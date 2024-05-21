Німеччина змінила позицію щодо використання заморожених активів РФ для фінансування України, – Bloomberg

Німеччина готова підтримати план США щодо залучення майбутніх доходів від заморожених російських активів для надання допомоги Україні на суму $50 млрд.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.



Зазначається, що згода Німеччини може стати вирішальним кроком, який наблизить Вашингтон та його союзників до отримання нового великого пакету допомоги Києву та забезпечить підтримку США незалежно від результатів президентських виборів у листопаді.



Офіційні особи США та ЄС кажуть, що пропозиція США набирає обертів, і, як очікується, домінуватиме в переговорах між міністрами фінансів і керівниками центральних банків країн "Великої сімки", які стартують 23 травня в Італії.



Утім, за словами джерел, німецькі чиновники не очікують жодної остаточної угоди до зустрічі лідерів G7 13-15 червня, а також не чекають, що її реалізації відбудеться до наступного року.

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За словами чиновників, останню пропозицію США сприйняли більш позитивно в європейських столицях, включаючи Берлін, оскільки вона передбачає лише використання відсотків, отриманих від активів, без конфіскації самих активів РФ.



Країни ЄС вже погодилися використовувати ці доходи та перераховувати їх в Україну двічі на рік. Угода G7 замінить цю домовленість.



Очікується, що активи приноситимуть близько 5 млрд євро щорічно. Згідно з пропозицією, що обговорюється, "Велика сімка" оцінить, який дохід можна очікувати протягом певної кількості років, і надасть цю суму Україні наперед.

Як використовуватимуть заморожені активи РФ на користь України

Як повідомлялося, за даними видання The Guardian, міністри фінансів країн "Великої сімки" цього тижня обговорять можливість використання 270 млрд євро заморожених російських активів як застави для надання Україні кредиту на 30 млрд євро. Цю пропозицію підтримують США та Велика Британія, однак Німеччина ставилася до неї скептично.

Крім того, керівники Німеччини відмовлялися йти на конфіскацію заморожених російських резервів, побоюючись нових вимог щодо репарацій за Другу світову війну.

Євросоюз вже працює над втіленням власної схеми, яка передбачає використання доходів від заморожених російських активів у країнах ЄС для фінансування допомоги Україні. У лютому Рада ЄС ухвалила рішення окремо обліковувати такі доходи.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оцінив доходи від заморожених російських активів у близько 3 мільярдів євро на рік, ці кошти планують спрямувати на військову та цивільну підтримку України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає можливим виділення Україні першого мільярда євро від прибутків із заморожених активів РФ вже 1 липня.

При цьому влада ЄС дозволила європейському депозитарію Euroclear, у якому зберігається більша частина заморожених активів російського центробанку, залишити собі отримані від їх інвестування прибутки у 2022 та 2023 роках на загальну суму близько 5 мільярдів євро. Таким чином, ці кошти не будуть передані Україні в рамках рішення, яке наразі обговорюється у ЄС, писало видання Politico.