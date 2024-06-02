Пропагандист Артамонов на російському телебаченні озвучив фашистські наративи щодо українців: "Люди второго сорта". ВIДЕО
В ефірі російського державного "Первого канала", днями зазвучали фашистські наративи щодо українців. Так, член команди Путіна Олександр Артамонов назвав українців "людьми другого сорту".
Відповідне відео опублікував український журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.
"Я очень невысокого мнения об украинцах. Я не вижу, чтобы они восставали и что-то такое делали. У меня к ним отношение гораздо ниже, чем к русским… Я буду настаивать на том, что эти люди второго сорта", - заявив російський пропагандист.
Заяву пропагандиста, у якій звучить відверта неповага та дискримінація щодо українського народу, не витримав навіть колаборант Олександр Семченко.
Топ коментарі
+62 Мирон Боднар
показати весь коментар02.06.2024 10:05
+40 Александр Чуднивец #474549
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+32 kergudu barbambiya
показати весь коментар02.06.2024 10:11
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Оскілько опосередковано ненавязливо стверджуєте що "нацисти в Україні"
Українець такого повторювати не буде
"кацапи - терпіли і падлюки"
"росіяни - нацисти і фашисти"
А то може бути вместо "громозека" - "ГОМОСЕКА" 🤡
- Есть,. Это - "Русский Мир".
- А в чем его смысл?
- Сделать так, чтобы везде в мире жили так же хреново, как в России.
з українців придуркуватих , вороватих , другосортних в усіх своїх висерах на сцені і серіальчиках огидних типу « Сватів « , ……… ЧЛЕНОГРАЙ ОЗВУЧУВАВ ВСЕ , що ойму прописували в контракті з ФС
путєн***** прописав.
Знай мову більше:
-- Я нє "второй",
Я просто інший.
Я з плоті ,крові,
А не з вати,
Ви всі інсекти,
Ми -- примати.
Так ось , її героїня Віка з Маріуполя й відібражала той самий "другий сорт" .
Так що це не нове явище . Коли я вчився свого часу в Керосинці московитський , то жодного разу не чув на болотах такого слова , як Україна (або українці) . Вони навіть "Динамо" наше називали хАхляцкім .
Але ж я там спілкувався з мокшанцями . Так ось навіть в межах "сАдового кАльца" ви не так часто зможете почути літературну вишуковану мову Пушкіна (кудрявого) чи Лермоната (шотландця) . Але ж саме хАхляцкій виговір визивав в них нудоту . Хоча в мене була подруга інститутська з Рязані.., Так в її розумінні не було слова "НЕТ" , але було "НЕТУ" й завжди я її автоматично питав , "ето кАво нету у тєбя" . Але ж для мокшанців будь яка говірка їхньої мови була норм , крім "хахляцкой" .
але ви повинні розуміти , що цей злосмердючий зоопарк може існувати тільки на такому фундаменті як на відео, як тільки він почне визнавати народи і етноси , він зникає за один день просто в труху, ось в чому суть буття
Слава Україні!