Пропагандист Артамонов на российском телевидении озвучил фашистские нарративы по отношению к украинцам: "Люди второго сорта". ВИДЕО
В эфире российского государственного "Первого канала", на днях зазвучали фашистские нарративы в отношении украинцев. Так, член команды Путина Александр Артамонов назвал украинцев "людьми второго сорта".
Соответствующее видео опубликовал украинский журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"Я очень невысокого мнения об украинцах. Я не вижу, чтобы они восставали и что-то такое делали. У меня к ним отношение гораздо ниже, чем к русским... Я буду настаивать на том, что эти люди второго сорта", - заявил российский пропагандист.
Заявление пропагандиста, в котором звучит откровенное неуважение и дискриминация в отношении украинского народа, не выдержал даже коллаборационист Александр Семченко.
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Оскілько опосередковано ненавязливо стверджуєте що "нацисти в Україні"
Українець такого повторювати не буде
"кацапи - терпіли і падлюки"
"росіяни - нацисти і фашисти"
А то може бути вместо "громозека" - "ГОМОСЕКА" 🤡
- Есть,. Это - "Русский Мир".
- А в чем его смысл?
- Сделать так, чтобы везде в мире жили так же хреново, как в России.
з українців придуркуватих , вороватих , другосортних в усіх своїх висерах на сцені і серіальчиках огидних типу « Сватів « , ……… ЧЛЕНОГРАЙ ОЗВУЧУВАВ ВСЕ , що ойму прописували в контракті з ФС
путєн***** прописав.
Знай мову більше:
-- Я нє "второй",
Я просто інший.
Я з плоті ,крові,
А не з вати,
Ви всі інсекти,
Ми -- примати.
Так ось , її героїня Віка з Маріуполя й відібражала той самий "другий сорт" .
Так що це не нове явище . Коли я вчився свого часу в Керосинці московитський , то жодного разу не чув на болотах такого слова , як Україна (або українці) . Вони навіть "Динамо" наше називали хАхляцкім .
Але ж я там спілкувався з мокшанцями . Так ось навіть в межах "сАдового кАльца" ви не так часто зможете почути літературну вишуковану мову Пушкіна (кудрявого) чи Лермоната (шотландця) . Але ж саме хАхляцкій виговір визивав в них нудоту . Хоча в мене була подруга інститутська з Рязані.., Так в її розумінні не було слова "НЕТ" , але було "НЕТУ" й завжди я її автоматично питав , "ето кАво нету у тєбя" . Але ж для мокшанців будь яка говірка їхньої мови була норм , крім "хахляцкой" .
але ви повинні розуміти , що цей злосмердючий зоопарк може існувати тільки на такому фундаменті як на відео, як тільки він почне визнавати народи і етноси , він зникає за один день просто в труху, ось в чому суть буття
Слава Україні!