Пропагандист Артамонов на российском телевидении озвучил фашистские нарративы по отношению к украинцам: "Люди второго сорта". ВИДЕО

В эфире российского государственного "Первого канала", на днях зазвучали фашистские нарративы в отношении украинцев. Так, член команды Путина Александр Артамонов назвал украинцев "людьми второго сорта".

Соответствующее видео опубликовал украинский журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Я очень невысокого мнения об украинцах. Я не вижу, чтобы они восставали и что-то такое делали. У меня к ним отношение гораздо ниже, чем к русским... Я буду настаивать на том, что эти люди второго сорта", - заявил российский пропагандист.

Заявление пропагандиста, в котором звучит откровенное неуважение и дискриминация в отношении украинского народа, не выдержал даже коллаборационист Александр Семченко.

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