Конфискация замороженных российских активов и ее перспектива: Онлайн-дискуссия Киевского форума безопасности. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Киевский форум по безопасности проводит онлайн-дискуссию, в ходе которой обсуждают перспективу конфискации замороженных российских активов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Участники дискуссии обсуждают перспективу конфискации замороженных российских активов. Также спикеры ведут разговор, как заставить Россию заплатить за преступления, совершенные против Украины.

Обсуждение проходит при участии: Филиппа Зеликова, старшего научного сотрудника Института Гувера в Стэнфордском университете, советника Государственного департамента США в 2005-2007 годах; Стивена Рейдмейкера, помощника Госсекретаря США в 2005-2006 годах; депутата Европейского парламента Виолы фон Крамон-Таубадель; Председателя КБФ, Премьер-министра Украины в 2014-2016 годах Арсения Яценюка; члена Совета Безопасности КБФ, министра финансов Украины в 2014-2016 годах Натальи Яресько и директора КБФ, заместителя министра иностранных дел Украины в 2014 году Данила Лубкивского.

Киевский Форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну", - главная международная платформа нашей страны для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Цензор.НЕТ является информационным партнером Киевского форума по безопасности.