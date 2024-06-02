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На войну в Украину отправили россиянина с ампутированными ногами. ВИДЕО

На войну против Украины отправили россиянина с двумя ампутированными ногами, - Ольга Цуканова поделилась историей, как инвалида отправили в зону боевых действий "дослуживать"

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.

"А как же список тогда...Если раньше было, что без рук, без ног, без глаз не берут. То говорят, что есть другая работа. Человека без ног забрали снова на СВО", - жалуется россиянка.

Также смотрите: Пропагандист Артамонов на российском телевидении озвучил фашистские нарративы в отношении украинцев: "Люди второго сорта". ВИДЕО

Автор: 

россия (95645)


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Топ комментарии
+30
Там вся росія інваліди безголові.
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02.06.2024 12:20
+21
даже на штурм сгодиться, посадят на мотоцикл / квадроцикл / гольфкар, привяжут и отправят в последний путь.
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02.06.2024 12:23
+13
... сам то віриш у свою брехню? Чи як у Геббельса...)) Чим більше брешу, тим більше у це вірю...)))
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02.06.2024 12:43
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Там вся росія інваліди безголові.
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02.06.2024 12:20 Ответить
То що зелені - ляді, не означає що усі ухилянти раптово втратили ноги.
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02.06.2024 12:35 Ответить
"Омон Ра" Пєлєвіна - дуже зла сатира на совок.
Думав що то вже минуле. Ан, нєт -

пєхотна школа ім. А.Матросова та льотна ім. Мєрєсьєва, де курсантам ноги ампутували, таки вертається
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02.06.2024 12:53 Ответить
Naljichije golovi njeoznachajet naljichije mozgov...-
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02.06.2024 12:54 Ответить
Норм - ті на баггі а він в івалідному візку в атаку - *** просциш
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02.06.2024 12:20 Ответить
даже на штурм сгодиться, посадят на мотоцикл / квадроцикл / гольфкар, привяжут и отправят в последний путь.
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02.06.2024 12:23 Ответить
У нас навіть музичне спроводження є - https://www.youtube.com/watch?v=SK1G9FmZlhY https://www.youtube.com/watch?v=SK1G9FmZlhY

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02.06.2024 17:02 Ответить
Это придумали чтоб в Украине негатив сбить? Типа, смотрите, у них хуже. А у нас слепых олигофренов ТЦК не хватает на улице? А эпилептиков?
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02.06.2024 12:26 Ответить
І що нам лише плакати і кричати що все пропало?
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02.06.2024 12:28 Ответить
Василь фсбшна срань має завдання лазити й писати всюди "як погано й пропало все' в Україні. Це норм., просто навчіться відрізняти критику по факту від "накидання на вентилятор ".
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02.06.2024 12:40 Ответить
Так , схоже , що це спектакль (квартал 95).
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02.06.2024 12:35 Ответить
соловьев и симонян считают росиян ТЕРПИЛАМИ
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02.06.2024 12:39 Ответить
Saimansay 100%
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02.06.2024 12:41 Ответить
Да написали бы уже по-нашему, шо выкидыш, а то иди репу чеши(японскую), бо люди же подумают, шо если раньше рожденный , то мудрый.
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03.06.2024 09:30 Ответить
Й не тільки вони 🤣
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02.06.2024 12:42 Ответить
У кацапів довбойобизму завжди більше через слабкість зворотніх зв'язків у державних системах.
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02.06.2024 12:54 Ответить
Ну, ти ж не в Україні живеш, опариш !
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02.06.2024 13:10 Ответить

