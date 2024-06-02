Бійці 47 ОМБр на БМП "Bradley" знищили дві ворожі БТР-82 разом із російською піхотою. ВIДЕО
Воїни 47-ої окремої механізованої бригади на БМП "Bradley" знищили дві ворожі БТР-82 разом із російською піхотою.
Аеророзвідка виявила рух ворожої техніки із десантом у зону відповідальності бригади. Екіпаж Bradley дочекався ідеального моменту, коли супротивник виїхав на відкриту місцевість і атакував техніку окупантів, передає Цензор.НЕТ.
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Молодці наші воіни 👍🏼🙏🏼❤️
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d5swzu/russian_mtlb_runs_over_comrade/
Все это в течении пары лет просачивается в грунтовые воды. Химия от взрывчатки, соли тяжелых металлов, остатки топлива и чумных орков - экология убита на сотни лет!
Это еще неизвестно сколько месяцев цапы смогут обстреливать, и уйма неразорвавшихся боеприпасов ссср и кнр .
Экоцид налицо! А оон и
радужные пониЕС даже не говорят об этом
И Запорожья. Также от Чернобыля до Чернигова велись мощные бои в 2022м и по всей стране прилетов десятки тысяч
Помни "заблудившийся" - никакой рэб и иссконные шконки не спасут от злого Бредли на земле Украины. А цапы уйдут в землю
Бідні, бідні мальчікі в трусіках...
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d5qcts/russian_occupier_is_hit_by_fpv_drone_deep_inside/
P.S. Кто-то вылетел из правого окна, как в фильме "Белое солнце пустыни".