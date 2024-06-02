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Пропагандист Артамонов на российском телевидении озвучил фашистские нарративы по отношению к украинцам: "Люди второго сорта". ВИДЕО

В эфире российского государственного "Первого канала", на днях зазвучали фашистские нарративы в отношении украинцев. Так, член команды Путина Александр Артамонов назвал украинцев "людьми второго сорта".

Соответствующее видео опубликовал украинский журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Я очень невысокого мнения об украинцах. Я не вижу, чтобы они восставали и что-то такое делали. У меня к ним отношение гораздо ниже, чем к русским... Я буду настаивать на том, что эти люди второго сорта", - заявил российский пропагандист.

Заявление пропагандиста, в котором звучит откровенное неуважение и дискриминация в отношении украинского народа, не выдержал даже коллаборационист Александр Семченко.

Также смотрите: Багги с кремлевскими пропагандистами Коцом и Поддубным наехало на мину в Волчанске. ВИДЕО

Автор: 

пропаганда (3680) россия (95645) фашизм (325)


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Топ комментарии
+62
Перегляньте архів 95 Кварталу. ... І зробіть висновки якими вони бачать українців. Під керівництвом теперішнього.
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02.06.2024 10:05
+40
Але при цьому нацисти в Україні-дивіться не переплутайте...
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02.06.2024 10:01
+32
Нехай кацапи своїх класиків краще вивчають.

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02.06.2024 10:11
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Але при цьому нацисти в Україні-дивіться не переплутайте...
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02.06.2024 10:01 Ответить
Рюські пі.ори: "Зате в нас сало краще."
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02.06.2024 10:02 Ответить
Нехай кацапи своїх класиків краще вивчають.

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02.06.2024 10:11 Ответить
Бєлінський скоріше не кацапський класик, а АНТИкацапський.
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02.06.2024 12:31 Ответить
"нацисти в Україні-дивіться не переплутайте" - це тонке ФСБ-шне кліше - ви працюєте на кацапську пропаганду
Оскілько опосередковано ненавязливо стверджуєте що "нацисти в Україні"
Українець такого повторювати не буде
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02.06.2024 11:49 Ответить
Там це було переказано російське кліше, щоб підкреслити рашистську підлість
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02.06.2024 12:16 Ответить
Так і пишіть:
"кацапи - терпіли і падлюки"
"росіяни - нацисти і фашисти"
А то може бути вместо "громозека" - "ГОМОСЕКА" 🤡
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02.06.2024 12:28 Ответить
Перегляньте архів 95 Кварталу. ... І зробіть висновки якими вони бачать українців. Під керівництвом теперішнього.
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02.06.2024 10:05 Ответить
А шо не так ..все правильно сказав
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02.06.2024 10:12 Ответить
За такие высказывания в Европе минимум 5 лет тюрьмы, да и тем кто поддерживает то же самое.
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02.06.2024 10:23 Ответить
мову вчи а потім пиши про Європу
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02.06.2024 11:15 Ответить
Я мову знаю, не тобі мене вчити. А що вам не подобається за змістом те, що це рашистський нацизм, за який в Європі - тюрма?
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02.06.2024 12:21 Ответить
Та звичайно, всі, хто проти Зєрмака - то ватні боти. А ви, певно, в такій ізоляції живите, що і не можете подивитись архіви тупого кварталу-95 і згадати їх українофобство.
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02.06.2024 10:15 Ответить
Так, дійсно в кварталі були такі тупі жарти. Зараз інше. Цю рашистську мерзоту треба судити за нвцизм.
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02.06.2024 10:25 Ответить
А зараз там які тупі жарти? Сцськадовськ? Чи ще якесь приниження вигадали?
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02.06.2024 11:37 Ответить
підтримую. рашистську мерзоту 95 кагал треба судити за нацизм.
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02.06.2024 20:17 Ответить
рашистська мерзота, яку треба судити за нацизм це : артамонов, соловйов, скабєєва, симоньян , петр толстой і.д, багато рашистских політиків.
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03.06.2024 00:34 Ответить
а 95 кагал?
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03.06.2024 07:25 Ответить
О, зебуїнам надійшла методичка називати всіх, хто проти боневтіка, кацапами!
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02.06.2024 10:18 Ответить
Лаптеногій, я тебе здивую, але для мене Порох залишається моїм президентом ) але я просто насолоджуюсь вашими БЕЗСИЛЬНИМИ вересками на зеленого, бо ви з ним нічого не можете зробити )))))
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02.06.2024 10:47 Ответить
Зебіле, я тут з 2014 і не забанений!
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02.06.2024 10:51 Ответить
Який я кацап тоді?
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02.06.2024 10:53 Ответить
Закрий пазеру, недоношене! Петіна ботоферма тебе, ухилянта, від кацапів захищає
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02.06.2024 11:39 Ответить
Олександр, ви праві, але все ж таки неправильно зараз закривати очі на рашистський нацизм і переводити на внутрішні справи, це зараз намагаються вкинути нам в інфополе росіяни..
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02.06.2024 12:24 Ответить
Гнида русаізичная, я навідник ЗКУ-1, в мене в руках Браунінг М2А1, тож давай, разом зі своїм нарідом, спробуй
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05.06.2024 11:26 Ответить
Я вчора десяток твоїх братів на фарш пустив. Тут, під Купіком. Уявляєш що з тобою та твоєю сім'єю буде після черги з Браунінга
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08.06.2024 15:25 Ответить
Ці кизяки вже давно засохли, а ти все їх смакуєш. На подоляцькі копієчки не можеш собі дозволити хлібця, убоге))
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02.06.2024 11:56 Ответить
А в России есть национальная идея?

