 300-350 долларов за тонну.

Как известно, в середине апреля вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис (Латвия) заявил, что Европейский Союз готовит 14-й пакет санкций против России.

Автор: 

Латвия (1330) санкции (11257) алюминий (10)


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Топ комментарии
+3
А наша "незламна" влада жене на експорт через Державне! підприємство титанову руду, з якої московіти роблять літачки для бомбардувань українців(
Хто зараз заробляє на крові?
Ау, ларьочник фсб-й!
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03.05.2024 22:30
+3
от коли від запропоновувань до діла дійде,
от тоді і звітуйте.
поки щє мівіна на вуха..
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03.05.2024 22:41
+2
ну ти фуфлижник... на:

https://youtu.be/5ap5Su7o2ns?t=113 Чей титан использует РФ для ракет?
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04.05.2024 00:19
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Правила форума Совет форумчан
і дві упаковки махорки.
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03.05.2024 22:13 Ответить
Санкції проти касапів та ***** буде неможливо запровадити без санкцій на Орбана та мад'ярів.
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03.05.2024 22:25 Ответить
А наша "незламна" влада жене на експорт через Державне! підприємство титанову руду, з якої московіти роблять літачки для бомбардувань українців(
Хто зараз заробляє на крові?
Ау, ларьочник фсб-й!
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03.05.2024 22:30 Ответить
Наша титанова руда потрапляє у рашку через Європу та їх посередників і їх же схеми. Так що твоє фуфло не зараховано.
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03.05.2024 22:39 Ответить
ну ти фуфлижник... на:

https://youtu.be/5ap5Su7o2ns?t=113 Чей титан использует РФ для ракет?
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04.05.2024 00:19 Ответить
Фуфлижник, ти або вус приклей або прапорці під якими висиш у порядок приведи. А своїм Швецем іди за рузьким кораблем.
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04.05.2024 00:53 Ответить
от коли від запропоновувань до діла дійде,
от тоді і звітуйте.
поки щє мівіна на вуха..
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03.05.2024 22:41 Ответить
нафуя в аптеках марганцовку заборонили?
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03.05.2024 22:53 Ответить
Нарколиги щось варять
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03.05.2024 23:12 Ответить
то вони шприцами ширяють собі у вени , тещо варять. тоді чому шприці не забороняють? марганцовка копійочний засіб від багатьох хвороб. але оптеки повинні впарювати мудрим українцям дорогі продукти міжнародних корпорацій
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03.05.2024 23:18 Ответить
На базарах продают марганцовку в пластиковых пакетиках.
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04.05.2024 05:51 Ответить
дякую за науку . спитав . на базарі 3 гр -100 гр. раніше у вільному доступі вона коштувала в аптеках в переводі на сьгодняшні ціни 5 грам 60 гривень. найобують як хочуть
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04.05.2024 16:03 Ответить
Сапфир - диоксид алюминия...
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03.05.2024 23:02 Ответить
Просьба добавить запрет на поставку в накаазлабадию обогащенной титановой руды, всех пяти мастей. Зебилы до сих пор продают нарабсее титановую руду, через словацко-венгерско-польские прокладки. Кацапы из нашей руды изготавливают титан и загоняют Штатам на космическую галузь. Также делают компоненты для ракет, которыми обстреливают Украину, убивая мирных жителей. За такое, дайошь петицию, мол , главзеба - на кичу.
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04.05.2024 05:50 Ответить
 
 