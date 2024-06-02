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Як бійці 12 бригади "Азов" захопили новітній танк Т-72 Б3М окупантів. ВIДЕО

До вашої уваги історія одного з найкращих українських танкістів, який у боях за Маріуполь втратив око, але продовжував до кінця виконувати бойове завдання. Важкі поранення не зломили його дух, він пройшов полон, відновився і повернувся до строю. Знайомтесь - "Крим", заступник командира танкового батальйону бригади НГУ "Азов".

Відповідне відео опубліковане на ютуб-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

танк (2071) Азов (778)


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Топ коментарі
+8
Який ви «бдітєльний»…
Вам би на передову, ціни б не скласти…
Так ви за ПЕРЕМОГУ Українців, чи так, для статзвітності…?
Смерть, рашистам московським! Слава Україні
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02.06.2024 14:37
+8
Козацькому роду, немає переводу!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Смерть рашистам та їх агентам у ВРУ, ОПУ, КМУ і ЦОВВ, серед судів МАЙДАНУ!
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02.06.2024 14:57
+6
Зразка 2016 року (Т-72Б3М)[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2-72%D0%913&veaction=edit&section=5 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2-72%D0%913&action=edit&section=5 ред. код ]

За даними замовлення № 31603190542 «Уралвагонзаводу» в реєстрі закупівель, «Омсктрансмаш» повинен виконати модернізацію Т-72Б до рівня Т-72Б3. За умовами угоди завершення модернізації заплановано до кінця 2016 року. Ціна ремонту - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C ₽ 2 525 984 345,88 (78,9 млн за танк). Модернізація танка включає установку:
прицілів «Сосна-У» та 1А40-4;автомата супроводу цілей;радіостанції Р-168-25У-2 та комплексу програмно-апаратного АВСКУ;гармати типу 2А46М-5-01;зенітного кулемету 6П50 «Корд»;двигуна В-92С2Ф (1130 к. с.) із системами, що забезпечують його роботу;дисплейного комплексу механіка-водія та телевізійної камери заднього огляду;гусеничних стрічок з косими ґрунтозачепами та провідних коліс з покращеною очищуваністю;бортових екранів корпусу з інтегрованими модулями динамічного захисту типу «Релікт» та гратчастих екранів проєкції МТО корпусу;

Комплектування одиночного ЗІП танка комплекту:
додаткових модулів динамічного захисту в «м'якому» корпусі, що підвищують стійкість бортової проєкції корпусу до протитанкових кумулятивних засобів, з можливістю їх спорядження та навішування в умовах експлуатації;модулів динамічного захисту та решітчастих екранів башти, що підвищують її стійкість до протитанкових кумулятивних засобів та встановлюються замість ящиків ЗІП башти залежно від характеру поставленого завдання.

Також:
доопрацювання АЗ, що забезпечує використання з виробами С-1 та С-2;доопрацювання танків у частині забезпечення протимінної стійкості, на яких зазначений захід не виконано;зміни конструкції танків з урахуванням модифікації виробів і років їх випуску, не обумовлених у контракті, не допускаються, крім випадків припинення виробництва та неможливості відновлення штатних комплектуювальних виробів.

У 2019 році фахівцями «Уралвагонзаводу» проведено модернізацію танків Т-72Б3: з них прибрано французькі тепловізори та замінено на російські зразкиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-72%D0%913#cite_note-7 [7] .
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02.06.2024 15:31
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Який ви «бдітєльний»…
Вам би на передову, ціни б не скласти…
Так ви за ПЕРЕМОГУ Українців, чи так, для статзвітності…?
Смерть, рашистам московським! Слава Україні
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02.06.2024 14:37 Відповісти
Хлопці!, - майте совість, яке таке "захопили новітній танк Т-72". Уточнюю - який такий "новітній танк Т-72" ?
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02.06.2024 14:44 Відповісти
22 року випуску,дурню..
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02.06.2024 15:27 Відповісти
Ця залізяка випускається з 2011 року, скажемо -модернізований, але на новітні кажись не тягне.
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02.06.2024 15:38 Відповісти
Звертайся до Ангеліни Шорохової..
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02.06.2024 15:43 Відповісти
що ти хочеш від пейсатєльніци, для неї новітній і новий це одне й теж саме. і взагалі тут велика проблема із знанням української,, мабуть пл цей час пишуть кацапською, а потім роблять переклад машинний,
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02.06.2024 20:28 Відповісти
Эх стугны не нашлось добить танк, оно же так прикольно когда брошенный танчик горит...
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02.06.2024 14:53 Відповісти
Козацькому роду, немає переводу!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Смерть рашистам та їх агентам у ВРУ, ОПУ, КМУ і ЦОВВ, серед судів МАЙДАНУ!
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02.06.2024 14:57 Відповісти
новітній танк Т-72

