Пропагандист Соловйов заявив, що Україна отримає ядерну зброю: "Вони отримають і застосують її, на відміну від нас". ВIДЕО

Російський пропагандист Володимир Соловйов у ефірі свого шоу заявив, що США начебто готові передати Україні тактичну ядерну зброю.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал NEXTA Live, інформує Цензор.НЕТ

"Через крок Україна отримає тактичну ядерну зброю. Точно так само, як зараз отримала дозвіл, точно так само, як отримали носії. Вони отримають тактичну ядерну зброю. І вони застосують її, на відміну від нас. Її негайно застосують по території РФ під аплодисменти Заходу", – заявив Соловйов.

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