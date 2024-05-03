Латвия предложила добавить в новый пакет санкций ЕС против РФ марганцевую руду и оксид алюминия

Латвия выдвинула предложение к 14-му пакету санкций Европейского союза против России - запретить поставки марганцевой руды и оксида алюминия.

Об этом сообщил министр финансов Арвилс Ашераденс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Министр отдельно отметил, что страны-участницы ЕС проведут консультации для максимально быстрого утверждения пакета.

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Латвия еще в апреле предложила дополнить 14-й пакет санкций ЕС запретом на экспорт и транзит марганцевой руды и оксида алюминия - сырья, которое может быть использовано в российском военном производстве. Представители МИД балтийской страны тогда подчеркнули, что Латвия считает решение уровня ЕС эффективным инструментом для ограничения товаропотока, а затем и потенциала страны-агрессора в войне с Украиной.

С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину резко возросли поставки в Россию марганцевой руды, необходимой для военной промышленности. РФ почти полностью зависит от ее импорта. По предварительным данным, в 2023 году страна-агрессор импортировала 2 млн тонн марганцевой руды, что является рекордным показателем. Марганцевая руда используется в производстве высококачественной стали, необходимой для изготовления стволов оружия, бронемашин и гусениц для них.

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По данным эстонского издания Postimees, из двух млн тонн марганцевой руды, экспортированной в РФ в прошлом году, почти 90% было перегружено через Эстонию и Латвию. Большинство грузов переваливалось в портах Риги и Вентспилса, а с прошлого года марганцевая руда также переваливается в эстонском порту Силламяэ.

Латвийское государственное железнодорожное предприятие LDz Loģistika - одна из нескольких латвийских компаний, участвующих в транспортировке марганцевой руды в РФ. С 2018 года компания начала принимать суда с марганцевой рудой из Африки. После вторжения России объем таких перевозок резко вырос. Из-за спроса цена на марганцевую руду выросла со 150 долларов (до полномасштабной войны) до 300-350 долларов за тонну.

Как известно, в середине апреля вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис (Латвия) заявил, что Европейский Союз готовит 14-й пакет санкций против России.