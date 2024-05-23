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Новини
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Путін дозволив експропріювати майно США в Росії

путін

Російський диктатор Володимир Путін дозволив експропріювати майно США в Росії у якості компенсації потенційних збитків внаслідок вилучення російського майна американською владою.

Згідно з підписаним Путіним указом, американське майно в Росії можна використовувати для компенсації збитків від вилучення російського майна у США, пише російський "Коммерсант".

Указ встановлює, що правовласник із РФ може позиватися до російських судів для встановлення факту вилучення майна із боку США і вимагати компенсації збитків за рахунок американського майна в Росії.

Порядок компенсації таких "збитків" Путін доручив встановити російському уряду.

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За даними російських пропагандистських ЗМІ, в РФ знаходяться $288 млрд активів західних компаній. Наприкінці 2023 року ця сума зменшилася до $215 млрд, з них $98,3 млрд припадає на Кіпр та $50,1 млрд на Нідерланди – країни, де найчастіше реєстрували свій бізнес компанії з самої Росії.

Як повідомлялося, 24 квітня Сенат США схвалив законодавчий пакет міжнародної допомоги, який передбачає виділення майже $61 млрд на підтримку України. Крім того, закон надає повноваження президенту США використовувати заморожені російські активи на користь України.

Автор: 

путін володимир (1053) росія (14183) заморожені активи (219)


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Топ коментарі
+14
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23.05.2024 16:08
+10
Как же теперь Байден отдохнёт в своём коттедже в Верхнем ***********?
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23.05.2024 16:05
+7
насправді це добра новина. всі більш-менш адекватні бізнеси з паРаші вже втекли, а це сигнал для решти, що бізнес на паРаші втратити можна по одному розчерку пера *****.
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23.05.2024 16:37
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Вєрним курсом ідьотє, таваріщі.
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23.05.2024 15:58 Відповісти
Усі кампутєри с Віндовс та Айфони вилучать?
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23.05.2024 16:02 Відповісти
За компьютеры, скорее всего, владелец заплатил, а вот Винда и Офис наверняка пиратские, поэтому изять в доход недогосударства.
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23.05.2024 16:31 Відповісти
Как же теперь Байден отдохнёт в своём коттедже в Верхнем ***********?
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23.05.2024 16:05 Відповісти
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23.05.2024 16:08 Відповісти
Но вскоре я машину сделаю свою -
Все части есть, а от владения уволь:
Отполирую - и с разгону разобью
Её под окнами отеля "Метрополь".

Из песни автозавистника (В. Высоцкий)
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23.05.2024 16:35 Відповісти
Полетит-не полетит? полетит-не полетит? Полетит-не полетит пыня на похороны в Иран?
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23.05.2024 16:07 Відповісти
Нє ну молодці, пиляйте активніше оту гілку на якій сракою сидите. Аби ще китай забрав американське майно, то може до старих пердунів щось би і дійшло.
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23.05.2024 16:16 Відповісти
ми на порозі великого ШУХЕРУ зараз ці троє - США, болота й жовтожопі - почнуть лякати один одного найрізноманітнішими засобами
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23.05.2024 16:20 Відповісти
Мабуть дачу Біла Гейтса в Усть - Уйобінську арештують та продадуть.
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23.05.2024 16:35 Відповісти
насправді це добра новина. всі більш-менш адекватні бізнеси з паРаші вже втекли, а це сигнал для решти, що бізнес на паРаші втратити можна по одному розчерку пера *****.
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23.05.2024 16:37 Відповісти
Гарна буде наука, на майбутнє, для американців вкладатись в цю територію.
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23.05.2024 16:57 Відповісти
ну всьо, американський ринок імпортних папірос "бєломорканал" серйозно похитнувся !
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23.05.2024 17:10 Відповісти
Злякався гопник, що доведеться вести війну тільки за раіські гроші.

Американці не обідніють, але для них це повштох скоріше розпочати конфіскацію усіх кацапячих активів на нашу користь та допомогу.
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23.05.2024 17:43 Відповісти
на скіке я читав, то в цього підара в штатах застрягло десь 500 млрд... що він там компенсуе собі?
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23.05.2024 17:43 Відповісти
Так це ж так по кацапськи,забрати на 300,продати за 100,відкат 100,за кордоном конфіскують 800,чистий профіт.Нічого страшного що навпаки,для них чим гірше тим краще
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23.05.2024 17:50 Відповісти
яке ж воно ********
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23.05.2024 17:54 Відповісти
Цілком підтримую це рішення. Не"уй було вести бізнес з убивцею, знали з ким мають справи.
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23.05.2024 18:28 Відповісти

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