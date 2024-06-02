Як бійці 12 бригади "Азов" захопили новітній танк Т-72 Б3М окупантів. ВIДЕО

До вашої уваги історія одного з найкращих українських танкістів, який у боях за Маріуполь втратив око, але продовжував до кінця виконувати бойове завдання. Важкі поранення не зломили його дух, він пройшов полон, відновився і повернувся до строю. Знайомтесь - "Крим", заступник командира танкового батальйону бригади НГУ "Азов".

Відповідне відео опубліковане на ютуб-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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