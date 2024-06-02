Подразделение Wild Division "выкуривает" оккупантов на Харьковщине дронами "Дикие шершни". ВИДЕО
Операторы подразделения Wild Division 82-й ОДШБр уничтожают оккупантов и вражескую технику с помощью дронов-камикадзе "Дикие Шершни".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ. На видео вы видите, как работают ваши донаты, которые вы делали в рамках сбора на дроны для защитников Харьковщины. Бойцы установили на ваши дроны мощную взрывчатку и ликвидировали много врагов, которые пришли на украинскую землю.
Спасибо за работу! Мы восхищаемся. Собираем защитникам новую партию дронов. Присоединяйтесь донатом!
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+5 Danger Zone
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+5 уаыау
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+4 Тонка червона лінія
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