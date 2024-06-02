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Пропагандист Артамонов на російському телебаченні озвучив фашистські наративи щодо українців: "Люди второго сорта". ВIДЕО

В ефірі російського державного "Первого канала", днями зазвучали фашистські наративи щодо українців. Так, член команди Путіна Олександр Артамонов назвав українців "людьми другого сорту".

Відповідне відео опублікував український журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Я очень невысокого мнения об украинцах. Я не вижу, чтобы они восставали и что-то такое делали. У меня к ним отношение гораздо ниже, чем к русским… Я буду настаивать на том, что эти люди второго сорта", - заявив російський пропагандист.

Заяву пропагандиста, у якій звучить відверта неповага та дискримінація щодо українського народу, не витримав навіть колаборант Олександр Семченко.

Також дивіться: Баггі з кремлівськими пропагандистами Коцом і Поддубним наїхало на міну у Вовчанську. ВIДЕО

Автор: 

пропаганда (2808) росія (65336) фашизм (60)


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Топ коментарі
+62
Перегляньте архів 95 Кварталу. ... І зробіть висновки якими вони бачать українців. Під керівництвом теперішнього.
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02.06.2024 10:05
+40
Але при цьому нацисти в Україні-дивіться не переплутайте...
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02.06.2024 10:01
+32
Нехай кацапи своїх класиків краще вивчають.

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02.06.2024 10:11
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Але при цьому нацисти в Україні-дивіться не переплутайте...
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02.06.2024 10:01 Відповісти
Рюські пі.ори: "Зате в нас сало краще."
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02.06.2024 10:02 Відповісти
Нехай кацапи своїх класиків краще вивчають.

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02.06.2024 10:11 Відповісти
Бєлінський скоріше не кацапський класик, а АНТИкацапський.
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02.06.2024 12:31 Відповісти
"нацисти в Україні-дивіться не переплутайте" - це тонке ФСБ-шне кліше - ви працюєте на кацапську пропаганду
Оскілько опосередковано ненавязливо стверджуєте що "нацисти в Україні"
Українець такого повторювати не буде
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02.06.2024 11:49 Відповісти
Там це було переказано російське кліше, щоб підкреслити рашистську підлість
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02.06.2024 12:16 Відповісти
Так і пишіть:
"кацапи - терпіли і падлюки"
"росіяни - нацисти і фашисти"
А то може бути вместо "громозека" - "ГОМОСЕКА" 🤡
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02.06.2024 12:28 Відповісти
Перегляньте архів 95 Кварталу. ... І зробіть висновки якими вони бачать українців. Під керівництвом теперішнього.
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02.06.2024 10:05 Відповісти
А шо не так ..все правильно сказав
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02.06.2024 10:12 Відповісти
За такие высказывания в Европе минимум 5 лет тюрьмы, да и тем кто поддерживает то же самое.
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02.06.2024 10:23 Відповісти
мову вчи а потім пиши про Європу
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02.06.2024 11:15 Відповісти
Я мову знаю, не тобі мене вчити. А що вам не подобається за змістом те, що це рашистський нацизм, за який в Європі - тюрма?
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02.06.2024 12:21 Відповісти
Та звичайно, всі, хто проти Зєрмака - то ватні боти. А ви, певно, в такій ізоляції живите, що і не можете подивитись архіви тупого кварталу-95 і згадати їх українофобство.
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02.06.2024 10:15 Відповісти
Так, дійсно в кварталі були такі тупі жарти. Зараз інше. Цю рашистську мерзоту треба судити за нвцизм.
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02.06.2024 10:25 Відповісти
А зараз там які тупі жарти? Сцськадовськ? Чи ще якесь приниження вигадали?
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02.06.2024 11:37 Відповісти
підтримую. рашистську мерзоту 95 кагал треба судити за нацизм.
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02.06.2024 20:17 Відповісти
рашистська мерзота, яку треба судити за нацизм це : артамонов, соловйов, скабєєва, симоньян , петр толстой і.д, багато рашистских політиків.
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03.06.2024 00:34 Відповісти
а 95 кагал?
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03.06.2024 07:25 Відповісти
О, зебуїнам надійшла методичка називати всіх, хто проти боневтіка, кацапами!
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02.06.2024 10:18 Відповісти
Лаптеногій, я тебе здивую, але для мене Порох залишається моїм президентом ) але я просто насолоджуюсь вашими БЕЗСИЛЬНИМИ вересками на зеленого, бо ви з ним нічого не можете зробити )))))
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02.06.2024 10:47 Відповісти
Зебіле, я тут з 2014 і не забанений!
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02.06.2024 10:51 Відповісти
Який я кацап тоді?
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02.06.2024 10:53 Відповісти
Закрий пазеру, недоношене! Петіна ботоферма тебе, ухилянта, від кацапів захищає
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02.06.2024 11:39 Відповісти
Олександр, ви праві, але все ж таки неправильно зараз закривати очі на рашистський нацизм і переводити на внутрішні справи, це зараз намагаються вкинути нам в інфополе росіяни..
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02.06.2024 12:24 Відповісти
Гнида русаізичная, я навідник ЗКУ-1, в мене в руках Браунінг М2А1, тож давай, разом зі своїм нарідом, спробуй
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05.06.2024 11:26 Відповісти
Я вчора десяток твоїх братів на фарш пустив. Тут, під Купіком. Уявляєш що з тобою та твоєю сім'єю буде після черги з Браунінга
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08.06.2024 15:25 Відповісти
Ці кизяки вже давно засохли, а ти все їх смакуєш. На подоляцькі копієчки не можеш собі дозволити хлібця, убоге))
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02.06.2024 11:56 Відповісти
А в России есть национальная идея?

