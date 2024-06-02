РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11340 посетителей онлайн
Новости Видео Война
7 940 10

Подразделение Wild Division "выкуривает" оккупантов на Харьковщине дронами "Дикие шершни". ВИДЕО

Операторы подразделения Wild Division 82-й ОДШБр уничтожают оккупантов и вражескую технику с помощью дронов-камикадзе "Дикие Шершни".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. На видео вы видите, как работают ваши донаты, которые вы делали в рамках сбора на дроны для защитников Харьковщины. Бойцы установили на ваши дроны мощную взрывчатку и ликвидировали много врагов, которые пришли на украинскую землю.

Спасибо за работу! Мы восхищаемся. Собираем защитникам новую партию дронов. Присоединяйтесь донатом!

Монобанка: send.monobank.ua/jar/7HkJmmYzkb

Номер карты банка: 5375 4112 1818 0292

PayPal: [email protected]

Смотрите: Как бойцы 12 бригады "Азов" захватили новейший танк Т-72 Б3М оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (227) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (63)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Люди не одне покоління будували, робили красу. Прийшли фашисти з Росії. Вбивати та висиляти. Хтось поїхав далі в Україну. Хтось виїхав в Росію. Жах століття.
показать весь комментарий
02.06.2024 16:46
+5
показать весь комментарий
02.06.2024 17:09
+4
У соціальних мережах з'явилися фотографії рашистських мотоциклів, на яких окупанти-штурмовики намагаються атакувати українські позиції. А також критика Z-"военкоров" :



показать весь комментарий
02.06.2024 17:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
файно
показать весь комментарий
02.06.2024 15:59 Ответить
Шершні 🐝 насипають!…
показать весь комментарий
02.06.2024 16:04 Ответить
Русні можу побажати тільки міцної громадянської війни, і щоб без чЛєніна.
показать весь комментарий
02.06.2024 16:07 Ответить
Клас.
показать весь комментарий
02.06.2024 16:36 Ответить
Там москальня вся і здохла і навіть не намагалась втекти -
шансу не було 🙁
показать весь комментарий
02.06.2024 16:39 Ответить
Люди не одне покоління будували, робили красу. Прийшли фашисти з Росії. Вбивати та висиляти. Хтось поїхав далі в Україну. Хтось виїхав в Росію. Жах століття.
показать весь комментарий
02.06.2024 16:46 Ответить
Та так,(42с)вже й картопля була підгорнута.
показать весь комментарий
02.06.2024 18:13 Ответить
У соціальних мережах з'явилися фотографії рашистських мотоциклів, на яких окупанти-штурмовики намагаються атакувати українські позиції. А також критика Z-"военкоров" :



показать весь комментарий
02.06.2024 17:02 Ответить
показать весь комментарий
02.06.2024 17:09 Ответить
 
 