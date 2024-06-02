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Бійці 47 ОМБр на БМП "Bradley" знищили дві ворожі БТР-82 разом із російською піхотою. ВIДЕО

Воїни 47-ої окремої механізованої бригади на БМП "Bradley" знищили дві ворожі БТР-82 разом із російською піхотою.

Аеророзвідка виявила рух ворожої техніки із десантом у зону відповідальності бригади. Екіпаж Bradley дочекався ідеального моменту, коли супротивник виїхав на відкриту місцевість і атакував техніку окупантів, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: На війну в Україну відправили росіянина з двома ампутованими ногами. ВIДЕО

Автор: 

БТР (280) БМП (413) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+23
Ну, БТРи знищено 100%, а ось більшість піхоти розбіглися як таргани.... Касетку туди-б шмальнути....
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02.06.2024 13:03
+17
Кацапи зі своєю технікою поіхали на концерт до кабиздоха

Молодці наші воіни 👍🏼🙏🏼❤️
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02.06.2024 13:02
+13
Все видят количество пятен на таких видосах? Вся земля Донбасса, Харькова, Херсонщины усеяна взрывами + миллионы мин и растяжек ждут своего часа ....
Все это в течении пары лет просачивается в грунтовые воды. Химия от взрывчатки, соли тяжелых металлов, остатки топлива и чумных орков - экология убита на сотни лет!
Это еще неизвестно сколько месяцев цапы смогут обстреливать, и уйма неразорвавшихся боеприпасов ссср и кнр .
Экоцид налицо! А оон и радужные пони ЕС даже не говорят об этом
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02.06.2024 13:49
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Кацапи зі своєю технікою поіхали на концерт до кабиздоха

Молодці наші воіни 👍🏼🙏🏼❤️
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02.06.2024 13:02 Відповісти
Кацапы своею же техникой давят своих же на пути к концерту кобздоха:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d5swzu/russian_mtlb_runs_over_comrade/
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02.06.2024 21:12 Відповісти
Ну, БТРи знищено 100%, а ось більшість піхоти розбіглися як таргани.... Касетку туди-б шмальнути....
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02.06.2024 13:03 Відповісти
Їх потім добивали там , де вони розбіглися 😡
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02.06.2024 13:28 Відповісти
В чистому полі накрить мінометами тоже гут...
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02.06.2024 13:32 Відповісти
Bradley !
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02.06.2024 13:08 Відповісти
Ізбієніє мальчіков в трусіках
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02.06.2024 13:36 Відповісти
Тому що Бредлі....https://www.youtube.com/watch?v=p3MVw1ZW37k
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02.06.2024 13:48 Відповісти
Все видят количество пятен на таких видосах? Вся земля Донбасса, Харькова, Херсонщины усеяна взрывами + миллионы мин и растяжек ждут своего часа ....
Все это в течении пары лет просачивается в грунтовые воды. Химия от взрывчатки, соли тяжелых металлов, остатки топлива и чумных орков - экология убита на сотни лет!
Это еще неизвестно сколько месяцев цапы смогут обстреливать, и уйма неразорвавшихся боеприпасов ссср и кнр .
Экоцид налицо! А оон и радужные пони ЕС даже не говорят об этом
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02.06.2024 13:49 Відповісти
АПД:
И Запорожья. Также от Чернобыля до Чернигова велись мощные бои в 2022м и по всей стране прилетов десятки тысяч
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02.06.2024 13:51 Відповісти
А шо то на крышах? РЭБ или шконки/мангалы приварены?
Помни "заблудившийся" - никакой рэб и иссконные шконки не спасут от злого Бредли на земле Украины. А цапы уйдут в землю
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02.06.2024 13:54 Відповісти
Їм до водойми треба було нарізати,щоб...
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02.06.2024 14:05 Відповісти
... прибігти прямо до нашої Бредлі і хлопців, які може хоч когось би взяли в полон.
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02.06.2024 14:21 Відповісти
це кацапи від Соловйового намагалися внаглу проїхати прямо на південь Сокола. Якщо чесно, я не розумію, на що вони розраховували. Там до ставка втекти їм теж не можна, бо там наші. Пробігти назад, до Соловйового, 800 м по чистому полі теж шансів нема. Здатися у них теж нема шансів.
Бідні, бідні мальчікі в трусіках...
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02.06.2024 14:16 Відповісти
це якщо мінометами накрили, а так можна пішки дійти
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02.06.2024 15:22 Відповісти
Молодці
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02.06.2024 14:45 Відповісти
Чудово! Спочатку ПТУРами жахнули?
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02.06.2024 15:08 Відповісти
Це якась пісня...Здохни,расцея...Від малого до старого,здохни..
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02.06.2024 15:16 Відповісти
смачно
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02.06.2024 15:24 Відповісти
В Магурі воюють творчі особистості, те відчутно.
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02.06.2024 15:30 Відповісти
тема утілізації хробаків до кінця не розкрита.
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02.06.2024 19:25 Відповісти
кассетой бы приласкать))
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02.06.2024 20:17 Відповісти
Тук-тук. Кто там? Это я красивый и ювелирно сработанный нежданчик:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d5qcts/russian_occupier_is_hit_by_fpv_drone_deep_inside/

P.S. Кто-то вылетел из правого окна, как в фильме "Белое солнце пустыни".
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02.06.2024 21:20 Відповісти
На 50й секунде Бредли красиво попало кацапу в череп )))
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03.06.2024 00:18 Відповісти
 
 