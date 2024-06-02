Бойцы 47 ОМБр на БМП "Bradley" уничтожили две вражеские БТР-82 вместе с российской пехотой. ВИДЕО

Воины 47-й отдельной механизированной бригады на БМП "Bradley" уничтожили две вражеские БТР-82 вместе с российской пехотой.

Аэроразведка обнаружила движение вражеской техники с десантом в зону ответственности бригады. Экипаж Bradley дождался идеального момента, когда противник выехал на открытую местность и атаковал технику оккупантов, передает Цензор.НЕТ.

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