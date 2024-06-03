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Бойцы бригады Национальной полиции "Лють" на Харьковщине ликвидировали двух оккупантов, еще одного ранили. ВИДЕО

Украинский разведывательный дрон бригады Национальной полиции "Лють", зависший над штурмовой группой российских оккупантов, зафиксировал неудачную попытку атаки наших позиций в одном из районов Волчанска Харьковской области. Как следствие, были ликвидированы два оккупанта, еще один - ранен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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Автор: 

армия РФ (19365) ликвидация (3591) Волчанск (394)


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Топ комментарии
+4
привет тролль - сегодня надолго...?
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03.06.2024 18:13
+2
Про ЛЮТЬ не коментую, знаю це з МВС (своя думка), слава ЗСУ, ССО, СБУ, ГРУ, СЛАВА Україні, в Вовчанську мобілізлвані комбайнери і трактористи, прості мобілізовані роботяги тримались, а мусора втікли...якось так...
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03.06.2024 17:59
+1
Кацапи вже готуються https://youtube.com/shorts/v1B40raewLk?si=GzsU98Br0m8sPCRD Це може змінити ситуацію на полі бою.
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03.06.2024 17:55
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Сортировать:
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Кацапи вже готуються https://youtube.com/shorts/v1B40raewLk?si=GzsU98Br0m8sPCRD Це може змінити ситуацію на полі бою.
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03.06.2024 17:55 Ответить
Чесно кажучи у мене така ідея була ще рік потому на рахунок такого винаходу тільки з сіткою для нашого ЗСУ проти кацапських легких дронів, але це настільки безглузда розробка, треба з собою берданку тягати (((
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03.06.2024 18:06 Ответить
Про ЛЮТЬ не коментую, знаю це з МВС (своя думка), слава ЗСУ, ССО, СБУ, ГРУ, СЛАВА Україні, в Вовчанську мобілізлвані комбайнери і трактористи, прості мобілізовані роботяги тримались, а мусора втікли...якось так...
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03.06.2024 17:59 Ответить
Вони терміново побігли ловити поповнення
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03.06.2024 18:24 Ответить
Краще "Лють" на передку,чім ухилянт в Тисі...
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03.06.2024 21:23 Ответить
Будинку нема... Сцукі касабськи...
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03.06.2024 18:01 Ответить
привет тролль - сегодня надолго...?
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03.06.2024 18:13 Ответить
Бережи Бог наших захисників Слава ЗСУ
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03.06.2024 18:52 Ответить
Пашлі касатікі нєсолоно хлєбамши... Аднім словом - тєкучка !
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03.06.2024 20:03 Ответить
В мене враження,що кацапів розстріляв наш воїн,який сидів в тій клуні.
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03.06.2024 21:25 Ответить
Добре, та де скиди гранат? Так значно безпечніше можна було знищити набагато більше виюлядків...
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04.06.2024 08:47 Ответить
 
 