- Есть,. Это - "Русский Мир".

- А в чем его смысл?

- Сделать так, чтобы везде в мире жили так же хреново, как в России.
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02.06.2024 10:45 Ответить
Таки да.Кацап не желает вылазить из г..на и мечтает что бы все жили в г..не.Тех кто не желает-искренне ненавидит.
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02.06.2024 12:32 Ответить
Клоуна-зрадника порівнювати зі Стапаном Бандерою? Зедебіли таки зеідіоти.
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02.06.2024 11:50 Ответить
Шановний, якщо вас одягти у шерстяну одежу і постукати ********** паличкою, як колись предлагав Зеленський,можна запобігти аварійним відключеннями?
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02.06.2024 12:31 Ответить
Здоровомислячі ніколи і не слухали підкацапне гебнявє 95🎪🤡🤢 шапіто Шефірів -Жидкових , які робили
з українців придуркуватих , вороватих , другосортних в усіх своїх висерах на сцені і серіальчиках огидних типу « Сватів « , ……… ЧЛЕНОГРАЙ ОЗВУЧУВАВ ВСЕ , що ойму прописували в контракті з ФС
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02.06.2024 10:38 Ответить
Чи мають право на існування ці істоти?!
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02.06.2024 10:06 Ответить
Питання до ГУР та СБУ. Риторичне. Давно зрозуміло що пропагандонські отруювачі мізків "ваньок" вкупі з працюючою вежою "останкіно"-це ще більше зло ніж окремий тупий кацапський чмоня. Але зрушень в цьому напрямку ніяких. Ківа,татарський -це давнішні окремі випадки. Повинна бути система ліквідації подібного лайна.
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02.06.2024 10:44 Ответить
Всі хто не протестують люди другого сорту. Коли ще почуєш таке від кремлівського пропагандиста.
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02.06.2024 10:06 Ответить
Егеж, а мацкавіти вже всі коліна стерли від протестів
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02.06.2024 10:25 Ответить
Кацапи дякують американцям за порятунок від голоду. 1922 рік. Поволжя.

