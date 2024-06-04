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Латвия (1279) НАТО (8637) россия (93011)

Латвия защищена как никогда раньше. Однако мы не можем сказать, что на 100% готовы к войне с РФ, – посол страны Клява.

Латвія готується до вторгнення РФ

В сегодняшних условиях Латвия, как член НАТО, является более защищенной в военном плане, чем когда-либо прежде. Однако страна не готова на сто процентов к российской агрессии.

Об этом заявил посол Латвии в Украине Илгварс Клява в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Латвия не считает, что риск вторжения со стороны России является очень высоким. В то же время, страна, как член НАТО, постоянно сотрудничает со своими союзниками и инвестирует значительные ресурсы в оборону и армию.

"Дело в том, что это процесс. Нельзя говорить, что мы готовы на 100%. Ни одна страна в мире не готова. Всегда есть технологические усовершенствования, изменения на современном поле боя, изменения в военной тактике, технике, технологиях и т.д.", - отметил Клява.

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В то же время, как член Североатлантического альянса, Латвия делает все возможное, чтобы минимизировать любую угрозу.

"И это именно то, что мы делаем. И частью этой подготовки является информирование общества о том, что необходимо делать, чтобы избежать военного конфликта. Или если такое произойдет, то быть готовыми как индивиды, как члены общества действовать в соответствии с той ситуацией, которая создается, будь то военное противостояние или какие-то гибридные угрозы", - добавил посол.

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Авжеж, Латвія маленька.
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04.06.2024 11:22 Ответить
Я вас прошу , ви порівняно з Україною просто топи ! Відразу відсіяли етнічних підарів з паспортами, взяли вірний курс на Європу , в НАТО , молодь вже не розуміє нарєчіє ....
Я просто заздрю вам по білому ...
А коли дивлюсь на нас , хочеться навіть плакати , при таких ресурсах , при такій землі , в підсумку бути в такій сраці
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04.06.2024 11:57 Ответить
А з середини захищені???? довийобуєтесь своєю дєрмократією...цілі регіони ватні і мери ватні..кацапомона ******* нападає на людей...
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04.06.2024 12:12 Ответить
маленькое село , а не республика, нужно сидеть тихонько и не рыпаться, чтоб в водоворот не затянуло
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04.06.2024 12:15 Ответить
 
 