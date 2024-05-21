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Новини
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Німеччина змінила позицію щодо використання заморожених активів РФ для фінансування України, – Bloomberg

рубль,долар

Німеччина готова підтримати план США щодо залучення майбутніх доходів від заморожених російських активів для надання допомоги Україні на суму $50 млрд.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Зазначається, що згода Німеччини може стати вирішальним кроком, який наблизить Вашингтон та його союзників до отримання нового великого пакету допомоги Києву та забезпечить підтримку США незалежно від результатів президентських виборів у листопаді.

Офіційні особи США та ЄС кажуть, що пропозиція США набирає обертів, і, як очікується, домінуватиме в переговорах між міністрами фінансів і керівниками центральних банків країн "Великої сімки", які стартують 23 травня в Італії.

Утім, за словами джерел, німецькі чиновники не очікують жодної остаточної угоди до зустрічі лідерів G7 13-15 червня, а також не чекають, що її реалізації відбудеться до наступного року.

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За словами чиновників, останню пропозицію США сприйняли більш позитивно в європейських столицях, включаючи Берлін, оскільки вона передбачає лише використання відсотків, отриманих від активів, без конфіскації самих активів РФ.

Країни ЄС вже погодилися використовувати ці доходи та перераховувати їх в Україну двічі на рік. Угода G7 замінить цю домовленість.

Очікується, що активи приноситимуть близько 5 млрд євро щорічно. Згідно з пропозицією, що обговорюється, "Велика сімка" оцінить, який дохід можна очікувати протягом певної кількості років, і надасть цю суму Україні наперед.

Як використовуватимуть заморожені активи РФ на користь України

Як повідомлялося, за даними видання The Guardian, міністри фінансів країн "Великої сімки" цього тижня обговорять можливість використання 270 млрд євро заморожених російських активів як застави для надання Україні кредиту на 30 млрд євро. Цю пропозицію підтримують США та Велика Британія, однак Німеччина ставилася до неї скептично.

Крім того, керівники Німеччини відмовлялися йти на конфіскацію заморожених російських резервів, побоюючись нових вимог щодо репарацій за Другу світову війну.

Євросоюз вже працює над втіленням власної схеми, яка передбачає використання доходів від заморожених російських активів у країнах ЄС для фінансування допомоги Україні. У лютому Рада ЄС ухвалила рішення окремо обліковувати такі доходи

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оцінив доходи від заморожених російських активів у близько 3 мільярдів євро на рік, ці кошти планують спрямувати на військову та цивільну підтримку України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає можливим виділення Україні першого мільярда євро від прибутків із заморожених активів РФ вже 1 липня.

При цьому влада ЄС дозволила європейському депозитарію Euroclear, у якому зберігається більша частина заморожених активів російського центробанку, залишити собі отримані від їх інвестування прибутки у 2022 та 2023 роках на загальну суму близько 5 мільярдів євро. Таким чином, ці кошти не будуть передані Україні в рамках рішення, яке наразі обговорюється у ЄС, писало видання Politico.

Автор: 

G-7 G7 (202) Німеччина (1881) США (4870) заморожені активи (219)


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Топ коментарі
+2
А чому влада не зробить добровільну платну мобілізацію?

Що, грошей шкода?

10 000 доларів за підписання контракту.

За 3 мільярди доларів можна було б 300 000 чоловік мобілізувати.

Он 260 мільярдів є, заморожених у росії. Що з цих грошей не можна виділити якихось 3 мільярдика?

Та навіть вистачило б грошей від прибутків від російських активів!

Навіщо робити ці хвилювання в суспільстві, які можуть довести до майдану? Майдан нам зараз під час війни не вигідний.
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21.05.2024 10:50
+2
"ви йшли раніше в армію, поки ще рекрутингу не було, вам не повезло"

