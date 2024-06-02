Бойцы 47 ОМБр на БМП "Bradley" уничтожили две вражеские БТР-82 вместе с российской пехотой. ВИДЕО
Воины 47-й отдельной механизированной бригады на БМП "Bradley" уничтожили две вражеские БТР-82 вместе с российской пехотой.
Аэроразведка обнаружила движение вражеской техники с десантом в зону ответственности бригады. Экипаж Bradley дождался идеального момента, когда противник выехал на открытую местность и атаковал технику оккупантов, передает Цензор.НЕТ.
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Молодці наші воіни 👍🏼🙏🏼❤️
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d5swzu/russian_mtlb_runs_over_comrade/
Все это в течении пары лет просачивается в грунтовые воды. Химия от взрывчатки, соли тяжелых металлов, остатки топлива и чумных орков - экология убита на сотни лет!
Это еще неизвестно сколько месяцев цапы смогут обстреливать, и уйма неразорвавшихся боеприпасов ссср и кнр .
Экоцид налицо! А оон и
радужные пониЕС даже не говорят об этом
И Запорожья. Также от Чернобыля до Чернигова велись мощные бои в 2022м и по всей стране прилетов десятки тысяч
Помни "заблудившийся" - никакой рэб и иссконные шконки не спасут от злого Бредли на земле Украины. А цапы уйдут в землю
Бідні, бідні мальчікі в трусіках...
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d5qcts/russian_occupier_is_hit_by_fpv_drone_deep_inside/
P.S. Кто-то вылетел из правого окна, как в фильме "Белое солнце пустыни".