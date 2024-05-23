Російський диктатор Володимир Путін дозволив експропріювати майно США в Росії у якості компенсації потенційних збитків внаслідок вилучення російського майна американською владою.

Згідно з підписаним Путіним указом, американське майно в Росії можна використовувати для компенсації збитків від вилучення російського майна у США, пише російський "Коммерсант".

Указ встановлює, що правовласник із РФ може позиватися до російських судів для встановлення факту вилучення майна із боку США і вимагати компенсації збитків за рахунок американського майна в Росії.

Порядок компенсації таких "збитків" Путін доручив встановити російському уряду.

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За даними російських пропагандистських ЗМІ, в РФ знаходяться $288 млрд активів західних компаній. Наприкінці 2023 року ця сума зменшилася до $215 млрд, з них $98,3 млрд припадає на Кіпр та $50,1 млрд на Нідерланди – країни, де найчастіше реєстрували свій бізнес компанії з самої Росії.

Як повідомлялося, 24 квітня Сенат США схвалив законодавчий пакет міжнародної допомоги, який передбачає виділення майже $61 млрд на підтримку України. Крім того, закон надає повноваження президенту США використовувати заморожені російські активи на користь України.