Украинские пилоты БпЛА уничтожают оккупантов в Серебрянском лесу. ВИДЕО
Пилоты БпЛА бригады "Буревій" батальона оперативного назначения "Хорив" уничтожают врага в Серебрянском лесу.
"Видео рекомендовано для просмотра вооруженным силам РФ. Мы вас ВИДЕМ, СЛУШАЕМ и УБИВАЕМ. Наша задача - аргументированно разъяснить противнику, что здесь его не ждут, и приучить сидеть у себя дома. Держим строй!" - добавили бойцы.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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+12 Володимир Ярощук #452835
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А ні, то сприймай що є, за те, що зараз найвигідніше та відповідає можливостям. Та на задавай дурних питань.
нищіть мразоту безжально !