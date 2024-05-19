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Госдеп готов конфисковать замороженные активы РФ в США

Держдеп конфіскує заморожені активи РФ

Государственный департамент США намерен конфисковать замороженные российские активы на территории Соединенных Штатов.

Об этом говорится на странице Государственного департамента США в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Конгресс дал нам полномочия конфисковать российские активы в США, и мы намерены этим воспользоваться", - отмечают в пресс-службе Госдепа.

И добавляют, что кроме этого, идет работа с партнерами из G-7, "чтобы обеспечить использование замороженных суверенных активов РФ для компенсации вреда, который Путин продолжает наносить Украине".

Также читайте: Замороженные активы РФ Украина должна получить до проведения каких-либо переговоров с Россией, - экс-помощник госсекретаря США Рейдмейкер

Автор: 

Госдепартамент США (1820) конфискация (599) россия (95402) замороженные активы (280)


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Топ комментарии
+7
(мрійливо):
Як же ж все файно там, у майбутньому...
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19.05.2024 23:28
+3
Джонсон вніс закон https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text H.R.8038 - 21st Century Peace through Strength Act
"21 століття мир через силу"
в пресі закон називать про тік-ток, щоб не було асоціацій https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2738912-mir-zdobuvaetsa-silou.html з президентом Рейганом , яки проводива політику "Мир завдяки силі" (англ. "Peace through strength").

зокрема для України, цілий розділ в законі від республіканців
РОЗДІЛ Б - ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОЦВІТАННЯ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ

котрий стосується якраз конфіскації активів
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19.05.2024 23:34
+3
Це як з літаками?
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20.05.2024 00:07
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(мрійливо):
Як же ж все файно там, у майбутньому...
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19.05.2024 23:28 Ответить
Я быстрей поверю в еврея с пейсами и в кипе, рубающим уголь в шахте; чем в то, что Госдеп послушал этого лысого сеню. А он (Госдеп) вообще знает о существовании этого киндер-сюрприза?
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19.05.2024 23:40 Ответить
Яценюк Януковичу жопу лизав.
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19.05.2024 23:44 Ответить
А ти бідний свічку тримав, жах...
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20.05.2024 11:33 Ответить
Твої еротичні фантазії - то твої проблеми, а відео з Яценюком на народинах Ягуковича по всьому інтернету гуляло.
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20.05.2024 12:35 Ответить
Я то про свічку, а ти про що?
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20.05.2024 12:40 Ответить
Та якось по хрін, чим ти задовільняєш свою уяву. ))
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20.05.2024 13:10 Ответить
Джонсон вніс закон https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text H.R.8038 - 21st Century Peace through Strength Act
"21 століття мир через силу"
в пресі закон називать про тік-ток, щоб не було асоціацій https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2738912-mir-zdobuvaetsa-silou.html з президентом Рейганом , яки проводива політику "Мир завдяки силі" (англ. "Peace through strength").

зокрема для України, цілий розділ в законі від республіканців
РОЗДІЛ Б - ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОЦВІТАННЯ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ

котрий стосується якраз конфіскації активів
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19.05.2024 23:34 Ответить
Текст непоганий. Побачимо що з цього буде на виході
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20.05.2024 02:31 Ответить
може бути як з лендлізом, республіканці внесли, адміністрація не виконала...

https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/11/Proposed-Plan-for-Victory-in-Ukraine.pdf План перемоги від республіканців - осінь 2023, адміністрація не надала відповідь

Три ключові тези:
A path to victory for Ukraine will require
(1) providing critical weapons to Ukraine at the speed of relevance,
(2) tightening sanctions on the Putin regime, and
(3) transferring frozen Russian sovereign assets to Ukraine.

Зараз республіканці включили
(1) в закон https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text про 61млрд
SEC. 504. - розробити план перемоги України впродовж 45 днів
SEC. 505 - надати ракети атакамс
(2) санкції залежать від адміністрації, як вони виконуються
(3) це закон https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text H.R.8038 - 21st Century Peace through Strength Act

Також, республіканець Корнін знову окремо вніс
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/4179 S.4179 - Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2024
отіли включити в пакет про 61млрд, проте демократи сказали, що тоді не підтримають допомогу.
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20.05.2024 10:50 Ответить
Це як з літаками?
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20.05.2024 00:07 Ответить
Боже, які ж ви "швидкі"
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20.05.2024 04:33 Ответить
один день готов- другой не готов, то вступаем в нато -то не берут и так каждый день новая морковка
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20.05.2024 06:29 Ответить
Гарна тема, для скигління цензоровської спільноти...
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20.05.2024 11:34 Ответить
Забули сказати, що в США тільки 5 млрд $ активів рашистів.
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20.05.2024 12:58 Ответить
 
 