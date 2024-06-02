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Окупанту відірвало руку від влучного скиду боєприпасу. ВIДЕО 18+

Пілоти аеророзвідки 110-ої окремої механізованої бригади ЗСУ атакували скидами боєприпасів окупанта, якому відірвало руку.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

ліквідація (3964) 110 окрема механізована бригада (110)


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Топ коментарі
+19
Як не крутився окупант, але кара небесна таки достала кацапа. Амінь!
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02.06.2024 13:56
+14
Була клешня - стала мухобойка
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02.06.2024 13:56
+14
Три бомбочки? Бессовестный несознательный!! А мог бы ствол в рот и нажать спуск! Еще на россии в учебке
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02.06.2024 13:56
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Була клешня - стала мухобойка
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02.06.2024 13:56 Відповісти
от ви - дурний, казать таке про животне
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02.06.2024 14:33 Відповісти
А кацап, схоже, хотiв перегризти i вiдiрвати ту ляпавку. Чи то конвульсii такi Там же, гадаеться, рука - не едине причинне мiсце вiд розриву боеприпасу.
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02.06.2024 14:37 Відповісти
Як не крутився окупант, але кара небесна таки достала кацапа. Амінь!
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02.06.2024 13:56 Відповісти
кацапські курви !!!!
нажеруться своєї крові та болі в Україні за наші страждання !
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02.06.2024 15:16 Відповісти
Здесь ещё смешнее. К кацапу в окоп прилетел дрон и... не разорвался, бывает. Кацап сел рядом и совсем непедагогично стал палкой, а может и мухобойкой "наказывать" дрон. Дрон, такое отношение терпел не долго:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d6k8hc/ukrainian_drone_team_witnesses_a_russian_soldier/

Дроноводы, наблюдавшие за "надругательством" над дроном палкой, славно поржали.
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03.06.2024 03:17 Відповісти
Супер!
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03.06.2024 08:21 Відповісти
Или вот ещё один дебил. Нападал на дрон с... ножом, ***..ь!!!!!!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d6atu7/russian_soldier_threatens_fpv_drone_with_a_knife/
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03.06.2024 03:25 Відповісти
Три бомбочки? Бессовестный несознательный!! А мог бы ствол в рот и нажать спуск! Еще на россии в учебке
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02.06.2024 13:56 Відповісти
і так сконає від втрати крові, бо про турнікєти в рашці схоже не знають
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02.06.2024 15:18 Відповісти
В учебке краще гранатою. А ще краще зв'язкою гранат. Протитанкових.
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02.06.2024 16:13 Відповісти
а ще зібрати всіх навколо і типа, пасматрітє чо січас будет.
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02.06.2024 20:21 Відповісти
нормально, шо помучався ))
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02.06.2024 13:57 Відповісти
Водку можна пить и одной рукой.................
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02.06.2024 14:04 Відповісти
....лівою можна стопкою в око попасти - буде потім скалки виймати
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02.06.2024 15:19 Відповісти
Добре що не добивали , сам копита відкинув (передні )
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02.06.2024 14:05 Відповісти
і задні теж, без турнікету
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02.06.2024 15:57 Відповісти
Косплєїт Бєзрукова?
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02.06.2024 14:07 Відповісти
Тобто орк сам пральну машину тепер не допре, треба в допомогу ще одного орка також без руки.
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02.06.2024 14:07 Відповісти
Жінка покине, прийдеться йому дрочить тій курві, що його народила. Якщо ще і відросток не відірве.
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02.06.2024 14:10 Відповісти
Ахх шкода що не голову
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02.06.2024 14:15 Відповісти
Була б у кацапа голова на плечах ,
він би ніколи не поліз в нашу краіну
нас знищувати , а знищив би кремлівського гобліна і живодера 👹
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02.06.2024 14:22 Відповісти
Я думала, всі напишуть - краще б голову відірвалою
До чого ж у нас добросердечні українці!
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02.06.2024 14:17 Відповісти
Панночко, Вам що, повилазило? Читайте вище. В такiй справi компромiс не припустимий i баста.
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02.06.2024 14:47 Відповісти
Це нічого, тепер дрочитеме на ху#ла однією рукою!
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02.06.2024 14:18 Відповісти
Окупантам кацапіі не місце в Україні , так як тут на них чекає смерть 😡
Тікайте уркагани з нашої землі , поки ще цілі ваші клешні !!
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02.06.2024 14:19 Відповісти
добре, що окупанту-вбивці надали час "пораскІнуть мозгамІ" (чи шо там у кацапів замість мозку?) перед концертом Кобздона
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02.06.2024 14:22 Відповісти
Какой хитрый и живучий окупант попался. Еще заставил побегать за собой. А потом видимо пытался гранату отбросить рукой
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02.06.2024 14:22 Відповісти
Чухаєтца -- навернає зажіваєт,,,),,,
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02.06.2024 14:23 Відповісти
Коростявi всi чухмеряться.
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02.06.2024 14:44 Відповісти
Та ні, там не тільки рука, там увесь нафарширований. Іздохне тяжкою смертю.
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02.06.2024 14:30 Відповісти
Чого ж тобі, виродку, не сиділося на печі із матрьоною?
Припхався за купу різаної бумаги вбивати сусідів, не ний тоді!
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02.06.2024 14:34 Відповісти
Не чіпайте його більше. Нехай сам здохне.
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02.06.2024 14:34 Відповісти
Але ж живуча амеба
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02.06.2024 14:35 Відповісти
Який там живуча... Кацапи, просто, - затятi фантазери, що до конвульсiй.
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02.06.2024 14:41 Відповісти
То оно ложноножку отращивали (ложноручку)
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02.06.2024 15:25 Відповісти
Фантомас!👽
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02.06.2024 14:40 Відповісти
Разбушєвался!,,)),,
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02.06.2024 14:42 Відповісти
гриз-гриз і не догриз.... стік нафуй)
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02.06.2024 14:46 Відповісти
Онукам сподобалось. Шо тут 18+ я не розумію.
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02.06.2024 14:47 Відповісти
Мог бы спокойно дома отрубить себе один палец и никуда бы не забрали.
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02.06.2024 14:48 Відповісти
Карма рашисту, за перебування незаконне в Україні із зброєю в руках!!
За 200 000 фуфлей, і дві руки,не жалко йому…
Слава Україні!
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02.06.2024 15:04 Відповісти
Як вони кажуть гойда
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02.06.2024 15:06 Відповісти
атарвали мишке лапку
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02.06.2024 15:34 Відповісти
Яка файна гойда
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02.06.2024 16:38 Відповісти
.......👍 ......💙💛
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02.06.2024 19:48 Відповісти
Застрелетися не зможе - немає чим натиснути на курок.....
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02.06.2024 20:42 Відповісти
Молодці, що не добивали.
Ї бан ий кацап має вмирати довго.
В страшних безкінечних муках.
Українці цим насолоджуються.
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02.06.2024 21:34 Відповісти
А дома ждёт пианино! Пыль родня сдувает. Мол вернётся---мурку сбацает!
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02.06.2024 21:58 Відповісти
А якби мама в дитинстві била по руках, пояснюючи, що не можна брати чуже і лізти в чужий город, мо' руки б й подосі були б справні.
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03.06.2024 08:30 Відповісти
 
 