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Украинские пилоты БпЛА уничтожают оккупантов в Серебрянском лесу. ВИДЕО

Пилоты БпЛА бригады "Буревій" батальона оперативного назначения "Хорив" уничтожают врага в Серебрянском лесу.

"Видео рекомендовано для просмотра вооруженным силам РФ. Мы вас ВИДЕМ, СЛУШАЕМ и УБИВАЕМ. Наша задача - аргументированно разъяснить противнику, что здесь его не ждут, и приучить сидеть у себя дома. Держим строй!" - добавили бойцы.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Бойцы бригады Национальной полиции "Лють" на Харьковщине ликвидировали двух оккупантов, еще одного ранили. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19365) уничтожение (7016)


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Топ комментарии
+12
Ну, за то, что би всє !
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03.06.2024 20:20
+10
Дякуємо, хлопці !

нищіть мразоту безжально !
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03.06.2024 21:55
+7
еще один кукарачу станцевал....
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03.06.2024 20:13
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еще один кукарачу станцевал....
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03.06.2024 20:13 Ответить
Оттанцевал и откобзонился
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03.06.2024 20:23 Ответить
Ну, за то, что би всє !
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03.06.2024 20:20 Ответить
🍺
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04.06.2024 13:23 Ответить
а сваЇХ па-прєжнєму нє брасают...
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03.06.2024 20:26 Ответить
Якщо знищують окупантів, то чому ж не заходять на звільнені від них позиції? Невже zeузурпатор заборонив?
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03.06.2024 20:38 Ответить
Ну ти до війська вступай і там тобі пояснять, якщо так сильно цікавишся

А ні, то сприймай що є, за те, що зараз найвигідніше та відповідає можливостям. Та на задавай дурних питань.
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04.06.2024 02:01 Ответить
О 1:32 щось важливе було доставлено за правильною адресою 😁
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03.06.2024 20:45 Ответить
Дякуємо, хлопці !

нищіть мразоту безжально !
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03.06.2024 21:55 Ответить
Нормальна нація вже б збунтувалися, а кацапи дегенерати та нелюди продовжують лізти на непотрібну нікому війну крім режима шизонутого старікана ***** та його шобли.
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03.06.2024 23:21 Ответить
Нема слів!!!! Молодці!!! Слава ВОЇНАМ! Але Гомер втікає все рівно(
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04.06.2024 20:50 Ответить
 
 