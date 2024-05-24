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Кремлівські пропагандисти на тюремному жаргоні пояснюють росіянам ситуацію з конфіскованими активами РФ: "Мы - терпилы. Нас поимели. И еще поимеют". ВIДЕО
У студії кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова на тюремному жаргоні пояснили росіянам ситуацію із конфіскацією активів РФ за кордоном.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із учасників пропагандистського шоу назвав росіян "терпилами, у которых можно безнаказанно отобрать кошелек".
Топ коментарі
+30 Руслан Руслан #551783
показати весь коментар24.05.2024 10:33
+30 володимир омельянов
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+22 Марина Нєчаєва #561431
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Країна-дурка..
🤦🤦🤦
MG42 є і під набої 7,62*51 НАТО.
Так і є .. Ви русня - тєрпіли яких ще пошукати . Тому вас і іпуть в усі дірки і далі іпатимуть , саме тому що ви - тєрпіли . От тільки імєєт вас всіх не Захід , а ***** ,, ваш сЦарь .
І кошєльок у вас відібрали через нього , через війну яку він затіяв . ! То ж - всі претензії адресуйте своєму сЦарю .
і брехні 😡