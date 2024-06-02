Окупанту відірвало руку від влучного скиду боєприпасу. ВIДЕО 18+
Пілоти аеророзвідки 110-ої окремої механізованої бригади ЗСУ атакували скидами боєприпасів окупанта, якому відірвало руку.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+19 Амандрапапупа
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нажеруться своєї крові та болі в Україні за наші страждання !
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d6k8hc/ukrainian_drone_team_witnesses_a_russian_soldier/
Дроноводы, наблюдавшие за "надругательством" над дроном палкой, славно поржали.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d6atu7/russian_soldier_threatens_fpv_drone_with_a_knife/
він би ніколи не поліз в нашу краіну
нас знищувати , а знищив би кремлівського гобліна і живодера 👹
До чого ж у нас добросердечні українці!
Тікайте уркагани з нашої землі , поки ще цілі ваші клешні !!
Припхався за купу різаної бумаги вбивати сусідів, не ний тоді!
За 200 000 фуфлей, і дві руки,не жалко йому…
Слава Україні!
Ї бан ий кацап має вмирати довго.
В страшних безкінечних муках.
Українці цим насолоджуються.