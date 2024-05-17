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Конфискация замороженных российских активов и ее перспектива: Онлайн-дискуссия Киевского форума безопасности. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Киевский форум по безопасности проводит онлайн-дискуссию, в ходе которой обсуждают перспективу конфискации замороженных российских активов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Участники дискуссии обсуждают перспективу конфискации замороженных российских активов. Также спикеры ведут разговор, как заставить Россию заплатить за преступления, совершенные против Украины.

Обсуждение проходит при участии: Филиппа Зеликова, старшего научного сотрудника Института Гувера в Стэнфордском университете, советника Государственного департамента США в 2005-2007 годах; Стивена Рейдмейкера, помощника Госсекретаря США в 2005-2006 годах; депутата Европейского парламента Виолы фон Крамон-Таубадель; Председателя КБФ, Премьер-министра Украины в 2014-2016 годах Арсения Яценюка; члена Совета Безопасности КБФ, министра финансов Украины в 2014-2016 годах Натальи Яресько и директора КБФ, заместителя министра иностранных дел Украины в 2014 году Данила Лубкивского.

Киевский Форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну", - главная международная платформа нашей страны для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Цензор.НЕТ является информационным партнером Киевского форума по безопасности.

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конфискация (599) Киевский форум по безопасности (139) замороженные активы (285)


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Планове ППР.
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17.05.2024 11:03 Ответить
А що вони ділять ? Вже є що ділити ?
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17.05.2024 11:03 Ответить
Шкуру ще далеко не вбитого ведмедя.
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17.05.2024 11:06 Ответить
Чомусь «забули» про оті АКТИВИ ригоАНАЛІВ, як в Україні, так і за їїкордоном, які зрадили Україну і потікали за кордон, але і до цього часу КОРИСТУЮТЬСЯ ними!! Про московські активи, і питань немає…
Але Якась дивна і незрозуміла, ота вибірковість з АКТИВАМИ осіб, що так нагадили Національним інтересам Україні та зрадили її ще з 2014 року!?!?
Яценюк, дивно замовчує, про дії з такими АКТИВАМИ… Невже ЛОБІЮЄ їх?? Доречі, і Лубківський і Яценюк, ЗОБОВЯЗАНІ, обновити свої персональні дані в ТЦК … Вони їх ніколи ОСОБИСТО не обновляли, мабуть усе це робили, якісь «помагаї»…. Чомусь вони про таке і говорять, а вважають себе, отими,- публічними ОСОБАМИ!!…
Слава Захисникам України та їх Родинам!
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17.05.2024 11:35 Ответить
Да что ты понимаешь, он в Чечне воевал
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17.05.2024 11:49 Ответить
Але ж, як громадянин України, він ЗОБОВЯЗАНИЙ прибути до ТЦК чи ЦНАП… разом з іншими чоловікам цього заходу! Закони України-треба виконувати!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
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17.05.2024 11:53 Ответить
 
 