Пропагандист Соловьев заявил, что Украина получит ядерное оружие: "Они получат и применят его, в отличие от нас". ВИДЕО
Российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире своего шоу заявил, что США якобы готовы передать Украине тактическое ядерное оружие.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал NEXTA Live, информирует Цензор.НЕТ.
"Через шаг Украина получит тактическое ядерное оружие. Точно так же, как сейчас получила разрешение, точно так же, как получили носители. Они получат тактическое ядерное оружие. И они применят его, в отличие от нас. Его немедленно применят по территории РФ под аплодисменты Запада", - заявил Соловьев.
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+20 Myroslav Hrabovsky #517948
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+15 Тонка червона лінія
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+13 Старый зольдат
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Ты очень долго плавал... !
нарешті второпали, що Україна таки буде мати ядерну зброю.
бо ЯО буде питанням життя в бардаку 21 сторіччя
https://nuclearsecrecy.com/nukemap/
соловйов твердо стоит на троинке … коксовой….
А от пійманий на гарячому курокрад, який ******** соплі по битій морді і погрожує ЯЗ, викликає лише огиду...
Ай малацца!
Нє к добру єто . Ой не к добру .!
А що буде, якщо 160-кілометрові HIMARSʼи внєзапно полетять на 320 км? 🤔
АнтигітлерівськаАнтипутінська коаліція повинна допомогти знешкодити фашистську державу.
Тактичне ядерне озброєння теж може цьому допомогти.
Стратегічне ядерне озброєння моськовії - контролюється НАТО краще, ніж самою моськовією, й дуже вирогідно є більш пугалкою, ніж зброєю…
Іронічно.
''Oborona nasha chestj,
Djelo vsjenarodnoje!
Bomba atomnaja jestj,
Jestj i vodorodnaja!''
Konjechno, ja bi bil toljko rad, jeslji Solovjov prav, no njedumaju. K statji, radjioaktjivnoje zarazhenjije ot vzrievov paru desjatok jadjernih bomb na rossijskoij tjeritorii budjet gorazdo menjshim, chem ot avarii Chernobiljskoij AES. Jeslji drugovo reshenjija etoij njedo-s(t)rani njet - pustj budjet tak, kak hochet Solovjov.
''Russia delenda must!''
Росія розташувала ядерну зброю в Білорусі, порушивши угоду про нерозповсюдження.
Тому Будапештські угоди вже не діють.
Україна знову має право на ядерну зброю.
Потім скажуть, що Україна готувала удар по нашим містам, а ми превентивно вдарили по складу ЯЗ.
Є, звичайно, варіанти, але суть одна - винна Україна, а ми просто захищалися.