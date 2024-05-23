Путін дозволив експропріювати майно США в Росії
Російський диктатор Володимир Путін дозволив експропріювати майно США в Росії у якості компенсації потенційних збитків внаслідок вилучення російського майна американською владою.
Згідно з підписаним Путіним указом, американське майно в Росії можна використовувати для компенсації збитків від вилучення російського майна у США, пише російський "Коммерсант".
Указ встановлює, що правовласник із РФ може позиватися до російських судів для встановлення факту вилучення майна із боку США і вимагати компенсації збитків за рахунок американського майна в Росії.
Порядок компенсації таких "збитків" Путін доручив встановити російському уряду.
За даними російських пропагандистських ЗМІ, в РФ знаходяться $288 млрд активів західних компаній. Наприкінці 2023 року ця сума зменшилася до $215 млрд, з них $98,3 млрд припадає на Кіпр та $50,1 млрд на Нідерланди – країни, де найчастіше реєстрували свій бізнес компанії з самої Росії.
Як повідомлялося, 24 квітня Сенат США схвалив законодавчий пакет міжнародної допомоги, який передбачає виділення майже $61 млрд на підтримку України. Крім того, закон надає повноваження президенту США використовувати заморожені російські активи на користь України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Все части есть, а от владения уволь:
Отполирую - и с разгону разобью
Её под окнами отеля "Метрополь".
Из песни автозавистника (В. Высоцкий)
Американці не обідніють, але для них це повштох скоріше розпочати конфіскацію усіх кацапячих активів на нашу користь та допомогу.