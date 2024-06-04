Латвия защищена как никогда раньше. Однако мы не можем сказать, что на 100% готовы к войне с РФ, – посол страны Клява.

В сегодняшних условиях Латвия, как член НАТО, является более защищенной в военном плане, чем когда-либо прежде. Однако страна не готова на сто процентов к российской агрессии.

Об этом заявил посол Латвии в Украине Илгварс Клява в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Латвия не считает, что риск вторжения со стороны России является очень высоким. В то же время, страна, как член НАТО, постоянно сотрудничает со своими союзниками и инвестирует значительные ресурсы в оборону и армию.

"Дело в том, что это процесс. Нельзя говорить, что мы готовы на 100%. Ни одна страна в мире не готова. Всегда есть технологические усовершенствования, изменения на современном поле боя, изменения в военной тактике, технике, технологиях и т.д.", - отметил Клява.

Читайте также: Предмет "Государственная оборона" стал обязательным для школьников Латвии

В то же время, как член Североатлантического альянса, Латвия делает все возможное, чтобы минимизировать любую угрозу.

"И это именно то, что мы делаем. И частью этой подготовки является информирование общества о том, что необходимо делать, чтобы избежать военного конфликта. Или если такое произойдет, то быть готовыми как индивиды, как члены общества действовать в соответствии с той ситуацией, которая создается, будь то военное противостояние или какие-то гибридные угрозы", - добавил посол.

Читайте: В Латвии выпустили буклет с рекомендациями на случай оккупации