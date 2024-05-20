Министры G7 обсудят предоставление Украине кредита на €30 млрд под залог замороженных активов РФ

На этой неделе министры финансов стран "Большой семерки" обсудят в Италии законность использования 270 млрд евро замороженных российских активов в качестве залога для предоставления Украине дополнительного кредита на сумму 30 миллиардов евро.

Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, встреча состоится в Стрезе, что на севере Италии.

Издание пишет, что дебаты о том, как сделать замороженные российские государственные активы доступными для Украины, зашли в тупик более года назад, поскольку сторонники полного ареста активов, в отличие от замораживания, не смогли убедить руководителей центральных банков или получить достаточную поддержку внутри G7.

Предложения по использованию государственных активов в качестве залога для получения кредита являются даже моментом разногласий между США и Германией.

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард на прошлой неделе выдвинула юридические и экономические возражения против полного ареста активов, но США, при сильной поддержке Великобритании, полны решимости попытаться обойти эти возражения.

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Вашингтон хочет обойти ее аргументы, заявив, что замороженные активы не нужно арестовывать или конфисковывать, а вместо этого мобилизовать их для предоставления Украине крупного кредита, проценты по которому будут выплачиваться из годовых доходов замороженных российских активов. Арест активов российского центрального банка и передача их Украине в качестве предоплаты за репарации сейчас фактически исключены.

"Переход от замораживания активов к конфискации активов, распоряжению ими - это то, на что нужно смотреть очень внимательно", - сказала Лагард, добавив, что это "начнет нарушать международный правовой порядок, который вы хотите защитить, который вы хотите, чтобы Россия и все страны мира уважали".

Кредит под залог росактивов

Соединенные Штаты и Великобритания попытаются убедить европейских союзников согласиться на компромиссный вариант. Они предлагают вместо относительно небольших сумм ежегодно (как планирует Евросоюз) собрать большой кредит или выпустить облигации на сумму около 30 млрд евро. Проценты по ним согласно идее будут платить с дохода от замороженных активов.

Страны G7 могли бы обеспечить облигации государственными гарантиями, чтобы успокоить частных инвесторов, заявили официальные лица на конференции по вопросам безопасности им. Леннарта Мэри в Таллинне на выходных.

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Использование активов российского центрального банка в качестве залога будет оборотной мерой, пока Россия не выплатит репарации. Критики плана утверждают, что использование актива в качестве залога означает владение активом, равное конфискации. ЕС с большим трудом согласился на то, что часть процентов от российских активов, арестованных западными государствами, может быть передана Украине.

Бельгия, где находится брюссельский депозитарий ценных бумаг Euroclear, является крупнейшим владельцем замороженных российских государственных активов на сумму 191 млрд евро. Активы в Бельгии уже принесли 5 млрд евро инвестиционного дохода в 2022-23 годах.