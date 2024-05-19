Госдеп готов конфисковать замороженные активы РФ в США

Государственный департамент США намерен конфисковать замороженные российские активы на территории Соединенных Штатов.

Об этом говорится на странице Государственного департамента США в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Конгресс дал нам полномочия конфисковать российские активы в США, и мы намерены этим воспользоваться", - отмечают в пресс-службе Госдепа.

И добавляют, что кроме этого, идет работа с партнерами из G-7, "чтобы обеспечить использование замороженных суверенных активов РФ для компенсации вреда, который Путин продолжает наносить Украине".

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