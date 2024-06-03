Пропагандист Соловйов заявив, що Україна отримає ядерну зброю: "Вони отримають і застосують її, на відміну від нас". ВIДЕО
Російський пропагандист Володимир Соловйов у ефірі свого шоу заявив, що США начебто готові передати Україні тактичну ядерну зброю.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал NEXTA Live, інформує Цензор.НЕТ
"Через крок Україна отримає тактичну ядерну зброю. Точно так само, як зараз отримала дозвіл, точно так само, як отримали носії. Вони отримають тактичну ядерну зброю. І вони застосують її, на відміну від нас. Її негайно застосують по території РФ під аплодисменти Заходу", – заявив Соловйов.
Топ коментарі
+20 Myroslav Hrabovsky #517948
показати весь коментар03.06.2024 21:30
+15 Тонка червона лінія
показати весь коментар03.06.2024 21:48
+13 Старый зольдат
показати весь коментар03.06.2024 21:40
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ты очень долго плавал... !
нарешті второпали, що Україна таки буде мати ядерну зброю.
бо ЯО буде питанням життя в бардаку 21 сторіччя
https://nuclearsecrecy.com/nukemap/
соловйов твердо стоит на троинке … коксовой….
А от пійманий на гарячому курокрад, який ******** соплі по битій морді і погрожує ЯЗ, викликає лише огиду...
Ай малацца!
Нє к добру єто . Ой не к добру .!
А що буде, якщо 160-кілометрові HIMARSʼи внєзапно полетять на 320 км? 🤔
АнтигітлерівськаАнтипутінська коаліція повинна допомогти знешкодити фашистську державу.
Тактичне ядерне озброєння теж може цьому допомогти.
Стратегічне ядерне озброєння моськовії - контролюється НАТО краще, ніж самою моськовією, й дуже вирогідно є більш пугалкою, ніж зброєю…
Іронічно.
''Oborona nasha chestj,
Djelo vsjenarodnoje!
Bomba atomnaja jestj,
Jestj i vodorodnaja!''
Konjechno, ja bi bil toljko rad, jeslji Solovjov prav, no njedumaju. K statji, radjioaktjivnoje zarazhenjije ot vzrievov paru desjatok jadjernih bomb na rossijskoij tjeritorii budjet gorazdo menjshim, chem ot avarii Chernobiljskoij AES. Jeslji drugovo reshenjija etoij njedo-s(t)rani njet - pustj budjet tak, kak hochet Solovjov.
''Russia delenda must!''
Росія розташувала ядерну зброю в Білорусі, порушивши угоду про нерозповсюдження.
Тому Будапештські угоди вже не діють.
Україна знову має право на ядерну зброю.
Потім скажуть, що Україна готувала удар по нашим містам, а ми превентивно вдарили по складу ЯЗ.
Є, звичайно, варіанти, але суть одна - винна Україна, а ми просто захищалися.