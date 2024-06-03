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Пропагандист Соловьев заявил, что Украина получит ядерное оружие: "Они получат и применят его, в отличие от нас". ВИДЕО

Российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире своего шоу заявил, что США якобы готовы передать Украине тактическое ядерное оружие.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал NEXTA Live, информирует Цензор.НЕТ.

"Через шаг Украина получит тактическое ядерное оружие. Точно так же, как сейчас получила разрешение, точно так же, как получили носители. Они получат тактическое ядерное оружие. И они применят его, в отличие от нас. Его немедленно применят по территории РФ под аплодисменты Запада", - заявил Соловьев.

Смотрите также: Точным сбросом боеприпаса нашим бойцам удалось ликвидировать 5 оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

пропаганда (3683) россия (95671) ядерное оружие (1337) Соловьев Владимир (139)


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Топ комментарии
+20
Цей ублюд ще живий?!
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03.06.2024 21:30
+15
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03.06.2024 21:48
+13
Все ні як не знайду час заіхати на Байковий цвінтар шоб плюнути на його могилу. Да і у черзі стояти я не люблю.
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03.06.2024 21:40
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03.06.2024 21:30 Ответить
Эй, моряк!
Ты очень долго плавал... !
нарешті второпали, що Україна таки буде мати ядерну зброю.
бо ЯО буде питанням життя в бардаку 21 сторіччя
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03.06.2024 21:36 Ответить
Цей ублюд ще живий?!
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03.06.2024 21:30 Ответить
Взагалі цей ,,ублюд,, за походженням нічим не відрізняється від Коломойського, Зеленського чи Голди Меїр. Він з ними одного роду племені. Але йому за великі гроші запав у душу ,,РУЗЬКІЙ МІР,,
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03.06.2024 22:02 Ответить
Раніше у псіхушках були наполєони. А тепер пішли косяками соловьйови...

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03.06.2024 22:20 Ответить
Дивна у русні манія вєлічія - вважати себе обісраним пропагандоном з якого не глузував тільки лінивий
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04.06.2024 10:39 Ответить
Було б непогано.
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03.06.2024 21:32 Ответить
Застосування тактичної ядерної зброї, не дає жодних суттєвих переваг на полі бою. Як не дивно
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03.06.2024 21:32 Ответить
Ти застосовував що так впевнено розповідаєш , чи думаєш що тактична це коли на відстань польоту артилерійського снаряду ? ((
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03.06.2024 21:50 Ответить
Всё правильно---конечно не даёт. Но даёт гарантию что не станут проводить действия, которые будут провоцировать его применение. И пока что никто и не применял тактическое. Это оборонное оружие. Оно опасно для обоих участников конфликта. Иди знай куда ветер дунет.
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03.06.2024 22:32 Ответить
Чого б це, пару снарядами можна спалити умовний Вовчанськ і йти далі.
https://nuclearsecrecy.com/nukemap/
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03.06.2024 23:00 Ответить
Через радіоактивну дірку, яку треба крім того, що йти далі, ще й утримувати? Настільки дурних нема
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03.06.2024 23:13 Ответить
Далі Томагавки ліквідовують всі сухопутні війська рашки в Україні і недобитки ЧФ РФ...
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03.06.2024 23:17 Ответить
Таблетки…. выпейте ваги таблетки….

