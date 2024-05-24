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Кремлівські пропагандисти на тюремному жаргоні пояснюють росіянам ситуацію з конфіскованими активами РФ: "Мы - терпилы. Нас поимели. И еще поимеют". ВIДЕО

У студії кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова на тюремному жаргоні пояснили росіянам ситуацію із конфіскацією активів РФ за кордоном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із учасників пропагандистського шоу назвав росіян "терпилами, у которых можно безнаказанно отобрать кошелек".

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Автор: 

пропаганда (2802) росія (65162) заморожені активи (561)


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Топ коментарі
+30
****, скільки пафосу. Ви і є обісрані тєрпіли з брудною дупою. Можите тільки підгавкувать з за кута. Більше 2 ух років своїм ванюшкам розповідаєте як ви потужно перемагаєте НАТО, а вони ще навідь на войну не зявились. Засцики кінчені ви.
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24.05.2024 10:33
+30
Ви варварська орда якій не місце в ********* світі ,тому здохни рашиська чума.
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24.05.2024 10:34
+22
Ото їх парканом треба обнести. Й кулемети поставити - щоб відстрілювали все, що до кордону з людьми наближається..
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24.05.2024 10:40
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Нас е..т, но мы крепчаем!
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24.05.2024 10:26 Відповісти
****, скільки пафосу. Ви і є обісрані тєрпіли з брудною дупою. Можите тільки підгавкувать з за кута. Більше 2 ух років своїм ванюшкам розповідаєте як ви потужно перемагаєте НАТО, а вони ще навідь на войну не зявились. Засцики кінчені ви.
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24.05.2024 10:33 Відповісти
Ви варварська орда якій не місце в ********* світі ,тому здохни рашиська чума.
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24.05.2024 10:34 Відповісти
"Терпила" на тюремном жаргоне искажение юридического термина "потерпевший", то есть жертва преступления. А их никак не назовешь жертвами.
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24.05.2024 10:39 Відповісти
Вони себе такими вважають. В них лкгенда - весь світ проти них..й нападають для захисту..

Країна-дурка..
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24.05.2024 10:45 Відповісти
кацапська "еліта"
🤦🤦🤦
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24.05.2024 10:40 Відповісти
Ото їх парканом треба обнести. Й кулемети поставити - щоб відстрілювали все, що до кордону з людьми наближається..
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24.05.2024 10:40 Відповісти
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24.05.2024 12:16 Відповісти
гарна кацапо-косилка від вука Адіка ...
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24.05.2024 12:23 Відповісти
Набоїв нема ні в постсовку ні в НАТО..доведеться використовувати Браунінг
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24.05.2024 17:12 Відповісти
Та нічого, якби було достатньо кулеметів -- впевнений, замовлення у Nammo прийняли б, і швидко б організували виробництво набоїв найвищої якості
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24.05.2024 17:19 Відповісти
Залишки армії югославії...А жере бк шо піздець
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24.05.2024 17:47 Відповісти
Класика.
MG42 є і під набої 7,62*51 НАТО.
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24.05.2024 23:57 Відповісти
от якби хтось туди зайшов у ту студію і холоднокровно розстріляв би тих всіх імперських фашистів прямо у прямому ефірі..
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24.05.2024 10:42 Відповісти
Галімо ісполняет...
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24.05.2024 10:43 Відповісти
Який патетичний терпіла.
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24.05.2024 10:47 Відповісти
Кілька тижнів повітряних тревог та прильотів Атакамсів і у цих імперці геть змінить настрій та пози.
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24.05.2024 10:48 Відповісти
Так путлєр же сказав відбирати маино в американських фірм на рашці
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24.05.2024 10:50 Відповісти
вас поімєлі ще в 99-му, мразі
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24.05.2024 10:52 Відповісти
Простому кацапу з мухосранська нічого від того не зміниться. Як був в лайні так і залишився
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24.05.2024 10:52 Відповісти
Так званий "руzzкій язик" - то, за визначенням Даля лише "московскоє нарєчіє Велікоруского язика". Але й того вони не знають. Зараз мовою рашистів і московитів є фєня+мат.
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24.05.2024 10:54 Відповісти
потвори... щоб вас вічно демони жарили в пеклі
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24.05.2024 11:07 Відповісти
На фене думает, на фене говорит (изъясняется)
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24.05.2024 11:43 Відповісти
Имели, имеют и будут иметь, как завещал великий Пу.....
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24.05.2024 11:54 Відповісти
... Заплач ще , алєнь кацапський .
Так і є .. Ви русня - тєрпіли яких ще пошукати . Тому вас і іпуть в усі дірки і далі іпатимуть , саме тому що ви - тєрпіли . От тільки імєєт вас всіх не Захід , а ***** ,, ваш сЦарь .
І кошєльок у вас відібрали через нього , через війну яку він затіяв . ! То ж - всі претензії адресуйте своєму сЦарю .
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24.05.2024 11:56 Відповісти
Ну і бидло москальське , бракує слів від їхного цинізму, обурюванні
і брехні 😡

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24.05.2024 12:01 Відповісти
Звикайте, вас імєть тепер будуть щодня до скону світу!
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24.05.2024 12:34 Відповісти
У бидла і мова бидляча .
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24.05.2024 12:45 Відповісти
деньги у народа который украл этот "петух",у него забрала карма в лице конфискации активов за границей,получается "терпила" теперь он сам)
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24.05.2024 13:23 Відповісти
Следующий выпуск соловьиного помета побакланят в кепках, спортивных костюмах Abibas, на кортах (корточках) и с семками.
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24.05.2024 14:16 Відповісти
Соловйов мріє,щоб з ним зробили те,що і з його сином,на прізвисько "Блонді"
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24.05.2024 14:28 Відповісти
Блонді з розвальцованою дупою… що ж цей єврей-завзятий патріот фашистської ********* так погано сина виховував? Зовсім у непатріотичному дусі….
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25.05.2024 08:00 Відповісти
Вдохновєнно!
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24.05.2024 15:27 Відповісти
ему в театр можно, с его-то экспрессией, ну и или или дурку сразу
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24.05.2024 18:33 Відповісти
Терпіли, а що ж ви своє бабло не у збербанку рф зберігаєте а у ЄС у Швейцарії в США в Канаді та інш. То які ж ви патріоти рашки? Іди ще своєму плешивому гітлеру поскаржись що тебе ображають, а він тобі скаже - а я вас кідараси попереджував!!! Терпіли! Ха ха ха ха ха..
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24.05.2024 18:40 Відповісти
терпила вспомнил, как терпел)))
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24.05.2024 21:26 Відповісти
Тримайте грошi пiд ковдрою, а не Цуриху. Так надiйнiше!
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25.05.2024 00:07 Відповісти
да, да, а когда принесут повестку его сынуле, начнет бегать по знакомым докторам...
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25.05.2024 00:34 Відповісти
Спробував закосити під Адольфа..ну так собі..Але задатки е...
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25.05.2024 01:44 Відповісти
Кримінальна країна. Жити їм своїм кублом за колючим дротом.
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25.05.2024 08:39 Відповісти
А розказати скільки західного бізнесу віджали чи "купили" за копійки на раші не хочуть? Європейці не збираються з цього приводу і не істерять у студії. Але і не вибачають. Роблять свою справу потихеньку, без істерики.
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29.05.2024 13:05 Відповісти
 
 