Путін х**ло.
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02.06.2024 13:16 Ответить
Розсмішили, в мене знайомого з першою групою на половину паралізованого батька одинака, так сталося, не списали на ВЛК, а дали повістку на 10 липня. Розкажіть як там на Московії.
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02.06.2024 12:35 Ответить
... сам то віриш у свою брехню? Чи як у Геббельса...)) Чим більше брешу, тим більше у це вірю...)))
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02.06.2024 12:43 Ответить
не чіпайте причинного, у нього всі люди - інваліди
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02.06.2024 12:55 Ответить
..так от я і дивлюся, як однорукі та одноокі стримують і душать кацапню. А тепер Ви предствавте, що ще туди і безмозкові, як цей сліпий крот та Захар Коломбет... що трохи нижче висрався...попадуть?! То кацапів поженуть аж до касапсячого хабаровька!!!?? Але горе тут у тому...що по України блукають десятки тисяч безмозкових коломбетів та кротів...
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02.06.2024 13:01 Ответить
Юрій Бутусов ось недавно розповідав як укомплектували 125 бригаду, йому повірите?
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02.06.2024 14:59 Ответить
... що Бутусов розповідав? Про безруких і сліпих? Про паралізованих і безногих? Він ПРО СЛАБКУ ПІДГОТОВКУ у комплектуванні розповідав. Не пересмикуй..клоуне!
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02.06.2024 15:26 Ответить
А що ти хотів від "коломбета"? Один "нік" чого вартий! Похідне від угорського "вишкребок", "недомірок"... Я йому пояснив - так він образився!
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03.06.2024 05:48 Ответить
Я дійсно нічого не видумую, чоловіка давно побили і в нього паралізована права сторона тіла, рука та нога з правої сторони, а дитина дісталася йому від «вірної» дружини. Ось така доля. Ви можете вірити, можете не вірити але знаю що сусідка в нього працює в тцк.
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02.06.2024 14:57 Ответить
Зєлєні з руснею змагаються в довбоїбизмі.
На жаль, зєлєні попереду.
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02.06.2024 12:35 Ответить
73% ни при чем, бо составили около 24% от общего процента выборщиков. Выродки - это 76% инфантилов не пришедших проголосовать.
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03.06.2024 10:11 Ответить
Пардоньте, от 76% нужно отнять прцент Проголосовавших против зебила. итого - 76% примерно равно 60 с гаком процентов.Кто не верит, вспоминает математику и решает пропорцию, находят 73% ОТ З7%, затем та же операция с проголосовавшими против зебила, находим 27% от 37%(общее число проголосовавших ваапше) найденные 2 результа складываем и общую сумму отнимаем от 100%(потенциального электората) = около 65% увальней не пришедших проголосовать.
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03.06.2024 10:20 Ответить
Даааа, 73% ньє прічьомм, *****, це нам молдавани прийшли і наголосували!!!
Виродки і ті, що прийшли проголосувати за шашличника, і ті, що не прийшли.
Це просто сорти гімна, а в цьому я розбиратись не хочу !
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07.06.2024 00:31 Ответить
Тільки русня не корчить з себе демократів ,а зелені корчать ,і розповідають що всі в Україні рівні.
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02.06.2024 13:53 Ответить
Ще й як корчать. "Вибори" влаштовують. Замість того, щоб сказати на увесь світ: ми тєпєрь - імпєрія, і ***** - наш імпєратор, на дюбєлє крутілі всє права і свободи, как імпєратор пожєлаєт, так ми і сдєлаєм.
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02.06.2024 13:58 Ответить
Так то вони корчать для зовнішнього використання ,а не для внутрішнього ,а хіба в рашці у всіх її видах чи -Московське царство ,Російська імперія чи СССР була демократія ? Хіба вони ( і так само українці які були частиною імперії )обирали царів чи генсеків ? Так само як і президентів ,як казав колись совітський агітпроп - єдіний кандідат от блока коммуністов і бєзпартійних ( малося на увазі вибори до вєрховних совєтов ссср чи усср.)
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02.06.2024 14:12 Ответить
За суттю - ніколи, але видимість - підтримувалась завжди. Ну, крім часів РІ, коли царя в принципі не обирали. А за СРСР вибори всілякі були, місцеві. Хоча всі знали результат заздалегідь.
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02.06.2024 14:26 Ответить
У нас одноруких і сліпих на одне око мобілізують. Безногі - це лише питання часу
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02.06.2024 12:35 Ответить
..так і тебе..безмозкового... теж навздовзі мобілізують!! Якщо сліпі та однорукі можуть воювати...то ти стовідсотково згодишся!
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02.06.2024 12:44 Ответить
Хто тебе тоді лікувати буде, дурнику?
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02.06.2024 14:09 Ответить
.. ну вже точно не ті, що намагалися тебе вилікувати!!! Даремно втрачений час і нульовий результат. І це видно по твоїм дописам! От тільки не розумію одного. Невже ти не розумієш, що виглядаєш потенційним ідіотом... пишучи подібну маячню? То хто ж тоді потенційний дурник?
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02.06.2024 14:18 Ответить
Коли будеш конати від аппендициту, напишеш свої враження
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02.06.2024 14:22 Ответить
