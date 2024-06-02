На войну в Украину отправили россиянина с ампутированными ногами. ВИДЕО
На войну против Украины отправили россиянина с двумя ампутированными ногами, - Ольга Цуканова поделилась историей, как инвалида отправили в зону боевых действий "дослуживать"
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.
"А как же список тогда...Если раньше было, что без рук, без ног, без глаз не берут. То говорят, что есть другая работа. Человека без ног забрали снова на СВО", - жалуется россиянка.
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Думав що то вже минуле. Ан, нєт -
пєхотна школа ім. А.Матросова та льотна ім. Мєрєсьєва, де курсантам ноги ампутували, таки вертається
Путін х**ло.
На жаль, зєлєні попереду.
Виродки і ті, що прийшли проголосувати за шашличника, і ті, що не прийшли.
Це просто сорти гімна, а в цьому я розбиратись не хочу !
А тут фсбшна ху3та нам лазить розповідає що на Засрашці "немає мобілізації примусової".... тьотю посадять "за дєскрєдітацію сєвєо".
А про ноги..... там країна дегенератів (80% мінімум) розуму не мають- лізуть подихати за ідею схибленого нелюдя *********** а ноги то ще пів біди....
америкосиорки тупі
Нахрена мне две ноги?
Отруби мне обе,
Оби-Ван Кенобииии....