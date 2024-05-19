Госдеп готов конфисковать замороженные активы РФ в США
Государственный департамент США намерен конфисковать замороженные российские активы на территории Соединенных Штатов.
Об этом говорится на странице Государственного департамента США в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Конгресс дал нам полномочия конфисковать российские активы в США, и мы намерены этим воспользоваться", - отмечают в пресс-службе Госдепа.
И добавляют, что кроме этого, идет работа с партнерами из G-7, "чтобы обеспечить использование замороженных суверенных активов РФ для компенсации вреда, который Путин продолжает наносить Украине".
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Як же ж все файно там, у майбутньому...
"21 століття мир через силу"
в пресі закон називать про тік-ток, щоб не було асоціацій https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2738912-mir-zdobuvaetsa-silou.html з президентом Рейганом , яки проводива політику "Мир завдяки силі" (англ. "Peace through strength").
зокрема для України, цілий розділ в законі від республіканців
РОЗДІЛ Б - ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОЦВІТАННЯ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ
котрий стосується якраз конфіскації активів
https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/11/Proposed-Plan-for-Victory-in-Ukraine.pdf План перемоги від республіканців - осінь 2023, адміністрація не надала відповідь
Три ключові тези:
A path to victory for Ukraine will require
(1) providing critical weapons to Ukraine at the speed of relevance,
(2) tightening sanctions on the Putin regime, and
(3) transferring frozen Russian sovereign assets to Ukraine.
Зараз республіканці включили
(1) в закон https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text про 61млрд
SEC. 504. - розробити план перемоги України впродовж 45 днів
SEC. 505 - надати ракети атакамс
(2) санкції залежать від адміністрації, як вони виконуються
(3) це закон https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text H.R.8038 - 21st Century Peace through Strength Act
Також, республіканець Корнін знову окремо вніс
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/4179 S.4179 - Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2024
отіли включити в пакет про 61млрд, проте демократи сказали, що тоді не підтримають допомогу.