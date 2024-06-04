Росіяни розпочали цю війну, тому їм доведеться заплатити за її наслідки, - посол Клява
Посол Латвії в Україні Ілгварс Клява заявив, що у світі існують побоювання щодо того, що Росія програє війну проти України, але саме росіяни розпочали цю війну і мають заплатити за її наслідки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це посол Латвії в Україні Ілгварс Клява заявив в інтерв’ю РБК-Україна.
Як зазначається, він визнав існування у світі побоювань стосовно стратегічної стабільності щодо ядерної зброї: "Я думаю, це перше, що спадає на думку, коли ми говоримо про політику у Вашингтоні та інших країнах".
Клява зауважив, що питання в тому, до якої міри станеться занепад Росії, коли росіяни програють війну. І що буде із російським ядерним арсеналом.
"Я маю на увазі, що якщо буде кілька Росій, озброєних ядерною зброєю, це може здатися кошмаром для багатьох людей у всьому світі: яких угод вони зобов'язані дотримуватися, чи є якісь угоди, яким вони будуть слідувати в плані ядерної зброї, або вони просто стрілятимуть нею за своєю волею в когось", - заявив посол.
Крім того, він наголосив, що Україну ні в чому не можна звинувачувати.
"Україна не розпочинала цю війну. Росіяни почали, Путін розпочав цю війну. Тож вся вина за те, що б не трапилося, я маю на увазі, за яких умов Росія програє війну і що станеться згодом – винен Путін, а не Україна. Це очевидна відправна точка. Росіяни розпочали цю війну, тому їм доведеться заплатити за це та за наслідки цієї війни", - додав Клява.
Також він зазначив, що Латвія підтримає рішення України, "як продовжуватиметься ця війна, де вона закінчиться, на яких умовах".
"Ми підтримаємо ваше рішення, яке б ви не ухвалили. Ми обов'язково будемо з вами, поки це ваше рішення", - наголосив посол і додав, що не хотілося б бачити нав'язування Україні рішення, з яким Україна не згодна.
"Росіяни теж люблять говорити про мир, але їм подобається говорити про мир на своїх умовах. І в цьому все діло. Україну не можна змусити до несправедливої мирної угоди, з якою Україна не згодна. Якщо Україна не погодиться, а опиниться під ультиматумом, загнаною в кут, то це означає, насамперед, що це не буде стабільним рішенням, а це буде просто пауза до наступної війни", - наголосив посол.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Латвія не ставить перед Україною жодних обмежень щодо використання її зброї. Однак відправку своїх військ до України Рига наразі не обговорює.
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