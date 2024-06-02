Як бійці 12 бригади "Азов" захопили новітній танк Т-72 Б3М окупантів. ВIДЕО
До вашої уваги історія одного з найкращих українських танкістів, який у боях за Маріуполь втратив око, але продовжував до кінця виконувати бойове завдання. Важкі поранення не зломили його дух, він пройшов полон, відновився і повернувся до строю. Знайомтесь - "Крим", заступник командира танкового батальйону бригади НГУ "Азов".
Відповідне відео опубліковане на ютуб-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+8 Олександр ВАЛОВИЙ
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+8 Олександр ВАЛОВИЙ
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+6 Qq Qqq #455433
показати весь коментар02.06.2024 15:31
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Вам би на передову, ціни б не скласти…
Так ви за ПЕРЕМОГУ Українців, чи так, для статзвітності…?
Смерть, рашистам московським! Слава Україні
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Смерть рашистам та їх агентам у ВРУ, ОПУ, КМУ і ЦОВВ, серед судів МАЙДАНУ!
Хоч вище і відреагували, але теж не можу не поскаржитись на зубний біль: новітній, пля!
А який же тоді старітній - Т-34? FT17? Mark IV?
За даними замовлення № 31603190542 «Уралвагонзаводу» в реєстрі закупівель, «Омсктрансмаш» повинен виконати модернізацію Т-72Б до рівня Т-72Б3. За умовами угоди завершення модернізації заплановано до кінця 2016 року. Ціна ремонту - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C ₽ 2 525 984 345,88 (78,9 млн за танк). Модернізація танка включає установку:
прицілів «Сосна-У» та 1А40-4;автомата супроводу цілей;радіостанції Р-168-25У-2 та комплексу програмно-апаратного АВСКУ;гармати типу 2А46М-5-01;зенітного кулемету 6П50 «Корд»;двигуна В-92С2Ф (1130 к. с.) із системами, що забезпечують його роботу;дисплейного комплексу механіка-водія та телевізійної камери заднього огляду;гусеничних стрічок з косими ґрунтозачепами та провідних коліс з покращеною очищуваністю;бортових екранів корпусу з інтегрованими модулями динамічного захисту типу «Релікт» та гратчастих екранів проєкції МТО корпусу;
Комплектування одиночного ЗІП танка комплекту:
додаткових модулів динамічного захисту в «м'якому» корпусі, що підвищують стійкість бортової проєкції корпусу до протитанкових кумулятивних засобів, з можливістю їх спорядження та навішування в умовах експлуатації;модулів динамічного захисту та решітчастих екранів башти, що підвищують її стійкість до протитанкових кумулятивних засобів та встановлюються замість ящиків ЗІП башти залежно від характеру поставленого завдання.
Також:
доопрацювання АЗ, що забезпечує використання з виробами С-1 та С-2;доопрацювання танків у частині забезпечення протимінної стійкості, на яких зазначений захід не виконано;зміни конструкції танків з урахуванням модифікації виробів і років їх випуску, не обумовлених у контракті, не допускаються, крім випадків припинення виробництва та неможливості відновлення штатних комплектуювальних виробів.
У 2019 році фахівцями «Уралвагонзаводу» проведено модернізацію танків Т-72Б3: з них прибрано французькі тепловізори та замінено на російські зразкиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-72%D0%913#cite_note-7 [7] .
Хоч і радянський але танк.
Азов то цікава структура, про це говорити можно довго, краще б вливались у ЗСУ, думаю так.