Точным сбросом боеприпаса нашим бойцам удалось ликвидировать 5 оккупантов. ВИДЕО
Метким сбросом боеприпаса украинский оператор дрона ликвидирует малую группу российских оккупантов, которые как раз эвакуировали раненого россиянина.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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+18 Sergei M #570318
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Ось така муйня.