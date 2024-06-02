На войну в Украину отправили россиянина с ампутированными ногами. ВИДЕО

На войну против Украины отправили россиянина с двумя ампутированными ногами, - Ольга Цуканова поделилась историей, как инвалида отправили в зону боевых действий "дослуживать"

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.

"А как же список тогда...Если раньше было, что без рук, без ног, без глаз не берут. То говорят, что есть другая работа. Человека без ног забрали снова на СВО", - жалуется россиянка.

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