УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9386 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
31 480 59

Баггі з кремлівськими пропагандистами Коцом і Поддубним наїхало на міну у Вовчанську. ВIДЕО

Кремлівські пропагандисти Олександр Коц та Євгеній Поддубний вижили після наїзду їхнього баггі на міну в Харківській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому пропагандисти розповідають про халепу, опублікований у соцмережах. На записі Коц стверджує, що їх транспорт був атакований дроном. Автор публікації зазначає, що йдеться про наїзд на міну. Так чи інакше, поранень зазнав лише оператор, а пропагандисти уціліли.

"Вчора при виїзді із Вовчанська ледь не "задвохсотилась" пара російських пропагандонів, а саме Саша Коц та Євгеній Поддубний - їхнє баггі наїхало на міну. Нажаль, баггі т.з. воєнкорів виявилось добротним і з їх банди було поранено лише оператора", - йдеться у коментарі до опублікованого відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кремлівські пропагандисти на тюремному жаргоні пояснюють росіянам ситуацію з конфіскованими активами РФ: "Мы - терпилы. Нас поимели. И еще поимеют". ВIДЕО

Автор: 

пропаганда (2808) міна (358) Вовчанськ (422)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+37
Жаль...
показати весь коментар
29.05.2024 10:58
+34
Просто невеличка відстрочка від концерта Кобздона
показати весь коментар
29.05.2024 10:58
+31
Шкода , що не здохли ці рашинські потвори 🙁
показати весь коментар
29.05.2024 10:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жаль...
показати весь коментар
29.05.2024 10:58 Відповісти
актеры погорелого театра
сценарий стандартный
потом будет с укусом камара ходить по всем ток шоу малахова и искать побратима который его вытащил с пекла
показати весь коментар
29.05.2024 12:45 Відповісти
я делаю "пиф-паф", а ты давишь на лбу клюкву. 😂👍
показати весь коментар
29.05.2024 13:16 Відповісти
истинно руцький человек саша КОЦ,млядь, истинный поц
показати весь коментар
29.05.2024 14:28 Відповісти
Просто невеличка відстрочка від концерта Кобздона
показати весь коментар
29.05.2024 10:58 Відповісти
"Жовта картка"
показати весь коментар
29.05.2024 11:01 Відповісти
Шкода , що не здохли ці рашинські потвори 🙁
показати весь коментар
29.05.2024 10:59 Відповісти
ничего снизу люцифер и иблис уже пристрелку делают),****** конечно у ********** зачетные...то не багги добротные то мина такая "качественая",хотя зная как этот биомусор любит преувеличивать может и на лепесток наехали а крику как на противотанковую)
показати весь коментар
29.05.2024 10:59 Відповісти
та ******* як дихають. Просто ссикотно було далі їхати, це ж ясно як день. А кошти на "бойове відрядження" треба було освоїти.
показати весь коментар
29.05.2024 11:20 Відповісти
Ну так Пєгов же торік показував як він дає команду стрільби з ЗУ-23 "для картинки"
показати весь коментар
29.05.2024 12:24 Відповісти
Іншого разу приходьте з добрими новинами!
показати весь коментар
29.05.2024 10:59 Відповісти
У Румунії інтегрували під БПЛА мінометні міни ********** для дронів розроблені на основі існуючої лінійки мінометних мін ROMARM калібру 60, 81, 82 і 120 мм.
У Сумській області військові показали безпілотники, які здатні нести до шести мін, декілька реактивних протитанкових гранатометів та саморобні бомби.
показати весь коментар
29.05.2024 12:19 Відповісти
Про це було відомо ще рік тому На "Цензорі" і фото були Будівельний дрон І під ним підвішені кілька 81 мм мін І тоді ж був розроблений "револьверний" барабан для шести мін калібру 60 мм
показати весь коментар
29.05.2024 12:28 Відповісти
показати весь коментар
29.05.2024 11:00 Відповісти
Шо ти там ******? Допомагай корешеві, відсмокчи яд із шланга, і пофігу, що то поранення, а не укус змії, ти головне давай, відсмокчи! Він жеш твій друг!
показати весь коментар
29.05.2024 11:00 Відповісти
А турнікети у них то норм
Не те лайно, що дають їхнім алконавтам штурмовикам
показати весь коментар
29.05.2024 11:02 Відповісти
это биомусор 2 ранга а не 4-5))))потому и турникеты трошки получше будут)
показати весь коментар
29.05.2024 11:05 Відповісти
Только их надо им вокруг шеи затягивать.
показати весь коментар
29.05.2024 13:17 Відповісти
Все так не буде...
показати весь коментар
29.05.2024 11:03 Відповісти
Яка міна? він же заявляє, що привиїзді із Вовчанська були атаковані дроном.
показати весь коментар
29.05.2024 11:04 Відповісти
Дрон, випущений Атакамсом, скинув міну, яку корегував ЕмКу-Ріпер. Але хероїчни воєн-тхорі змогли відбити її назад влучним ударом балалайки. В результаті було збито біндерівський безпілотник з ротою негрів-нацистів на борту. Жоден zю-банат не постраждав, в китайської багі невелика вм'ятина на бампері від рикошету балалайкою.
показати весь коментар
29.05.2024 11:15 Відповісти
Коца покоцало-епічно...
показати весь коментар
29.05.2024 11:04 Відповісти
Поца
показати весь коментар
29.05.2024 13:45 Відповісти
Останнє ''китайське попередження''!
показати весь коментар
29.05.2024 11:04 Відповісти
