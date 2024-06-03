Две бронемашины уничтожили бойцы подразделения "TROPHEY HUNTERS" с помощью дронов "Дикі шершні". ВИДЕО
Оператор дрона "Дикі шершні" из подразделения "TROPHEY HUNTERS" 148-й ОАБр уничтожил бронемашину российских оккупантов, которая занималась эвакуацией техники.
"Точные" кадры поступили от защитников на Донецком направлении. В результате действий бойцов "TROPHEY HUNTERS", враг остался сразу без двух единиц техники.
Спасибо за работу! Мы восхищаемся. Собираем защитникам новую партию дронов. Присоединяйтесь донатом!
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Az AZLK
показать весь комментарий03.06.2024 15:20 Ответить Мне нравится 5
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий03.06.2024 18:20 Ответить Мне нравится 0
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