РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11404 посетителя онлайн
Новости Видео Война
20 199 26

Бойцы 47 ОМБр на БМП "Bradley" уничтожили две вражеские БТР-82 вместе с российской пехотой. ВИДЕО

Воины 47-й отдельной механизированной бригады на БМП "Bradley" уничтожили две вражеские БТР-82 вместе с российской пехотой.

Аэроразведка обнаружила движение вражеской техники с десантом в зону ответственности бригады. Экипаж Bradley дождался идеального момента, когда противник выехал на открытую местность и атаковал технику оккупантов, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: На войну в Украину отправили россиянина с двумя ампутированными ногами. ВИДЕО

Автор: 

БТР (365) БМП (403) 47 отдельная механизированная бригада (262)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+23
Ну, БТРи знищено 100%, а ось більшість піхоти розбіглися як таргани.... Касетку туди-б шмальнути....
показать весь комментарий
02.06.2024 13:03
+17
Кацапи зі своєю технікою поіхали на концерт до кабиздоха

Молодці наші воіни 👍🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
02.06.2024 13:02
+13
Все видят количество пятен на таких видосах? Вся земля Донбасса, Харькова, Херсонщины усеяна взрывами + миллионы мин и растяжек ждут своего часа ....
Все это в течении пары лет просачивается в грунтовые воды. Химия от взрывчатки, соли тяжелых металлов, остатки топлива и чумных орков - экология убита на сотни лет!
Это еще неизвестно сколько месяцев цапы смогут обстреливать, и уйма неразорвавшихся боеприпасов ссср и кнр .
Экоцид налицо! А оон и радужные пони ЕС даже не говорят об этом
показать весь комментарий
02.06.2024 13:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапи зі своєю технікою поіхали на концерт до кабиздоха

Молодці наші воіни 👍🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
02.06.2024 13:02 Ответить
Кацапы своею же техникой давят своих же на пути к концерту кобздоха:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d5swzu/russian_mtlb_runs_over_comrade/
показать весь комментарий
02.06.2024 21:12 Ответить
Ну, БТРи знищено 100%, а ось більшість піхоти розбіглися як таргани.... Касетку туди-б шмальнути....
показать весь комментарий
02.06.2024 13:03 Ответить
Їх потім добивали там , де вони розбіглися 😡
показать весь комментарий
02.06.2024 13:28 Ответить
В чистому полі накрить мінометами тоже гут...
показать весь комментарий
02.06.2024 13:32 Ответить
Bradley !
показать весь комментарий
02.06.2024 13:08 Ответить
Ізбієніє мальчіков в трусіках
показать весь комментарий
02.06.2024 13:36 Ответить
Тому що Бредлі....https://www.youtube.com/watch?v=p3MVw1ZW37k
показать весь комментарий
02.06.2024 13:48 Ответить
Все видят количество пятен на таких видосах? Вся земля Донбасса, Харькова, Херсонщины усеяна взрывами + миллионы мин и растяжек ждут своего часа ....
Все это в течении пары лет просачивается в грунтовые воды. Химия от взрывчатки, соли тяжелых металлов, остатки топлива и чумных орков - экология убита на сотни лет!
Это еще неизвестно сколько месяцев цапы смогут обстреливать, и уйма неразорвавшихся боеприпасов ссср и кнр .
Экоцид налицо! А оон и радужные пони ЕС даже не говорят об этом
показать весь комментарий
02.06.2024 13:49 Ответить
АПД:
И Запорожья. Также от Чернобыля до Чернигова велись мощные бои в 2022м и по всей стране прилетов десятки тысяч
показать весь комментарий
02.06.2024 13:51 Ответить
А шо то на крышах? РЭБ или шконки/мангалы приварены?
Помни "заблудившийся" - никакой рэб и иссконные шконки не спасут от злого Бредли на земле Украины. А цапы уйдут в землю
показать весь комментарий
02.06.2024 13:54 Ответить
Їм до водойми треба було нарізати,щоб...
показать весь комментарий
02.06.2024 14:05 Ответить
... прибігти прямо до нашої Бредлі і хлопців, які може хоч когось би взяли в полон.
показать весь комментарий
02.06.2024 14:21 Ответить
це кацапи від Соловйового намагалися внаглу проїхати прямо на південь Сокола. Якщо чесно, я не розумію, на що вони розраховували. Там до ставка втекти їм теж не можна, бо там наші. Пробігти назад, до Соловйового, 800 м по чистому полі теж шансів нема. Здатися у них теж нема шансів.
Бідні, бідні мальчікі в трусіках...
показать весь комментарий
02.06.2024 14:16 Ответить
це якщо мінометами накрили, а так можна пішки дійти
показать весь комментарий
02.06.2024 15:22 Ответить
Молодці
показать весь комментарий
02.06.2024 14:45 Ответить
Чудово! Спочатку ПТУРами жахнули?
показать весь комментарий
02.06.2024 15:08 Ответить
Це якась пісня...Здохни,расцея...Від малого до старого,здохни..
показать весь комментарий
02.06.2024 15:16 Ответить
смачно
показать весь комментарий
02.06.2024 15:24 Ответить
В Магурі воюють творчі особистості, те відчутно.
показать весь комментарий
02.06.2024 15:30 Ответить
тема утілізації хробаків до кінця не розкрита.
показать весь комментарий
02.06.2024 19:25 Ответить
кассетой бы приласкать))
показать весь комментарий
02.06.2024 20:17 Ответить
Тук-тук. Кто там? Это я красивый и ювелирно сработанный нежданчик:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d5qcts/russian_occupier_is_hit_by_fpv_drone_deep_inside/

P.S. Кто-то вылетел из правого окна, как в фильме "Белое солнце пустыни".
показать весь комментарий
02.06.2024 21:20 Ответить
На 50й секунде Бредли красиво попало кацапу в череп )))
показать весь комментарий
03.06.2024 00:18 Ответить
 
 