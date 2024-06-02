Как бойцы 12 бригады "Азов" захватили новейший танк Т-72 Б3М оккупантов. ВИДЕО

Вашему вниманию история одного из лучших украинских танкистов, который в боях за Мариуполь потерял глаз, но продолжал до конца выполнять боевую задачу. Тяжелые ранения не сломили его дух, он прошел плен, восстановился и вернулся в строй. Знакомьтесь - Крым, заместитель командира танкового батальона бригады НГУ "Азов".

Соответствующее видео опубликовано на ютуб-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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