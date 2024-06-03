Пограничники поразили 2 комплекса дальнего визуального наблюдения "Муром-П" оккупантов на Сумщине. ВИДЕО
Сразу 2 вражеских комплекса дальнего визуального наблюдения "Муром-П" поразили FPV-дроны пограничников на Сумщине.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
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..а хіба є окуповані-незвільнені частини Сумщини?
напевне на кацапській території прикордоння