- Есть,. Это - "Русский Мир".

- А в чем его смысл?

- Сделать так, чтобы везде в мире жили так же хреново, как в России.
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02.06.2024 10:45 Відповісти
Таки да.Кацап не желает вылазить из г..на и мечтает что бы все жили в г..не.Тех кто не желает-искренне ненавидит.
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02.06.2024 12:32 Відповісти
Клоуна-зрадника порівнювати зі Стапаном Бандерою? Зедебіли таки зеідіоти.
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02.06.2024 11:50 Відповісти
Шановний, якщо вас одягти у шерстяну одежу і постукати ********** паличкою, як колись предлагав Зеленський,можна запобігти аварійним відключеннями?
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02.06.2024 12:31 Відповісти
Здоровомислячі ніколи і не слухали підкацапне гебнявє 95🎪🤡🤢 шапіто Шефірів -Жидкових , які робили
з українців придуркуватих , вороватих , другосортних в усіх своїх висерах на сцені і серіальчиках огидних типу « Сватів « , ……… ЧЛЕНОГРАЙ ОЗВУЧУВАВ ВСЕ , що ойму прописували в контракті з ФС
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02.06.2024 10:38 Відповісти
Чи мають право на існування ці істоти?!
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02.06.2024 10:06 Відповісти
Питання до ГУР та СБУ. Риторичне. Давно зрозуміло що пропагандонські отруювачі мізків "ваньок" вкупі з працюючою вежою "останкіно"-це ще більше зло ніж окремий тупий кацапський чмоня. Але зрушень в цьому напрямку ніяких. Ківа,татарський -це давнішні окремі випадки. Повинна бути система ліквідації подібного лайна.
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02.06.2024 10:44 Відповісти
Всі хто не протестують люди другого сорту. Коли ще почуєш таке від кремлівського пропагандиста.
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02.06.2024 10:06 Відповісти
Егеж, а мацкавіти вже всі коліна стерли від протестів
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02.06.2024 10:25 Відповісти
Кацапи дякують американцям за порятунок від голоду. 1922 рік. Поволжя.