Уявіть що ви воюєте 2 роки, і вам таке заявляють. Ні, так не можна. Більше СЗЧ, тільки це будуть не просто втікачі, а ще й неймовірно злі на владу.
На мою думку, платити треба всім контрактникам. І майбутнім, і дійсним. Може навіть всім мобілізованим теж. Все одно дешевше виходить, ніж платити за загиблого 15 мільйонів, який міг би не загинути, якби підрозділ був укомплектований. Але ж у найвеличнішого "нема часу думати стратегічно".
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21.05.2024 11:30
+1
Вийде набагато більше, тому що доведеться тим, хто вже підписав контракт, теж заплатити. Якщо цього не зробити, буде бунт. Але вцілому так. Треба заохочувати людей фінансово, а не обіцянками пільг, до яких може й не доживеш.
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21.05.2024 10:58
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може і бабку шольца штрихнути у печінку що до таурасів…
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21.05.2024 10:35 Відповісти
Досить вже молитись на ті "Тауруси", як і на "Петріоти".
За ті ж гроші краще "Гепардів" з БК отримати.
Бо ці зали-суперсками у зв'язці з іскандерами вже майже все західне ППО нам винесли.
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21.05.2024 10:42 Відповісти
"Петріот" на сьогодні - це єдина система, що може збивати балістичні ракети. Тому вони нам вкрай потрібні, щоб закрити небо не тільки над Києвом.
А Тауруси - то таке... Зайвими не будуть, але вже поруч з Штормшедоу та АТАКАМСами і погоди не зроблять. Нехай Шольц і далі на них сидить (аби не рвонули! ).
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21.05.2024 11:59 Відповісти
Проблема в тому, що у русні ракет до С-300 більше, ніж ракет до Петріота в усьому світі.
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21.05.2024 12:01 Відповісти
Але, на щастя, самих С-300 все менше і менше...
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21.05.2024 12:54 Відповісти
Нові роблять. Гроші є, заводи не знищені, робітників не мобілізували, санкції обходять.
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21.05.2024 13:02 Відповісти
Головне почати, а потім лише пір'я та вата полетять від решток статків балалайні.
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21.05.2024 10:42 Відповісти
історія довга як собача пісня....як з Ф 16
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21.05.2024 10:49 Відповісти
А чому влада не зробить добровільну платну мобілізацію?

Що, грошей шкода?

10 000 доларів за підписання контракту.

За 3 мільярди доларів можна було б 300 000 чоловік мобілізувати.

Он 260 мільярдів є, заморожених у росії. Що з цих грошей не можна виділити якихось 3 мільярдика?

Та навіть вистачило б грошей від прибутків від російських активів!

Навіщо робити ці хвилювання в суспільстві, які можуть довести до майдану? Майдан нам зараз під час війни не вигідний.
показати весь коментар
21.05.2024 10:50 Відповісти
Вийде набагато більше, тому що доведеться тим, хто вже підписав контракт, теж заплатити. Якщо цього не зробити, буде бунт. Але вцілому так. Треба заохочувати людей фінансово, а не обіцянками пільг, до яких може й не доживеш.
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21.05.2024 10:58 Відповісти
10 000 доларів це всього навсього 400 000 гривень. ті, хто вже підписав контракт і так ці гроші вже заробили за 4 місяці служби. це для них не такі вже і великі гроші.

------------------------------------------

скажемо, що відміняємо мобілізацію, вводимо в країні цивілізований платний рекрутинг. "ви йшли раніше в армію, поки ще рекрутингу не було, вам не повезло"

------------------------------------------

в росії теж раніше проводили часткову мобілізацію. 300 000 чоловік набрали. зараз ввели платну мобілізацію за 10 000 доларів. щось ніякого бунту немає серед тих, яких набрали через часткову мобілізацію.

------------------------------------------

бунт буде в країні, якщо цього не зробити. якщо продовжити повальну примусову мобілізацію.
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21.05.2024 11:21 Відповісти
"ви йшли раніше в армію, поки ще рекрутингу не було, вам не повезло"

Уявіть що ви воюєте 2 роки, і вам таке заявляють. Ні, так не можна. Більше СЗЧ, тільки це будуть не просто втікачі, а ще й неймовірно злі на владу.
На мою думку, платити треба всім контрактникам. І майбутнім, і дійсним. Може навіть всім мобілізованим теж. Все одно дешевше виходить, ніж платити за загиблого 15 мільйонів, який міг би не загинути, якби підрозділ був укомплектований. Але ж у найвеличнішого "нема часу думати стратегічно".
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21.05.2024 11:30 Відповісти
ну по 100 000 грн компенсації всім, хто йшов раніше.
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21.05.2024 11:34 Відповісти
центри рекрутингу зробимо в кожному місті. і оголосимо на всю країну, що 10 000 отримають ті люди, які запишуться в армію по програмі рекрутингу.

це навіть буде не контракт. назвемо це "програма рекрутингу". щоб контрактники себе з цим не порівнювали.
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21.05.2024 11:31 Відповісти
всього лише треба було заарештувати активи шайзе-банка на мокшандії та подати у мокшанський суд на європейські газові компанії, як шось десь зсунулось. многоочковочка.
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21.05.2024 10:55 Відповісти
То хай вже дають відсотки на 60 років вперед.Це буде якраз 300 млрд.долларів.За ці гроші можна рашку розгромити без напрягу.
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21.05.2024 12:26 Відповісти

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