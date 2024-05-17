РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12463 посетителя онлайн
Новости Война
1 011 12

Замороженные активы РФ Украина должна получить до проведения каких-либо переговоров с Россией, - экс-помощник госсекретаря США Рейдмейкер

Рейдмейкер розповів, коли Україні варто надати заморожені активи РФ

Лучшим вариантом является предоставить Украине замороженные активы РФ до того, как начнутся какие бы то ни было переговоры с Россией.

Об этом заявил бывший помощник Государственного секретаря США Стивен Рейдмейкер во время Киевского форума по безопасности, передает Цензор.НЕТ.

"Война когда-то закончится, как бы там ни было, и будут и переговоры. Я не думаю, что война закончится тем, что Россия сдастся Украине. Будут какие-то переговоры относительно условий окончания войны.

Мы знаем, чего захочет Россия на этих переговорах. Будут вопросы границ, вопрос того, может ли Украина присоединиться к НАТО и ЕС и так далее. Но, по сути, они будут просить две вещи: отмену западных санкций против России и возвращение 300 миллиардов долларов", - сказал он.

По словам Рейдмейкера, лучшим вариантом будет, если эти средства к этому моменту уже будут в Украине.

"Лучше всего будет сказать: поздно, все, этих денег нет. Если эти деньги будут оставаться еще в наличии, то будет очень трудно противостоять этим требованиям России", - сказал экс-помощник госсекретаря США.

Также читайте: Россия и Китай шантажируют Европу, чтобы не допустить конфискации замороженных активов РФ, - экс-советник Госдепа Зеликов

Он отметил, что российские активы были заморожены, чтобы РФ остановила войну, поэтому их надо направить на компенсацию нанесенного ущерба, а не на какие-либо другие нужды.

"Если деньги будут задействованы для других целей, будет очень трудно в правовом смысле обосновать этот шаг (конфискацию. - Ред.). Эти деньги должны быть использованы исключительно на тех, кто стал жертвами этой войны, и на возмещение вреда, причиненного Российской Федерацией в течение этой войны", - подытожил он.

Киевский Форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну", - главная международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Цензор.НЕТ является информационным партнером Киевского форума по безопасности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Конфискация замороженных российских активов и ее перспектива: Онлайн-дискуссия Киевского форума безопасности. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Автор: 

Киевский форум по безопасности (139) замороженные активы (278)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Про які "перемовини" вони товчуть? Про що можна говорити з істотами які запросто насрали на добру сотню ними ж підписаних договорів?
показать весь комментарий
17.05.2024 15:29
+4
На жаль, перемовини рано чи пізно таки будуть,, питання - чи будемо ми на той час в змозі відстоювати свої інтереси...
показать весь комментарий
17.05.2024 15:38
+4
Які "перемовини"? Про що?
Русня недоговороздатна від слова зовсім...
показать весь комментарий
17.05.2024 15:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Про які "перемовини" вони товчуть? Про що можна говорити з істотами які запросто насрали на добру сотню ними ж підписаних договорів?
показать весь комментарий
17.05.2024 15:29 Ответить
На жаль, перемовини рано чи пізно таки будуть,, питання - чи будемо ми на той час в змозі відстоювати свої інтереси...
показать весь комментарий
17.05.2024 15:38 Ответить
Які "перемовини"? Про що?
Русня недоговороздатна від слова зовсім...
показать весь комментарий
17.05.2024 15:47 Ответить
Хто зна, які в них інтереси...
показать весь комментарий
17.05.2024 15:54 Ответить
> ...закінчиться тим, що Росія здасться Україні

Він ідіот? Чи спеціально вживає такі формулювання, замість коректних (на зразок: "закінчиться тим, що росія виведе свої війська з міжнародно визнаної території України і сплатить всі репарації")?

> ... буде дуже важко протистояти цим вимогам Росії.

Все ясно. No further comments.
показать весь комментарий
17.05.2024 15:34 Ответить
...має отримати, це ще не отримає... Чергові F16!
показать весь комментарий
17.05.2024 16:16 Ответить
по сути он сказал все очень правильно.

Кто не понял -- читайте еще раз главную мысль:

"лучшим вариантом будет, если эти средства к этому моменту уже будут в Украине."
показать весь комментарий
17.05.2024 16:46 Ответить
правильно. щоб жид міг передати їх х.у.йлу, вчергове побачивши мир в його дупі, а потім "щиро" дивуватися, чому це не спрацювало
показать весь комментарий
17.05.2024 17:15 Ответить
Бо Зельониє вчергове пробачать Кацапії всі борги.
показать весь комментарий
17.05.2024 17:58 Ответить
 
 