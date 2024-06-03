Бойцы бригады Национальной полиции "Лють" на Харьковщине ликвидировали двух оккупантов, еще одного ранили. ВИДЕО

Украинский разведывательный дрон бригады Национальной полиции "Лють", зависший над штурмовой группой российских оккупантов, зафиксировал неудачную попытку атаки наших позиций в одном из районов Волчанска Харьковской области. Как следствие, были ликвидированы два оккупанта, еще один - ранен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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