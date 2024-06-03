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Пограничники поразили 2 комплекса дальнего визуального наблюдения "Муром-П" оккупантов на Сумщине. ВИДЕО

Сразу 2 вражеских комплекса дальнего визуального наблюдения "Муром-П" поразили FPV-дроны пограничников на Сумщине.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Госпогранслужба (6471) Сумская область (3169) уничтожение (7016)


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Умные пилять. Понаставили глазиков.
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03.06.2024 16:35 Ответить

..а хіба є окуповані-незвільнені частини Сумщини?
напевне на кацапській території прикордоння
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03.06.2024 17:32 Ответить
Не думаю, що FPVішки могли би дістати ті комплекси.... Схоже на HIMARS....
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03.06.2024 20:20 Ответить
Ще б операторам очі виключати б
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04.06.2024 22:06 Ответить
 
 