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02.06.2024 11:20 Відповісти
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02.06.2024 11:51 Відповісти
Ну кого гнати у перших рядах на Польщу і країни Балтії, як не людєй второго сорта?
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02.06.2024 10:07 Відповісти
Так вони і мріють, вже на окупованих територіях "мобілізували" майже всіх. Особливо тих, хто розповідав, як деякі тут "наш враг не в кремле, а в Киеве"
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02.06.2024 12:40 Відповісти
З росіянами все зрозуміло. Більше цікавить відношення української влади до українців. Гасла звичайно в порядку, але що там з відношенням української влади до своїх же українців на ділі?
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02.06.2024 10:09 Відповісти
Ще гірше ніж у того московита
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02.06.2024 10:14 Відповісти
Зе-бабуїни і далі вперто намагаються скасувати українське дублювання англомовних фільмів. Уже вчетверте намагаються протягти свій антиукраїнський закон.
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02.06.2024 10:22 Відповісти
Нам нужна деукраинизация Украины" Бывший министр-регионал Табачник раскрыл планы России
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02.06.2024 10:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0CnJ2vGRBF8&t=2s
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02.06.2024 10:15 Відповісти
Ну підор, шо тут говорити...
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02.06.2024 10:30 Відповісти
Я на це дивлюсь просто як на звіринець. Але там у тварин хоч якась логіка є...
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02.06.2024 10:17 Відповісти
От би він то сказав один на один українцю, чоловік би вбив, жінка б очі видряпала фашисту.
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02.06.2024 10:18 Відповісти
Такие заявления материал дляя Гааги. Редакция Цензора, вы это видели? Услышьте нас. Запустите это в информационное пространство на ТБ и в разных там интервью.
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02.06.2024 10:20 Відповісти
Все це дрібниці. Звертати увагу на заяви русні,їх оцінки,заперечення тощо,всерівно що звертати увагу на заяви і думки екпи лайна десь на стежці. Проблема інша-справа в тому,що нас другим сортом вважають квартальну блазні,олігархи,влада в цілому! Та й численні ухилянтські та біженські квіточки теж вважають тих хто воює на фронті і залишився в Україні під обстрілами,теж 2-м сортом...
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02.06.2024 10:24 Відповісти
не пройшло ,мав на увазі купку лайна
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02.06.2024 10:26 Відповісти
Ці біженці і ухилянти 5-а колона в Україні, на це не можна закривати очі. Більшість з них нащадки росіян, що за всі роки переїхали в Україну.
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02.06.2024 10:28 Відповісти
Перевод стрєлок з кацапів на внутрішні чвари, - це саме те, що путєн ***** прописав.

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02.06.2024 10:28 Відповісти
спасибі тобі мудрий мериканцю що відкрив мені очі з Арізони! щоб ми без вас мудрих амерів і робили....
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02.06.2024 10:31 Відповісти
Справа в тому, що мудрий американець правильно сказав, що переведення стрілок на нас, це дійсно працювати на рашистів. Типа того, що наші гірше за рашистів.
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02.06.2024 12:12 Відповісти
на вас стрілки ви давно самі перевели. дійсно, "наші" тилові щурі,ухилянти ,біженці тощо ще гірше за кацапів.
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02.06.2024 12:16 Відповісти
А скільки взагалі сортів? Хто знає?
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02.06.2024 10:30 Відповісти
Думаєте ,що той що апелював до фашиста,апелював бо він так не думає як фашист?(((Він просто вже зрозумів ,що їх всіх судитимуть,і поразка скоро,а отже ,щоб уникнути довічного,бо не знаю чи цього разу вішатимуть фашистів,вирішив здатися харошим рускім.
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02.06.2024 10:33 Відповісти
Я другий сорт.
Знай мову більше:
-- Я нє "второй",
Я просто інший.
Я з плоті ,крові,
А не з вати,
Ви всі інсекти,
Ми -- примати.
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02.06.2024 10:33 Відповісти
Прикольно як там бомбануло кацапського холуя. - "Как так, почіму я втарой сорт?" - класіка...
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02.06.2024 10:35 Відповісти
Недавно "відкинула коників" одна жіночка з акторок , астраханського походження , що мала по оказії українське призвисько Заворотнюк ...
Так ось , її героїня Віка з Маріуполя й відібражала той самий "другий сорт" .