соловйов твердо стоит на троинке … коксовой….
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03.06.2024 21:33 Ответить
«Выпейте ваши таблетки»…
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03.06.2024 21:34 Ответить
Ну Україна, як сторона яка захищається, МАЄ ПРАВО застосувати ЯЗ згідно уставу ООН і договору про нерозповсюдження.
А от пійманий на гарячому курокрад, який ******** соплі по битій морді і погрожує ЯЗ, викликає лише огиду...
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03.06.2024 21:33 Ответить
А можна статтю статуту ООН, де дозволяється застосовувати ЯЗ?
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04.06.2024 07:24 Ответить
І застосує ж точняк! Там в тому відео ще є як він нищить ядерною бімбою Францію та Німеччину 😂😂
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03.06.2024 21:34 Ответить
Кірпічамі сєрешь, соловйоб!
Ай малацца!
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03.06.2024 21:36 Ответить
Кравчук в могилі перевернувся)))
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03.06.2024 21:36 Ответить
Все ні як не знайду час заіхати на Байковий цвінтар шоб плюнути на його могилу. Да і у черзі стояти я не люблю.
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03.06.2024 21:40 Ответить
Будете займати чергу -- і на мене займіть!Я ще і насру на його могилу!
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03.06.2024 22:21 Ответить
А я вже встиг.
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03.06.2024 22:26 Ответить
Маєте пільгу на позачергове?
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03.06.2024 22:48 Ответить
Ховали знайомого. Встиг ще до встановлення памятника цьому...
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03.06.2024 22:50 Ответить
після застосування впродовж десятків років на теренах мокшандії генетичної зброї будь-яка ядерка для вас - то чудодійні ліки...
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03.06.2024 21:37 Ответить
А шо у цьому так турбує тата підораса якій мешкає у ненавистній для тата Европі?
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03.06.2024 21:37 Ответить
Факт, а после применения ядерной бомбы насрут Соловьеву на половичку. И газеткой накроют.
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03.06.2024 21:41 Ответить
Так-так, тому і валіть з України поки не застосували.
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03.06.2024 21:42 Ответить
Полазив трішки на руснявих пабліках , подивився - шо там на болоті . Так от , бачу у них там після дозволу країн НАТО бити по території козлостану - справжня паніка , . Пропагандони зламалися , кудись зникли їхні ********** , на дебільних ток шоу панує - похоронний настрій .
Нє к добру єто . Ой не к добру .!
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03.06.2024 21:43 Ответить
І це лише йде третій день червня!

А що буде, якщо 160-кілометрові HIMARSʼи внєзапно полетять на 320 км? 🤔
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03.06.2024 22:36 Ответить
Ця гидота тисячі життів вже згубила своїм ******** - Геббельс! Що це за викидень чортів, тварюка. Живе жре, сре і ніяк не здохне.
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03.06.2024 21:43 Ответить
Таким нелюдям СМЕРТЬ.
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03.06.2024 21:52 Ответить
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03.06.2024 21:48 Ответить
Соловйову-Шапіро шкода, що парадний костюмчик підгорить.
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03.06.2024 21:50 Ответить
уїбон так воно і буде, готовся, макака неофашиська.
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03.06.2024 21:50 Ответить
Русня, вам п..зда. "Старший пріказал"

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03.06.2024 21:51 Ответить
ну если не получит, то сделает свое и очень быстро. И разумеется спалит к иииипеням питааарашку - и кстати будет в своем праве и ни одна тварь на планете против не пискнет )))
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03.06.2024 21:51 Ответить
А ИДИ ***** *************** *******.............................................................
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03.06.2024 21:51 Ответить
Много не надо. Надо ровно столько по числу боеголовок и их суммарной мощности, сколько отдали свинособакам в 90-е. И применить всё по кацапии надо обязательно на радость Шапиро.
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03.06.2024 21:56 Ответить
1240 ядерных зарядов. Мы были третьи по количеству, на планете земля.
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04.06.2024 00:00 Ответить
40 из них по мааацквабаду, и остальным место на параше найдётся.
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04.06.2024 07:28 Ответить
але тіко по Белгороду, далі дяді бити не дають)
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03.06.2024 21:59 Ответить
Так, а шо ви підори хтіли?
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03.06.2024 22:03 Ответить
Куди він веде? - шоб рашка всіма силами навалилась на Украіну?
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03.06.2024 22:08 Ответить
Не, там не секель-TV - все такие наивные, типо, не , мы будем нежеть жувати. СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!! МУЙЛО, СДОХНИ !!! АМИНЬ !!!
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03.06.2024 22:10 Ответить
Антигітлерівська Антипутінська коаліція повинна допомогти знешкодити фашистську державу.
Тактичне ядерне озброєння теж може цьому допомогти.
Стратегічне ядерне озброєння моськовії - контролюється НАТО краще, ніж самою моськовією, й дуже вирогідно є більш пугалкою, ніж зброєю…
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03.06.2024 22:18 Ответить
когда эту мразь нацистскую его же злоба сожрёт?!бешенная собака ********** чтоб он сдох!!!!
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03.06.2024 22:19 Ответить
Надеюсь Яхве услышал.
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03.06.2024 22:25 Ответить
Дайте єму сєльодкі. (с)
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03.06.2024 22:24 Ответить
Чмо вонюче, та хоч лусни там)))ніхто не боїться, хіба може Шольц трохи, але то у нього спадкове і не лікується)))
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03.06.2024 22:24 Ответить
Я думаю россиян готовят к применения ядерки. Накручивают. Не просто так соловей поет.
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03.06.2024 22:25 Ответить
Типо применить всем миром, в одностороннем порядке, тока по бункерам.
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03.06.2024 22:28 Ответить
нема ніякого сенсу їх готувати, вони щє 10 років тому готові
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03.06.2024 22:49 Ответить
Как ты думаешь, куда они первые заряды запустят?
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04.06.2024 00:03 Ответить
Цей ідіот готує ************* насєлєніє до "превентивного удару" по Україні. То ж у них була превентивна спецоперація "спасєнія руzкіх", а тепер нічого церемониться "всіх в гавно поканє позно".
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03.06.2024 22:32 Ответить
брєд, вони років 10-15 як готові, нічого там готувати не треба
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03.06.2024 23:09 Ответить
Ну а навіщо тоді висловлювати таке на 1 каналі?
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03.06.2024 23:19 Ответить
Я считаю, что только подготовка к ядерному удару, для рашки может закончиться фатально.
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04.06.2024 00:16 Ответить
Таки да...солов'йов це еврейський позор на всю голову
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03.06.2024 22:35 Ответить
Художник Соловйов. 1945 рік.
Іронічно.

