Две бронемашины уничтожили бойцы подразделения "TROPHEY HUNTERS" с помощью дронов "Дикі шершні". ВИДЕО

Оператор дрона "Дикі шершні" из подразделения "TROPHEY HUNTERS" 148-й ОАБр уничтожил бронемашину российских оккупантов, которая занималась эвакуацией техники.

"Точные" кадры поступили от защитников на Донецком направлении. В результате действий бойцов "TROPHEY HUNTERS", враг остался сразу без двух единиц техники.

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