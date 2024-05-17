Замороженные активы РФ Украина должна получить до проведения каких-либо переговоров с Россией, - экс-помощник госсекретаря США Рейдмейкер
Лучшим вариантом является предоставить Украине замороженные активы РФ до того, как начнутся какие бы то ни было переговоры с Россией.
Об этом заявил бывший помощник Государственного секретаря США Стивен Рейдмейкер во время Киевского форума по безопасности, передает Цензор.НЕТ.
"Война когда-то закончится, как бы там ни было, и будут и переговоры. Я не думаю, что война закончится тем, что Россия сдастся Украине. Будут какие-то переговоры относительно условий окончания войны.
Мы знаем, чего захочет Россия на этих переговорах. Будут вопросы границ, вопрос того, может ли Украина присоединиться к НАТО и ЕС и так далее. Но, по сути, они будут просить две вещи: отмену западных санкций против России и возвращение 300 миллиардов долларов", - сказал он.
По словам Рейдмейкера, лучшим вариантом будет, если эти средства к этому моменту уже будут в Украине.
"Лучше всего будет сказать: поздно, все, этих денег нет. Если эти деньги будут оставаться еще в наличии, то будет очень трудно противостоять этим требованиям России", - сказал экс-помощник госсекретаря США.
Он отметил, что российские активы были заморожены, чтобы РФ остановила войну, поэтому их надо направить на компенсацию нанесенного ущерба, а не на какие-либо другие нужды.
"Если деньги будут задействованы для других целей, будет очень трудно в правовом смысле обосновать этот шаг (конфискацию. - Ред.). Эти деньги должны быть использованы исключительно на тех, кто стал жертвами этой войны, и на возмещение вреда, причиненного Российской Федерацией в течение этой войны", - подытожил он.
Киевский Форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну", - главная международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.
Цензор.НЕТ является информационным партнером Киевского форума по безопасности.
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Русня недоговороздатна від слова зовсім...
Він ідіот? Чи спеціально вживає такі формулювання, замість коректних (на зразок: "закінчиться тим, що росія виведе свої війська з міжнародно визнаної території України і сплатить всі репарації")?
> ... буде дуже важко протистояти цим вимогам Росії.
Все ясно. No further comments.
Кто не понял -- читайте еще раз главную мысль:
"лучшим вариантом будет, если эти средства к этому моменту уже будут в Украине."