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Новости Видео Война
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Две бронемашины уничтожили бойцы подразделения "TROPHEY HUNTERS" с помощью дронов "Дикі шершні". ВИДЕО

Оператор дрона "Дикі шершні" из подразделения "TROPHEY HUNTERS" 148-й ОАБр уничтожил бронемашину российских оккупантов, которая занималась эвакуацией техники.

"Точные" кадры поступили от защитников на Донецком направлении. В результате действий бойцов "TROPHEY HUNTERS", враг остался сразу без двух единиц техники.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подразделение Wild Division "выкуривает" оккупантов на Харьковщине дронами "Дикие шершни". ВИДЕО

Спасибо за работу! Мы восхищаемся. Собираем защитникам новую партию дронов. Присоединяйтесь донатом!

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Отражение вражеского штурма дронами "Дикі шершні" на бердянском направлении. ВИДЕО

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Донецкая область (9756) дроны (3974) Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (227)


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Шершням песпект! Москолоті пекло, перші місця на концерті кабзіновіча
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03.06.2024 15:20 Ответить
Наснаги Хантерам!!!
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03.06.2024 18:20 Ответить
 
 