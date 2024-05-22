$50 мільярдів для України: Франція підтримала пропозицію США про використання активів РФ

Уряд Франції підтримав пропозицію США щодо використання заморожених російських активів, що підвищує шанси досягти попередньої домовленості про виділення великого пакету допомоги для України обсягом до $50 мільярдів на зустрічі міністрів фінансів країн "Великої сімки".

Про це перед початком зустрічі заявив міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер, передає Bloomberg.

"Ми відкриті до ідеї мобілізації доходів від цих активів якомога найкраще і якомога раніше в рамках міжнародного права", – сказав французький міністр.

Він додав, що раніше попереджав владу США, що пряма конфіскація активів суперечитиме міжнародному праву та правилам глобальної фінансової системи.

"(Тепер, – ред.) США внесли пропозиції, які відповідають міжнародному праву, і ми будемо працювати над ними в конструктивний і відкритий спосіб з метою досягнення згоди щодо цього фундаментального питання фінансової підтримки України до кінця зустрічі G7", – сказав Ле Мер.

З урахуванням позиції Франції та Німеччини, яка також готова підтримати план США, зростають шанси, що він може бути повністю схвалений на зустрічі лідерів G7, яка запланована на 13-15 червня, зазначає Bloomberg.

Як використовуватимуть заморожені активи РФ на користь України

Як повідомлялося, за даними видання The Guardian, міністри фінансів країн "Великої сімки" цього тижня обговорять можливість доходів від використання 270 млрд євро заморожених російських активів для надання Україні кредиту. Попереднього, його сума становитиме $30-50 млрд, а на його погашення або виплату відсотків за ним спрямують доходи від арештованих російських активів. Цю пропозицію активно підтримують США та Велика Британія, однак Німеччина раніше ставилася до неї скептично.

Водночас Євросоюз вже працює над втіленням власної схеми, яка передбачає використання доходів від заморожених російських активів у країнах ЄС для фінансування військової допомоги Україні. У лютому Рада ЄС ухвалила рішення окремо обліковувати такі доходи, а 21 травня країни Євросоюзу погодили план використання цих коштів.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оцінив доходи від заморожених російських активів у близько 3 мільярдів євро на рік, ці кошти планують спрямувати на військову та цивільну підтримку України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає можливим виділення Україні першого мільярда євро від прибутків із заморожених активів РФ вже 1 липня.

При цьому влада ЄС дозволила європейському депозитарію Euroclear, у якому зберігається більша частина заморожених активів російського центробанку, залишити собі отримані від їх інвестування прибутки у 2022 та 2023 роках на загальну суму близько 5 мільярдів євро. Таким чином, ці кошти не будуть передані Україні в рамках рішення, яке наразі обговорюється у ЄС, писало видання Politico.