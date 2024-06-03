Точным сбросом боеприпаса нашим бойцам удалось ликвидировать 5 оккупантов. ВИДЕО

Метким сбросом боеприпаса украинский оператор дрона ликвидирует малую группу российских оккупантов, которые как раз эвакуировали раненого россиянина.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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