Хоч вище і відреагували, але теж не можу не поскаржитись на зубний біль: новітній, пля!
А який же тоді старітній - Т-34? FT17? Mark IV?
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02.06.2024 15:26 Відповісти
Зразка 2016 року (Т-72Б3М)[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2-72%D0%913&veaction=edit&section=5 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2-72%D0%913&action=edit&section=5 ред. код ]

За даними замовлення № 31603190542 «Уралвагонзаводу» в реєстрі закупівель, «Омсктрансмаш» повинен виконати модернізацію Т-72Б до рівня Т-72Б3. За умовами угоди завершення модернізації заплановано до кінця 2016 року. Ціна ремонту - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C ₽ 2 525 984 345,88 (78,9 млн за танк). Модернізація танка включає установку:
прицілів «Сосна-У» та 1А40-4;автомата супроводу цілей;радіостанції Р-168-25У-2 та комплексу програмно-апаратного АВСКУ;гармати типу 2А46М-5-01;зенітного кулемету 6П50 «Корд»;двигуна В-92С2Ф (1130 к. с.) із системами, що забезпечують його роботу;дисплейного комплексу механіка-водія та телевізійної камери заднього огляду;гусеничних стрічок з косими ґрунтозачепами та провідних коліс з покращеною очищуваністю;бортових екранів корпусу з інтегрованими модулями динамічного захисту типу «Релікт» та гратчастих екранів проєкції МТО корпусу;

Комплектування одиночного ЗІП танка комплекту:
додаткових модулів динамічного захисту в «м'якому» корпусі, що підвищують стійкість бортової проєкції корпусу до протитанкових кумулятивних засобів, з можливістю їх спорядження та навішування в умовах експлуатації;модулів динамічного захисту та решітчастих екранів башти, що підвищують її стійкість до протитанкових кумулятивних засобів та встановлюються замість ящиків ЗІП башти залежно від характеру поставленого завдання.

Також:
доопрацювання АЗ, що забезпечує використання з виробами С-1 та С-2;доопрацювання танків у частині забезпечення протимінної стійкості, на яких зазначений захід не виконано;зміни конструкції танків з урахуванням модифікації виробів і років їх випуску, не обумовлених у контракті, не допускаються, крім випадків припинення виробництва та неможливості відновлення штатних комплектуювальних виробів.

У 2019 році фахівцями «Уралвагонзаводу» проведено модернізацію танків Т-72Б3: з них прибрано французькі тепловізори та замінено на російські зразкиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-72%D0%913#cite_note-7 [7] .
показати весь коментар
02.06.2024 15:31 Відповісти
Усі хто пише,що танк не такий,зескот!
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02.06.2024 16:06 Відповісти
Класна робота.
Хоч і радянський але танк.
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02.06.2024 16:33 Відповісти
Вообще-то в статье небольшое лукавство. Там 50% заслуги по танку принадлежит 95й бригаде. Без них это бы не выгорело от слова совсем. Это если быть честным.
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02.06.2024 16:51 Відповісти
То недарма, Бутусов розкручує Азов, бо його Зе влада і Сирський ігнорить і не дозволяє поставляти підрозділу ******* західну зброю.
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02.06.2024 16:55 Відповісти
Просто я лично знаю участников и общался сразу после события Там не просто так висит Лого 95ки на стоп-кадре. И таки да, любит Юра Азов, есть такое. Но ребята из 95ки относятся к этому с юмором
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02.06.2024 16:59 Відповісти
ЗСУ молодці, особливо 92 бригада яка відстояла Харків.
Азов то цікава структура, про це говорити можно довго, краще б вливались у ЗСУ, думаю так.
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02.06.2024 17:03 Відповісти
Не открою секрета если скажу что у нас существуют несколько бригад, которые называют "во все дыры затычка". Которые кидают на самые тяжёлые участки. 95ка из их числа. Это единственная бригада, которая с лета 2023 не только не отдала ни одного километра нашей земли, а и освободила от пи@аров около 5 кв.км. Как-то так.
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02.06.2024 17:23 Відповісти
На 3-й хвилині , Наїбеш лося в нього болт без волося .
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02.06.2024 16:42 Відповісти
 
 