Кремлівські пропагандисти на тюремному жаргоні пояснюють росіянам ситуацію з конфіскованими активами РФ: "Мы - терпилы. Нас поимели. И еще поимеют". ВIДЕО

У студії кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова на тюремному жаргоні пояснили росіянам ситуацію із конфіскацією активів РФ за кордоном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із учасників пропагандистського шоу назвав росіян "терпилами, у которых можно безнаказанно отобрать кошелек".

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