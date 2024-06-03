Украинские пилоты БпЛА уничтожают оккупантов в Серебрянском лесу. ВИДЕО

Пилоты БпЛА бригады "Буревій" батальона оперативного назначения "Хорив" уничтожают врага в Серебрянском лесу.

"Видео рекомендовано для просмотра вооруженным силам РФ. Мы вас ВИДЕМ, СЛУШАЕМ и УБИВАЕМ. Наша задача - аргументированно разъяснить противнику, что здесь его не ждут, и приучить сидеть у себя дома. Держим строй!" - добавили бойцы.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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