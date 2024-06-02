Бійці 47 ОМБр на БМП "Bradley" знищили дві ворожі БТР-82 разом із російською піхотою. ВIДЕО

Воїни 47-ої окремої механізованої бригади на БМП "Bradley" знищили дві ворожі БТР-82 разом із російською піхотою.

Аеророзвідка виявила рух ворожої техніки із десантом у зону відповідальності бригади. Екіпаж Bradley дочекався ідеального моменту, коли супротивник виїхав на відкриту місцевість і атакував техніку окупантів, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: На війну в Україну відправили росіянина з двома ампутованими ногами. ВIДЕО