Пропагандист Соловьев заявил, что Украина получит ядерное оружие: "Они получат и применят его, в отличие от нас". ВИДЕО

Российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире своего шоу заявил, что США якобы готовы передать Украине тактическое ядерное оружие.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал NEXTA Live, информирует Цензор.НЕТ.

"Через шаг Украина получит тактическое ядерное оружие. Точно так же, как сейчас получила разрешение, точно так же, как получили носители. Они получат тактическое ядерное оружие. И они применят его, в отличие от нас. Его немедленно применят по территории РФ под аплодисменты Запада", - заявил Соловьев.

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