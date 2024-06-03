Влучним скидом боєприпасу нашим бійцям вдалося ліквідувати 5 окупантів. ВIДЕО
Влучним скидом боєприпасу український оператор дрона ліквідує малу групу російських окупантів, які якраз евакуйовували пораненого росіянина.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+18 Sergei M #570318
показати весь коментар03.06.2024 20:44
+15 Амандрапапупа
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+13 Elvis2
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Ось така муйня.