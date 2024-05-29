Баггі з кремлівськими пропагандистами Коцом і Поддубним наїхало на міну у Вовчанську. ВIДЕО

Кремлівські пропагандисти Олександр Коц та Євгеній Поддубний вижили після наїзду їхнього баггі на міну в Харківській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому пропагандисти розповідають про халепу, опублікований у соцмережах. На записі Коц стверджує, що їх транспорт був атакований дроном. Автор публікації зазначає, що йдеться про наїзд на міну. Так чи інакше, поранень зазнав лише оператор, а пропагандисти уціліли.

"Вчора при виїзді із Вовчанська ледь не "задвохсотилась" пара російських пропагандонів, а саме Саша Коц та Євгеній Поддубний - їхнє баггі наїхало на міну. Нажаль, баггі т.з. воєнкорів виявилось добротним і з їх банди було поранено лише оператора", - йдеться у коментарі до опублікованого відео.

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