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03.06.2024 22:35 Ответить
Ты, падла был мне под рукой, как ты **** думаеш, что сто бой было бы?????? Привет из ЛИТВЫ долбоюб....
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03.06.2024 22:44 Ответить
мабуть ця потвора коментарі на цензорі начитався , тому і боїться
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03.06.2024 22:56 Ответить
Зміна влади в ********** призведе до зстосування до соловьйова їхнього законодавства. А це тюрма пожиттєво...
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03.06.2024 23:21 Ответить
Значит пи..ц воронежу.
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03.06.2024 23:49 Ответить
Соловй@б таки кончений ІДІОТ 😡
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04.06.2024 00:24 Ответить
Він просто хитра підступна падла за гроші.
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04.06.2024 08:17 Ответить
Bil v russkom sovke takoij djetskij stjichok:
''Oborona nasha chestj,
Djelo vsjenarodnoje!
Bomba atomnaja jestj,
Jestj i vodorodnaja!''
Konjechno, ja bi bil toljko rad, jeslji Solovjov prav, no njedumaju. K statji, radjioaktjivnoje zarazhenjije ot vzrievov paru desjatok jadjernih bomb na rossijskoij tjeritorii budjet gorazdo menjshim, chem ot avarii Chernobiljskoij AES. Jeslji drugovo reshenjija etoij njedo-s(t)rani njet - pustj budjet tak, kak hochet Solovjov.
''Russia delenda must!''
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04.06.2024 01:01 Ответить
Свеноферма озабочена.
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04.06.2024 05:20 Ответить
Отримаємо, звісно отримаємо. Починайте сцятись вже.
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04.06.2024 07:44 Ответить
Росія-гарант нашої безпек порушила свої гарантії.
Росія розташувала ядерну зброю в Білорусі, порушивши угоду про нерозповсюдження.
Тому Будапештські угоди вже не діють.
Україна знову має право на ядерну зброю.
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04.06.2024 07:50 Ответить
Це чергова підступна провокація підготовки удару ЯЗ по Україні!

Потім скажуть, що Україна готувала удар по нашим містам, а ми превентивно вдарили по складу ЯЗ.

Є, звичайно, варіанти, але суть одна - винна Україна, а ми просто захищалися.
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04.06.2024 08:04 Ответить
Не "отримають", а "буде повернута", т.я. умови меморандуму не виконані і з юридичної точки зору можна спокійно робити повернення до початкових умов.
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04.06.2024 09:16 Ответить
Можуть уїбати самі по собі...щоб потім звинуватити Україну
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04.06.2024 09:49 Ответить
Нагнітає, ****.
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04.06.2024 11:05 Ответить
 
 