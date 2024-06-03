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Влучним скидом боєприпасу нашим бійцям вдалося ліквідувати 5 окупантів. ВIДЕО

Влучним скидом боєприпасу український оператор дрона ліквідує малу групу російських окупантів, які якраз евакуйовували пораненого росіянина.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Українські пілоти БпЛА нищать окупантів у Серебрянському лісі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) ліквідація (3981)


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Топ коментарі
+18
Пьятиочковий
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03.06.2024 20:44
+15
В кацапів нічого свого немає, даже цю пісню кацапи зкомуниздили. Слова до "Інтернаціоналу" написав Ежен Потьє, а музику - П'єр Дегейтер. Потім слова "Інтернаціоналу" на москальскій ізик переклав одеський єврей Аркаша Коц.
Ось така муйня.
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03.06.2024 21:35
+13
Є підозра, що орка на ношах ранило повторно.
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03.06.2024 21:06
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Пьятиочковий
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03.06.2024 20:44 Відповісти
Пятидуповый
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04.06.2024 13:16 Відповісти
То 3+2)))
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04.06.2024 20:42 Відповісти
Зачьот 😁
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03.06.2024 20:50 Відповісти
Оце гарно!!! 👍
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03.06.2024 20:53 Відповісти
Є підозра, що орка на ношах ранило повторно.
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03.06.2024 21:06 Відповісти
Доканали. Щоб два рази не вставати.
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03.06.2024 21:20 Відповісти
"кто бил нікєм - тот стал нічєм !" (русская пєсня "інтернаціонал")
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03.06.2024 21:06 Відповісти
В кацапів нічого свого немає, даже цю пісню кацапи зкомуниздили. Слова до "Інтернаціоналу" написав Ежен Потьє, а музику - П'єр Дегейтер. Потім слова "Інтернаціоналу" на москальскій ізик переклав одеський єврей Аркаша Коц.
Ось така муйня.
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03.06.2024 21:35 Відповісти
Страйк!
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03.06.2024 21:21 Відповісти
Это что за похоронная процессия? Свои инфернальные ритуалы и церемонии пусть дома проводят.
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03.06.2024 21:44 Відповісти
сподіваюсь, що на носилках був якийсь командир, бо звичайна русня своїх орків кидає, а цього несли ... заодно і його носіїв утілізували ))
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03.06.2024 21:53 Відповісти
Песець підкрався непомітно.
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03.06.2024 23:10 Відповісти
 
 