Так що це не нове явище . Коли я вчився свого часу в Керосинці московитський , то жодного разу не чув на болотах такого слова , як Україна (або українці) . Вони навіть "Динамо" наше називали хАхляцкім .
Але ж я там спілкувався з мокшанцями . Так ось навіть в межах "сАдового кАльца" ви не так часто зможете почути літературну вишуковану мову Пушкіна (кудрявого) чи Лермоната (шотландця) . Але ж саме хАхляцкій виговір визивав в них нудоту . Хоча в мене була подруга інститутська з Рязані.., Так в її розумінні не було слова "НЕТ" , але було "НЕТУ" й завжди я її автоматично питав , "ето кАво нету у тєбя" . Але ж для мокшанців будь яка говірка їхньої мови була норм , крім "хахляцкой" .
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02.06.2024 10:41 Відповісти
Пропагандист артамонов систематично отримує за щоку від муслімів,а винні як завжди українці.
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02.06.2024 10:46 Відповісти
Не бреши, кацапе! Заарештуй ми зараз квартальне кодло, ти перший урешті волати про пєрєварот і лєнітімнага
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02.06.2024 11:46 Відповісти
Нічого не змінилось.... ні...чо..го.!Все залишається таким, як і 2000 років тому-одні жруть інших на правах СИЛЬНОГО!..СЖИРАЮТЬ або ПРИНИЖУЮТЬ,перетворюючи в рабів(дешеву робочу силу).Цинічна , гола,відверта брехня-це головна зброя ******** політики.А ВІЙНА-ЦЕ ПРОДОВЖЕННЯ ЦІЄЇ БРЕХНІ!..Тупі запитання:"А ВІЙНА ДЛЯ КОГО? ДЛЯ ЧОГО?ХТО БУДЕ ВМИРАТИ НАЦІЙ ВІЙНІ?ЯКІ СПРАВЖНІ ЦІЛІ ВІЙНИ?"ТА ТИ ШО? ТИ ХОЧЕШ ЗНАТИ ВІДПОВІДІ НА ЦІ ЗАПИТАННЯ?....ХА!ХА!...ХА!
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02.06.2024 11:01 Відповісти
Не добіг до туалету, вирішив висратись тут?
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02.06.2024 11:36 Відповісти
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02.06.2024 11:11 Відповісти
путин краб который ест своих детей - особенно смешно на картинке - спасибо
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02.06.2024 11:56 Відповісти
А рашковани - це сміття біомусор планети - то яка мова може бути
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02.06.2024 11:13 Відповісти
Як змусити кацапа відчувати себе в Україні людиною другого сорту? Дуже просто! Перестаньте говорити з ним кацапською і не реагуйте на будь які звернення до вас кацапською.
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02.06.2024 11:33 Відповісти
Ууух, яка вялічіна кацапська засрана!) пре
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02.06.2024 11:49 Відповісти
Хто старший то згадайте анекдоти при союзі . Всі народи в них тупі , а от рузьгий завжди на перших ролях.
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02.06.2024 12:02 Відповісти
«Русские - народ, который ненавидит свободу, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит свои кровавые деспоты, не чувствует никакой красоты, грязный физически и нравственно, столетиями живет в темноте, мракобесии, и пальцем не пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда невольно, угнетать всех и вся, весь мир. Это не люд, а историческое проклятие человечества» - И.С. Шмелев.
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02.06.2024 12:17 Відповісти
Взагалі-то нічого нового. Хто спілкувався з кацапами знає що вони всі завжди думали подібним чином, тільки озвучували це не завжди з різних причин. ***** те ж саме пропагує по факту, тільки ховаючи за мереживом слів. Просто пропагандист артамонов був після бояри. Загальновідомо " що у кацапа на умі, то у п'янрго кацапа на язиці"
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02.06.2024 12:36 Відповісти
тут все ясно московити всі підари і т п.

але ви повинні розуміти , що цей злосмердючий зоопарк може існувати тільки на такому фундаменті як на відео, як тільки він почне визнавати народи і етноси , він зникає за один день просто в труху, ось в чому суть буття
Слава Україні!
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02.06.2024 13:33 Відповісти
«…Отношение гораздо ніже чем к руссссскім..» - тобто до відношення до лаптів у нього як мініму брезгливе.
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02.06.2024 13:33 Відповісти
Пропагандист Артамонов на російському телебаченні озвучив фашистські наративи щодо українців: "Люди второго сорта". Джерело:

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02.06.2024 16:59 Відповісти
умом расею не панять . аршином общим не измерить . на стенке *** нарисавать . сказать икона . будут верить ---- где то в маскве нарисавали ***ла в.в. в церкви на стене и раша-быдло молится . это правда ***** гундяев кадылом памахал и асвятил урряяяяя
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02.06.2024 18:46 Відповісти
Звинувачувати вбивць у дискримінації якось глупо.
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02.06.2024 19:30 Відповісти
А зеленский у 14 році, на червоній площі - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ

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02.06.2024 22:11 Відповісти
Є ще один типчик - Красовський. Шо то там вякав про вбивства українців, а виявився содомістом. Як віщав сайт Вчк, при совмєстном употреблении герича, віддала кінці його жона, артист малих ібольших тєатров. Прогнали з ефіру, навіть рітка боброєдка негодувала, зараз його переховує фсб. Цей теж з цієї пастви. ******* Путіна.
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02.06.2024 23:48 Відповісти
 
 