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02.06.2024 11:20 Ответить
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02.06.2024 11:51 Ответить
Ну кого гнати у перших рядах на Польщу і країни Балтії, як не людєй второго сорта?
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02.06.2024 10:07 Ответить
Так вони і мріють, вже на окупованих територіях "мобілізували" майже всіх. Особливо тих, хто розповідав, як деякі тут "наш враг не в кремле, а в Киеве"
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02.06.2024 12:40 Ответить
З росіянами все зрозуміло. Більше цікавить відношення української влади до українців. Гасла звичайно в порядку, але що там з відношенням української влади до своїх же українців на ділі?
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02.06.2024 10:09 Ответить
Ще гірше ніж у того московита
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02.06.2024 10:14 Ответить
Зе-бабуїни і далі вперто намагаються скасувати українське дублювання англомовних фільмів. Уже вчетверте намагаються протягти свій антиукраїнський закон.
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02.06.2024 10:22 Ответить
Нам нужна деукраинизация Украины" Бывший министр-регионал Табачник раскрыл планы России
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02.06.2024 10:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0CnJ2vGRBF8&t=2s
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02.06.2024 10:15 Ответить
Ну підор, шо тут говорити...
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02.06.2024 10:30 Ответить
Я на це дивлюсь просто як на звіринець. Але там у тварин хоч якась логіка є...
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02.06.2024 10:17 Ответить
От би він то сказав один на один українцю, чоловік би вбив, жінка б очі видряпала фашисту.
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02.06.2024 10:18 Ответить
Такие заявления материал дляя Гааги. Редакция Цензора, вы это видели? Услышьте нас. Запустите это в информационное пространство на ТБ и в разных там интервью.
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02.06.2024 10:20 Ответить
Все це дрібниці. Звертати увагу на заяви русні,їх оцінки,заперечення тощо,всерівно що звертати увагу на заяви і думки екпи лайна десь на стежці. Проблема інша-справа в тому,що нас другим сортом вважають квартальну блазні,олігархи,влада в цілому! Та й численні ухилянтські та біженські квіточки теж вважають тих хто воює на фронті і залишився в Україні під обстрілами,теж 2-м сортом...
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02.06.2024 10:24 Ответить
не пройшло ,мав на увазі купку лайна
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02.06.2024 10:26 Ответить
Ці біженці і ухилянти 5-а колона в Україні, на це не можна закривати очі. Більшість з них нащадки росіян, що за всі роки переїхали в Україну.
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02.06.2024 10:28 Ответить
Перевод стрєлок з кацапів на внутрішні чвари, - це саме те, що путєн ***** прописав.

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02.06.2024 10:28 Ответить
спасибі тобі мудрий мериканцю що відкрив мені очі з Арізони! щоб ми без вас мудрих амерів і робили....
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02.06.2024 10:31 Ответить
Справа в тому, що мудрий американець правильно сказав, що переведення стрілок на нас, це дійсно працювати на рашистів. Типа того, що наші гірше за рашистів.
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02.06.2024 12:12 Ответить
на вас стрілки ви давно самі перевели. дійсно, "наші" тилові щурі,ухилянти ,біженці тощо ще гірше за кацапів.
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02.06.2024 12:16 Ответить
А скільки взагалі сортів? Хто знає?
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02.06.2024 10:30 Ответить
Думаєте ,що той що апелював до фашиста,апелював бо він так не думає як фашист?(((Він просто вже зрозумів ,що їх всіх судитимуть,і поразка скоро,а отже ,щоб уникнути довічного,бо не знаю чи цього разу вішатимуть фашистів,вирішив здатися харошим рускім.
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02.06.2024 10:33 Ответить
Я другий сорт.
Знай мову більше:
-- Я нє "второй",
Я просто інший.
Я з плоті ,крові,
А не з вати,
Ви всі інсекти,
Ми -- примати.
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02.06.2024 10:33 Ответить
Прикольно як там бомбануло кацапського холуя. - "Как так, почіму я втарой сорт?" - класіка...
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02.06.2024 10:35 Ответить
Недавно "відкинула коників" одна жіночка з акторок , астраханського походження , що мала по оказії українське призвисько Заворотнюк ...
Так ось , її героїня Віка з Маріуполя й відібражала той самий "другий сорт" .