... розкажи..безмозкове..як твої **конати від апендициту** пов*язане з твоїм ідіотським висером про мобілізованих та сліпих? А ще і така впевненність...що і безногих будуть мобілізовувати!!! От стовідсоткова відсутність мозку у тебе ...це факт... і тебе не мобілізують!! Може дійсно..якщо ти пов*язаний з медициною...то Слава Богу... що таке не призвали у ЗСУ! Чи то рівень твого ідіотизму знищив всі надії ТЦК призвати тебе? Може вони подумали...що краще призвемо однорукого та сліпого..чим тебе..ідіота!?
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02.06.2024 14:38 Ответить
В цікавий час живемо. Сільський дурник, має доступ до інтернету і несе маячню
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02.06.2024 14:57 Ответить
У нас одноногий піхотинець і сліпий снайпер були, але їх чи то списали чи в господарчі підрозділи перевели.
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02.06.2024 13:01 Ответить
..у Вас це де? У казці? Ти хоч як брешеш про одноногого..то починай вже з себе. Скажи...що у тебе пустота у голові..і ти туди вкладаєш їжу...щоб щось ідіотське тут написати...))) От де вас безмозкових клоунів селекціонують!?
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02.06.2024 13:06 Ответить
У нас, це у ОМБр, створеній минулого року для "наступу".
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02.06.2024 13:14 Ответить
... так от я і питаю!? Як же ти ..з повною відсутністью мозку теж туди попав? Одноногого та сліпого снайпера кудись відправили **служити**..а тебе залишили? ... Ти б хоч читав, що пишеш... І взагалі... як ти умудряєшся писати з такою вадою?
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02.06.2024 13:25 Ответить
Один раз відмовився від переведення в тил, а тепер ротний ховає від начальства, щоб такого спєца до себе не забрали.
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02.06.2024 13:51 Ответить
... так от і я думаю... нащо ротний тебе ховає? Таких як ти ховати дуже неправильно! Таких як ти...треба показувати всім і всюди... щоб бачили..яка велика кількість ідіотів шляється по українській землі. Але всеж не так ідіотів... як потенційних провокаторів...які будуть писати і тут на Цензорі..і на інших пабліках подібну маячню. Так от і питання виникає? Де вас знаходять таких дурноголових?
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02.06.2024 14:13 Ответить
Так завжди, я - людина винятково корисна і потрібна, але, з точки зору керівництва, можу їх "підсидіти". Тому і засилають до найдальшого філіалу.
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02.06.2024 14:28 Ответить
от тут ти правий! Дурні завжди користні!.... )))
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02.06.2024 14:40 Ответить
Ой... а як так?
А тут фсбшна ху3та нам лазить розповідає що на Засрашці "немає мобілізації примусової".... тьотю посадять "за дєскрєдітацію сєвєо".
А про ноги..... там країна дегенератів (80% мінімум) розуму не мають- лізуть подихати за ідею схибленого нелюдя *********** а ноги то ще пів біди....
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02.06.2024 12:37 Ответить
Стационарная огневая точка! 👍
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02.06.2024 12:38 Ответить
У нас могли б за кулемет у МаксПрофі в турелі посадити
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02.06.2024 13:05 Ответить
і окопчик копати не треба, аби ноги сховати
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02.06.2024 14:43 Ответить
Бздить потроху вже кацапщино -, у самих із мобілізацією повний ахтунг, зате радіємо які америкоси орки тупі
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02.06.2024 12:40 Ответить
Падме - НЕТ, кругом враги!
Нахрена мне две ноги?
Отруби мне обе,
Оби-Ван Кенобииии....
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02.06.2024 13:03 Ответить
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02.06.2024 13:06 Ответить
Было бы смешно, но Украина копирует весь негатив мордора, хотя бы это, чувака в Харькове тупо месят ногами https://t.me/kharkivlife/87132
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02.06.2024 13:10 Ответить
Якщо в особи немає мізків навіщо їй ноги хай їде кредит гасити
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02.06.2024 13:16 Ответить
А что в этом удивительного? В Украину едут все воевать вообще без мозгов. И что, это кому то из них мешает? Там вся нация без мозгов, это для них нормальное явление. Они еще не вышли из каменного века, а там мозги не нужны, нужны только примитивные рефлексы. Кто это понял, давно из московии свалил, или уже находится по ту сторону травы. И сейчас там других просто не водится.
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02.06.2024 13:31 Ответить
Іздохніть всі орки, " хороші " і погані. Срань планети Земля.
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02.06.2024 13:51 Ответить
Там усі без голови й це працює ... навіть крайще ...
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02.06.2024 15:05 Ответить
А-ха-ха...Кацапы конечно тупые...А в Украине ж все не так...Украина-"вільна" країна.В Украине все по "взрослому"....тут жирафа отловили и мобилизовали.Будут теперь на поле боя ****..ся безногий орк и украинский львовский жираф...Перемога бле-я-ть...
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02.06.2024 18:12 Ответить
Ну и что? Будет «жираф» мочить Степашку с Хрюшей. Может и бабе Вале влетит.
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03.06.2024 01:47 Ответить
ковер на стене, это так скрепно))))))
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02.06.2024 18:42 Ответить
Усе як у нас.
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02.06.2024 20:00 Ответить
Все буде добре. цьому інваліду ще тут і башню ампутують . Хоча навіщо вона їому , всерівно там одна вата .
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03.06.2024 00:16 Ответить
 
 