І ще хтось вірить в цю кацапську туфту? Якби в них попав FPV-дрон то з їхнього багі вже б колеса повідлітали а вони самі вже б давно сиділи на концерті у кобзона.
показати весь коментар
29.05.2024 11:05 Відповісти
****, если даже правда задело, похоже ничего серьезного, а оно сидит турникет картинно крутит.
показати весь коментар
29.05.2024 11:06 Відповісти
Шкода,напевно міна була піхотна.
показати весь коментар
29.05.2024 11:09 Відповісти
Баггі - на міну .!! І що це була за міна ? Лєпєсток мабуть ?
Якби наїхали на протитанкову , від Баггі і колес не познаходили б .
Здається пропагандони набивають собі ціну . Тіпо - ми тут на колчаковскіх фронтах жиснью ріскуєм , по мінах єздім .. !!
показати весь коментар
29.05.2024 11:09 Відповісти
Протитанкова може і не спрацювати на баггі. Там потрібен певний тиск щоб не підривати всілякі велосипеди. Хоча може там якесь регулювання є, хз.
показати весь коментар
29.05.2024 11:16 Відповісти
ТМка - від 50 кг легко, а якщо бакєліт корпусу підривача пару рочків провалявся на перепадах температур та на сонці, то і 30 кілограмів може вистачити. На всяк випадок прийміть це до уваги.
Регулювання там ніякого нема - просто від тиску ламається корпус підривача. Коливання цього зусилля на руйнування корпуса дуже широкі, і залежить від того, скільки тряпок у смолу накидала баба маня, і чи не сцяв хто з працівників у смолу.
показати весь коментар
29.05.2024 11:29 Відповісти
Ваші коментарі -- це окрема ліга тут. 👍
показати весь коментар
29.05.2024 13:26 Відповісти
У ТМ-62 - натискне зусилля - 400 кг
показати весь коментар
29.05.2024 12:30 Відповісти
Тю. Мене тут взагалі 50 кг налякали.
показати весь коментар
29.05.2024 13:40 Відповісти
Я не знаю По ТТХ - 400 кг Десь колись чув що сапери якось уміють послаблять пружину на підривачі (щоб спрацьовувала від меншої ваги) Але правда це - чи ні - не знаю
показати весь коментар
29.05.2024 13:43 Відповісти
брешуть, бо ссикотно було далі їхати, це ж ясно як день. А кошти на "бойове відрядження" треба було освоїти. У редакції прокатить.
показати весь коментар
29.05.2024 11:32 Відповісти
А щодо колчаковських фронтів - суща правда.
показати весь коментар
29.05.2024 11:54 Відповісти
Це пристрілочний...
показати весь коментар
29.05.2024 11:13 Відповісти
Живуча хробачня.
показати весь коментар
29.05.2024 11:13 Відповісти
А що, Вовчанськ вже у кацапському тилу, що цивільні кацапські пропагандони можуть по ньому на баггі кататись?
показати весь коментар
29.05.2024 11:15 Відповісти
в *****,часть со стороны кацапской границы за кацапами,а что мешает на багги ездить,если даже пару улиц заняли,вон кацы ездят на мотыках по крынках которые они типа заняли хотя это 100 процентный серяк, но не долго максимум минут 10-20) до фпв или скида с дрона.
показати весь коментар
29.05.2024 11:23 Відповісти
***** шастать...
показати весь коментар
29.05.2024 11:16 Відповісти
постанова. Шоу з турнікетом
показати весь коментар
29.05.2024 11:17 Відповісти
неймовірно гидкі морди!
показати весь коментар
29.05.2024 11:31 Відповісти
Кацап на відео відкрив рота, мріє зловити літаючий член.
показати весь коментар
29.05.2024 11:40 Відповісти
Це було попередження. Наступний раз буде без шансів на виживання.
показати весь коментар
29.05.2024 11:40 Відповісти
Дуже великі 500-ті, сморід чутно аж до Харкова, а коли вітер, то є душок і біля Полтави.
показати весь коментар
29.05.2024 11:53 Відповісти
А чому поганяла цих потвор написані з великої літери ?
показати весь коментар
29.05.2024 11:53 Відповісти
На баггі пересувались, бо на іншому тз утікать хєровато.
показати весь коментар
29.05.2024 11:57 Відповісти
Якби була міна, то від рашистів нічого б не залишилося. Найімовірніше було неточне попадання дрона
показати весь коментар
29.05.2024 12:20 Відповісти
КОЦ ВЫГЛЯДИТ НЕДОНОШЕНЫМ
показати весь коментар
29.05.2024 12:50 Відповісти
я чекав що вони на шматки розлітяться а тут якась балаканина 🤮
показати весь коментар
29.05.2024 12:56 Відповісти
Відкриваю відео з надією побачити перевернуте авто і як два пропагандона міняють підгузники,а вони,курва,павєствуют а случівшемся((((
показати весь коментар
29.05.2024 13:06 Відповісти
А где же был этот покоцаный, когда оператор сам себя турнекетил? Менял портки под дубом?
показати весь коментар
29.05.2024 13:36 Відповісти
Окрім як здохнути кацапам нічого побажати не можна....
показати весь коментар
29.05.2024 19:12 Відповісти
А у УРОДОВ- турникеты, почему не жгуты? Всё должно быть скрепно как в дидаармии.
показати весь коментар
29.05.2024 19:14 Відповісти
Пропогандони зняли " геройський ролік " для своєї вати,а наші пропогандони це пропагують,бо показати ,курва,нічого чомусь....(Точно не через захисників,тих що в окопах)
показати весь коментар
29.05.2024 19:56 Відповісти
Прошу на «біс»
показати весь коментар
29.05.2024 22:33 Відповісти
жидовська морда на службі у кацапів..
показати весь коментар
10.06.2024 16:42 Відповісти
Пьяные диды-воеватели наехали на свою мину. Репортаж: хозяйка! Пули дроны свистели над головами!!!
показати весь коментар
10.06.2024 17:51 Відповісти
 
 