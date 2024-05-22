Німеччина готова спрямувати доходи від заморожених активів РФ на допомогу Україні, - Reuters

У Німеччині готові дозволити використання надприбутків від заморожених активів РФ на допомогу Україні.

Про це пише видання Reuters із посиланням на джерело в міністерстві фінансів Німеччини, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо існуватиме юридично можливий механізм, що дозволить нам ще краще розпоряджатися у майбутньому цими фінансовими потоками від заморожених активів, то ми точно відкриті до цього", - розповіло джерело видання.

При цьому Німеччина наполягає, що готова конфіскувати лише доходи від російських суверенних активів, а не самі активи. На переконання німецького мінфіну, такий підхід дозволить дотриматися основоположного принципу суверенної недоторканності держав.

Зазначається, що наступного тижня це питання обговорюватиметься на зустрічі міністрів фінансів G-7 в Італії, на яку запрошено й Україну.

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Як використовуватимуть заморожені активи РФ на користь України

Як повідомлялося, за даними видання The Guardian, міністри фінансів країн "Великої сімки" цього тижня обговорять можливість доходів від використання 270 млрд євро заморожених російських активів для надання Україні кредиту. Попереднього, його сума становитиме $30-50 млрд, а на його погашення або виплату відсотків за ним спрямують доходи від арештованих російських активів. Цю пропозицію активно підтримують США та Велика Британія, однак Німеччина раніше ставилася до неї скептично.

Водночас Євросоюз вже працює над втіленням власної схеми, яка передбачає використання доходів від заморожених російських активів у країнах ЄС для фінансування військової допомоги Україні. У лютому Рада ЄС ухвалила рішення окремо обліковувати такі доходи, а 21 травня країни Євросоюзу погодили план використання цих коштів.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оцінив доходи від заморожених російських активів у близько 3 мільярдів євро на рік, ці кошти планують спрямувати на військову та цивільну підтримку України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає можливим виділення Україні першого мільярда євро від прибутків із заморожених активів РФ вже 1 липня.

При цьому влада ЄС дозволила європейському депозитарію Euroclear, у якому зберігається більша частина заморожених активів російського центробанку, залишити собі отримані від їх інвестування прибутки у 2022 та 2023 роках на загальну суму близько 5 мільярдів євро. Таким чином, ці кошти не будуть передані Україні в рамках рішення, яке наразі обговорюється у ЄС, писало видання Politico.

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