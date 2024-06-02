Пропагандист Артамонов на російському телебаченні озвучив фашистські наративи щодо українців: "Люди второго сорта". ВIДЕО

В ефірі російського державного "Первого канала", днями зазвучали фашистські наративи щодо українців. Так, член команди Путіна Олександр Артамонов назвав українців "людьми другого сорту".

Відповідне відео опублікував український журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Я очень невысокого мнения об украинцах. Я не вижу, чтобы они восставали и что-то такое делали. У меня к ним отношение гораздо ниже, чем к русским… Я буду настаивать на том, что эти люди второго сорта", - заявив російський пропагандист.

Заяву пропагандиста, у якій звучить відверта неповага та дискримінація щодо українського народу, не витримав навіть колаборант Олександр Семченко.

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