Так що це не нове явище . Коли я вчився свого часу в Керосинці московитський , то жодного разу не чув на болотах такого слова , як Україна (або українці) . Вони навіть "Динамо" наше називали хАхляцкім .
Але ж я там спілкувався з мокшанцями . Так ось навіть в межах "сАдового кАльца" ви не так часто зможете почути літературну вишуковану мову Пушкіна (кудрявого) чи Лермоната (шотландця) . Але ж саме хАхляцкій виговір визивав в них нудоту . Хоча в мене була подруга інститутська з Рязані.., Так в її розумінні не було слова "НЕТ" , але було "НЕТУ" й завжди я її автоматично питав , "ето кАво нету у тєбя" . Але ж для мокшанців будь яка говірка їхньої мови була норм , крім "хахляцкой" .
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02.06.2024 10:41 Ответить
Пропагандист артамонов систематично отримує за щоку від муслімів,а винні як завжди українці.
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02.06.2024 10:46 Ответить
Не бреши, кацапе! Заарештуй ми зараз квартальне кодло, ти перший урешті волати про пєрєварот і лєнітімнага
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02.06.2024 11:46 Ответить
Нічого не змінилось.... ні...чо..го.!Все залишається таким, як і 2000 років тому-одні жруть інших на правах СИЛЬНОГО!..СЖИРАЮТЬ або ПРИНИЖУЮТЬ,перетворюючи в рабів(дешеву робочу силу).Цинічна , гола,відверта брехня-це головна зброя ******** політики.А ВІЙНА-ЦЕ ПРОДОВЖЕННЯ ЦІЄЇ БРЕХНІ!..Тупі запитання:"А ВІЙНА ДЛЯ КОГО? ДЛЯ ЧОГО?ХТО БУДЕ ВМИРАТИ НАЦІЙ ВІЙНІ?ЯКІ СПРАВЖНІ ЦІЛІ ВІЙНИ?"ТА ТИ ШО? ТИ ХОЧЕШ ЗНАТИ ВІДПОВІДІ НА ЦІ ЗАПИТАННЯ?....ХА!ХА!...ХА!
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02.06.2024 11:01 Ответить
Не добіг до туалету, вирішив висратись тут?
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02.06.2024 11:36 Ответить
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02.06.2024 11:11 Ответить
путин краб который ест своих детей - особенно смешно на картинке - спасибо
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02.06.2024 11:56 Ответить
А рашковани - це сміття біомусор планети - то яка мова може бути
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02.06.2024 11:13 Ответить
Як змусити кацапа відчувати себе в Україні людиною другого сорту? Дуже просто! Перестаньте говорити з ним кацапською і не реагуйте на будь які звернення до вас кацапською.
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02.06.2024 11:33 Ответить
Ууух, яка вялічіна кацапська засрана!) пре
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02.06.2024 11:49 Ответить
Хто старший то згадайте анекдоти при союзі . Всі народи в них тупі , а от рузьгий завжди на перших ролях.
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02.06.2024 12:02 Ответить
«Русские - народ, который ненавидит свободу, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит свои кровавые деспоты, не чувствует никакой красоты, грязный физически и нравственно, столетиями живет в темноте, мракобесии, и пальцем не пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда невольно, угнетать всех и вся, весь мир. Это не люд, а историческое проклятие человечества» - И.С. Шмелев.
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02.06.2024 12:17 Ответить
Взагалі-то нічого нового. Хто спілкувався з кацапами знає що вони всі завжди думали подібним чином, тільки озвучували це не завжди з різних причин. ***** те ж саме пропагує по факту, тільки ховаючи за мереживом слів. Просто пропагандист артамонов був після бояри. Загальновідомо " що у кацапа на умі, то у п'янрго кацапа на язиці"
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02.06.2024 12:36 Ответить
тут все ясно московити всі підари і т п.

але ви повинні розуміти , що цей злосмердючий зоопарк може існувати тільки на такому фундаменті як на відео, як тільки він почне визнавати народи і етноси , він зникає за один день просто в труху, ось в чому суть буття
Слава Україні!
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02.06.2024 13:33 Ответить
«…Отношение гораздо ніже чем к руссссскім..» - тобто до відношення до лаптів у нього як мініму брезгливе.
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02.06.2024 13:33 Ответить
Пропагандист Артамонов на російському телебаченні озвучив фашистські наративи щодо українців: "Люди второго сорта". Джерело:

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02.06.2024 16:59 Ответить
умом расею не панять . аршином общим не измерить . на стенке *** нарисавать . сказать икона . будут верить ---- где то в маскве нарисавали ***ла в.в. в церкви на стене и раша-быдло молится . это правда ***** гундяев кадылом памахал и асвятил урряяяяя
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02.06.2024 18:46 Ответить
Звинувачувати вбивць у дискримінації якось глупо.
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02.06.2024 19:30 Ответить
А зеленский у 14 році, на червоній площі - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ

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02.06.2024 22:11 Ответить
Є ще один типчик - Красовський. Шо то там вякав про вбивства українців, а виявився содомістом. Як віщав сайт Вчк, при совмєстном употреблении герича, віддала кінці його жона, артист малих ібольших тєатров. Прогнали з ефіру, навіть рітка боброєдка негодувала, зараз його переховує фсб. Цей теж з цієї пастви. ******* Путіна.
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02.06.2024 23:48 Ответить
 
 