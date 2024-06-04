Это законная цель, – посол Латвии Клява об ударах Украины западным оружием по территории России

Украина имеет полное право наносить удары по военным целям на территории России, поскольку это законная цель.

Такую позицию в интервью РБК-Украина высказал посол Латвии в Украине Илгварс Клява, сообщает Цензор.НЕТ.

Дипломат подчеркнул, что каждое государство-партнер, которое предоставляет Украине свое вооружение, имеет свои национальные интересы и соображения. Он напомнил, что Латвия уже высказывала свою позицию относительно права Украины наносить удары по территории РФ. По словам Клявы, Киев имеет полное право поражать военные цели на территории России.

"Есть национальные интересы США и других стран-поставщиков основных систем вооружения, они имеют свои национальные соображения. Что касается нас, мы полностью все понимаем. Я имею в виду, что законные военные цели являются законными военными целями", - отметил посол.

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Кроме этого, Клява отметил, что в Латвии не видели, чтобы Украина сознательно атаковала гражданские объекты, дома или что-то подобное на территории РФ, как это сознательно делают российские захватчики в Харькове, Одессе и других украинских городах и населенных пунктах.

"И поэтому говорить Украине: нет-нет, не делайте этого, это плохо, не атакуйте это, или не атакуйте то... Военная цель - это военная цель. Если страна Россия находится в состоянии войны со страной Украина, то если это законная военная цель, она может быть поражена", - подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее глава МИД Латвии Байба Браже заявляла, что Латвия не ставит перед Украиной никаких ограничений по использованию ее оружия. Однако отправку своих войск в Украину Рига пока не обсуждает.

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