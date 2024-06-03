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Точным сбросом боеприпаса нашим бойцам удалось ликвидировать 5 оккупантов. ВИДЕО

Метким сбросом боеприпаса украинский оператор дрона ликвидирует малую группу российских оккупантов, которые как раз эвакуировали раненого россиянина.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Украинские пилоты БпЛА уничтожают оккупантов в Серебрянском лесу. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19365) ликвидация (3591)


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Топ комментарии
+18
Пьятиочковий
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03.06.2024 20:44
+15
В кацапів нічого свого немає, даже цю пісню кацапи зкомуниздили. Слова до "Інтернаціоналу" написав Ежен Потьє, а музику - П'єр Дегейтер. Потім слова "Інтернаціоналу" на москальскій ізик переклав одеський єврей Аркаша Коц.
Ось така муйня.
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03.06.2024 21:35
+13
Є підозра, що орка на ношах ранило повторно.
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03.06.2024 21:06
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Пьятиочковий
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03.06.2024 20:44 Ответить
Пятидуповый
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04.06.2024 13:16 Ответить
То 3+2)))
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04.06.2024 20:42 Ответить
Зачьот 😁
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03.06.2024 20:50 Ответить
Оце гарно!!! 👍
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03.06.2024 20:53 Ответить
Є підозра, що орка на ношах ранило повторно.
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03.06.2024 21:06 Ответить
Доканали. Щоб два рази не вставати.
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03.06.2024 21:20 Ответить
"кто бил нікєм - тот стал нічєм !" (русская пєсня "інтернаціонал")
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03.06.2024 21:06 Ответить
В кацапів нічого свого немає, даже цю пісню кацапи зкомуниздили. Слова до "Інтернаціоналу" написав Ежен Потьє, а музику - П'єр Дегейтер. Потім слова "Інтернаціоналу" на москальскій ізик переклав одеський єврей Аркаша Коц.
Ось така муйня.
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03.06.2024 21:35 Ответить
Страйк!
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03.06.2024 21:21 Ответить
Это что за похоронная процессия? Свои инфернальные ритуалы и церемонии пусть дома проводят.
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03.06.2024 21:44 Ответить
сподіваюсь, що на носилках був якийсь командир, бо звичайна русня своїх орків кидає, а цього несли ... заодно і його носіїв утілізували ))
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03.06.2024 21:53 Ответить
Песець підкрався непомітно.
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03.06.2024 23:10 Ответить
 
 