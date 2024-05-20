Міністри G7 обговорять надання Україні кредиту на €30 млрд під заставу заморожених активів РФ

Цього тижня міністри фінансів країн "Великої сімки" обговорять в Італії законність використання 270 млрд євро заморожених російських активів як застави для надання Україні додаткового кредиту на суму 30 мільярдів євро.

Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зустріч відбудеться у Стрезі, що на півночі Італії.

Видання пише, що дебати про те, як зробити заморожені російські державні активи доступними для України, зайшли в глухий кут понад рік тому, оскільки прихильники повного арешту активів, на відміну від заморожування, не змогли переконати керівників центральних банків або отримати достатню підтримку всередині G7.

Пропозиції щодо використання державних активів як застави для отримання кредиту є навіть моментом розбіжностей між США та Німеччиною.

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард минулого тижня висунула юридичні та економічні заперечення проти повного арешту активів, але США, за сильної підтримки Великої Британії, сповнені рішучості спробувати обійти ці заперечення.

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Вашингтон хоче обійти її аргументи, заявивши, що заморожені активи не потрібно арештовувати чи конфісковувати, а натомість мобілізувати їх для надання Україні великого кредиту, відсотки за яким сплачуватимуться з річних прибутків заморожених російських активів. Арешт активів російського центрального банку і передача їх Україні як передплати за репарації зараз фактично виключені.

"Перехід від заморожування активів до конфіскації активів, розпорядження ними – це те, на що потрібно дивитися дуже уважно", – сказала Лагард, додавши, що це "почне порушувати міжнародний правовий порядок, який ви хочете захистити, який ви хочете, щоб Росія і всі країни світу поважали".

Кредит під заставу росактивів

Сполучені Штати й Велика Британія спробують переконати європейських союзників погодитись на компромісний варіант. Вони пропонують замість відносно невеликих сум щороку (як планує Євросоюз) зібрати великий кредит або випустити облігації на суму близько 30 млрд євро. Відсотки за ними згідно з ідеєю платитимуть з доходу від заморожених активів.

Країни G7 могли б забезпечити облігації державними гарантіями, щоб заспокоїти приватних інвесторів, заявили офіційні особи на конференції з питань безпеки ім. Леннарта Мері в Таллінні на вихідних.

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Використання активів російського центрального банку як застави буде оборотним заходом, поки Росія не виплатить репарації. Критики плану стверджують, що використання активу як застави означає володіння активом, що дорівнює конфіскації. ЄС з великими труднощами погодився на те, що частина відсотків від російських активів, заарештованих західними державами, може бути передана Україні.

Бельгія, де знаходиться брюссельський депозитарій цінних паперів Euroclear, є найбільшим власником заморожених російських державних активів на суму 191 млрд євро. Активи в Бельгії вже принесли 5 млрд євро інвестиційного доходу у 2022-23 роках.